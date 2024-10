Özgür Özel: "Bu İktidarı Erken Seçime Zorlamak, Erken Seçimden Sonra da Onların Unuttuklarına Sahip Çıkmak Hepimizin Görevi"

Güncel

Basın toplantısına damga vuran an! Nedenini hemen açıkladı

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale'de CHP'li İl Belediye Başkanları toplantısında "Kim 'geçinemiyoruz' diyorsa, aldığı maaşa itiraz ediyorsa, ürünü para etmeyip buna itiraz ediyorsa onların yanında olalım. Hep birlikte itirazı yükseltmek, bu iktidarı erken seçime zorlamak, erken seçimden sonra da onların unuttuklarına sahip çıkmak hepimizin görevi" dedi.

Çanakkale'de CHP İl Belediye Başkanları toplantısı düzenlendi. Bir otelde yapılan programın açılış konuşmalarını Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptı.

"Bugün 31 Mart yerel seçimlerinden 47 yıl sonra birinci parti olarak çıkmış olan, Türkiye'nin kurucu partisi, birinci partisi ve bugünün de birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21 ilde seçilmiş olan belediye başkanları ile birlikteyiz" diyen Özel, CHP'li belediyelerin özellikle pandemi dönemindeki çalışmalarına ve şu anda okullardaki su sebili desteğine dikkat çekti.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"17 Haziran 2022'de Ekrem İmamoğlu İstanbul'da ilk kent lokantasını açtı, dikkat çekici bir projeydi. Döndük ve hepimiz baktık. Bütün Türkiye'nin hem ibret aldığı, yöneticilerimizin de örnek aldığı bir manzara ortaya çıktı. Hızla kent lokantaları yaygınlaşmaya başladı. Açıkçası ben kent lokantası açmaya yetişemiyorum. Şu anda en son 57 kent lokantamızı 25 farklı şehirde açtık. Önümde listesi var, uzun uzun söylemeyeceğim ama Türkiye'de 25 farklı şehirde 57 kent lokantamız var. Bu sayıyı artırmalıyız. Kent lokantası olan birçok başkanımız burada. Olmayan ama çalışmalarını yürütenler burada. Bu konuda geride kalmış olanlar varsa bu konuyu da bir an önce tamamlamanızı ve kent lokantalarını hızlı şekilde açmayı çok önemsediğimi ifade etmek isterim. Diğer yandan kent lokantalarında yeni bir uygulama başlattık, o da askıda yemek uygulaması. Kent lokantası kesinlikle esnafa zarar vermeyen, zarar vermeyecek lokasyonlarda ve artık özellikle örneğin 3 kap, 4 kap yemeğin 50 liraya, 60 liraya satıldığı ama burada bir elekle, gerçekten parası olanın esnafta yediği, yoksul olanın ancak o paraya yemek yiyebilecek olanların orada yiyebildiği bir düzenlemeyi sağlamak durumundayız. Bunun üzerine orada da yemek yiyemeyecek durumda olanın da o lokantaya girip, yemeğini askıdan alıp yemesini sağlamak durumundayız.

"CHP'li belediyeler 6 ayda 77 kreş açtı"

İlk 6 ayda 77 kreş açmışsınız. Bu çok önemli bir rakam. Bunun artarak devamını bekliyoruz çünkü kreşin iki yönü var. Bir kadını evden çıkarıp sosyal hayatın içine katan, kadını evden çıkarıp çalışma hayatının içine katan bir katkısı var. Diğer yandan çocuk eğitimi için en önemli dönemde, en ihtiyaç sahibi kesimlerin çocuklarının hayata en iyi hazırlandığı şekilde okul öncesi eğitim almaları imkanı var. Hatta beslenmeyle ilgili evde sorun varsa o sorunun giderilmesine olanak sağlayan bir yapı kreş. Bu konuda da 77 rakamını 6 ayda önemsiyorum ama bu konuda durak bilmeden kreş açmaya devam etmemiz gerekir. Hiç kreşi olmayan belediyelerde aldığımız 5 yıl içinde 60 kreş, 70 kreş açan büyükşehir belediyelerimiz var. O yüzden bu konuda dur-durak bilmeden çalışmanızı son derece önemsediğimi ifade etmek isterim.

"İşsizliği çözmek için CHP iktidarına gün sayıyoruz"

Bu salonun çözdüğü sorunlar var, çözemediği sorunlar var. Çözemediğimiz sorun işsizlik çünkü yerel yönetimler istihdam yaratma imkanı olan ama an itibarıyla zaten geçmiş dönemde de bu kadar büyük işsizlik varken hangi partide olursa olsun belediyenin tüm istihdam olanaklarının kullanıldığı, dolduğu hatta hepimiz biliyoruz ki aşıldığı süreçleri yaşıyoruz. Belediyelerde inanılmaz personel fazlası var böyle bir dönemde yeni işsizler yaratamıyoruz, o personel giderleri de çok kritik ama yaratmamak için de çaba sarf ediyoruz. Bir yandan da her bir belediyemizde binlerce, on binlerce belediyenin boyutuna göre yapısına göre iş başvuruları var. Bu konu en çok zorlandığınız konu, bunu biliyoruz. Bu sorunu çözmek için de CHP iktidarı için gün sayıyoruz."

"Hukuk bitirmiş ama iş bulamayıp zabıta olmayı kabul edenler var"

Konuşmasında işsizlik sorununa geniş yer ayıran Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Dün TÜİK, rakamları açıkladı 0,3'lük bir düşüşten, yüzde 8,5'luk bir işsizlikten bahsediyorlar ama TÜİK'in de rakamlarında gizleyemediği, DİSK'in detaylı araştırmalarında tüm kesimler tarafından doğrulandığı şekilde Türkiye'de gerçek anlamda 8,8 milyondan 11 milyona çıkmış. Yani sadece 2023 Ağustos'tan 2024 Ağustos'a kadar 2,2 milyon yeni işsizin eklenmesiyle geniş tabanlı işsizlik 11 milyona çıkmış durumda. Nedir geniş tabanlı işsizlik? İşsiz olanlar, iş aramadan yılmış olanlar, imkansızlıklarından dolayı artık iş arayamayanlar ya da bir iş var görünse de örneğin atanmamış bir öğretmen olup gece 12'den 8'e kadar cep harçlığı karşılığında taksi durağında çalışanlar. Gerçek işine ulaşamamış olanlar 11 milyon kişi bu ülkede. Ankara Büyükşehir Belediyemiz 113 zabıta alacak sadece. İki gün içinde 4 bin kişi başvurdu. Başvuranların tamamı eğitimli kişiler ve maalesef başvuruların içinde hukuk fakültesi mezunları ve eğitim fakültelerinden mezun olmuş insanlar var. Artık Türkiye'de hukuk fakültesini bitirmiş ama avukatlık bürosu açmayan, açamayan, açsa da geçinemeyen ve hiçbir yerde iş bulamayıp zabıta olmayı kabul eden insanlar var. Böyle bir sürecin içindeyiz Türkiye'de.

"Türkiye'nin dört bir yanında ses yükseliyor"

Bir yandan da işsizler kendilerini çaresiz hissediyorlar, terk edilmiş hissediyorlar, bu doğru değil. Emeklilerin de sesi çıkmıyordu, 105 miting yaptık her mitingimize emeklilere davet ettik, son mitinglerimiz emekli mitingine döndü, emekliler 31 Mart'ta sandığa damgasını vurdular ve şu anda Türkiye'nin en önemli gündemlerinden bir tanesi. Asgari ücretli için de durum farklı değil, işsizler için de farklı değil. Biz ilk tarım mitingini yaptığımızda 'Ya bu tematik mitingler ne olacak' diyorlardı. 8 tane yaptık şimdi Türkiye'nin dört bir yanında çiftçiler bizim yaptığımız mitinglere katılıyorlar ya da kendileri yerel tepkilerini gösteriyorlar, mitinglerini yapıyorlar. Türkiye'nin dört bir yanında ses yükseliyor. Önümüzdeki günlerde TÜRK-İŞ'in yapacağı eylemi önemsiyoruz. Önümüzdeki günlerde kasım ayının sonunda KESK'in yapacağı eylemi önemsiyoruz.

"Ocak ayındaki 10 bin, 12 bin 500 lira oldu"

Kim bir yerde miting yapıyorsa, örneğin geçinemiyoruz mitingi ile TÜRK-İŞ'in yaptığı miting geçmişte TÜRK-İŞ bütün eylemsizliklerine, bütün eleştirilerimize rağmen hepimizin yürekten desteklemesi, sahiplenmesi, yüreklendirmesi gereken bir mitingdir. Kim 'geçinemiyoruz' diyorsa, aldığı maaşa itiraz ediyorsa, ürünü para etmeyip buna itiraz ediyorsa onların yanında olalım. Çünkü muhalefeti, parlamento içindeki muhalefet, dışındaki muhalefet ayrımı olmaksızın hep birlikte toplumsal bir muhalefete dönüştürmek ve bu iktidarı bir şekilde erken seçime zorlamak durumundayız. 31 Mart'ta kazandığımız başarıda yüzde 38'e varan oyda diğer partilerin oylarının olduğunu, bunun sarı kart olduğunu, onlara seçim meydanlarına söz verdiğimizi, bunu gerekçe göstererek bir erken seçim çağrısı yapmayacağımızı söylemiştim ve demiştim ki, 'Şimdi sarı kartı gördünüz, seslerini duyma zamanı. Eğer emeklinin sesini duyarsanız, asgari ücretin sesini duyarsanız, çiftçinin, esnafın sesini duyarsanız ben bir erken seçim çağrısında bulunmayacağım. Çünkü o zaman geçim olur ama duymazsanız o zaman geçim olmazsa seçim olur' demiştik. O günden bugüne hükümet, bu bahsettiğim kırılgan kesimlerle ilgili parmağını oynatmadı. Asgari ücreti zamlamadı, emekli 10 bin alıyordu 12 bin 500 yaptı. Ocak ayındaki 10 bin lira, 12 bin 500 lira oldu. O 12 bin 500 lira ocaktaki 8 bin liranın alım gücünde şu anda. Yani daha dokuz ay geçmiş, eldeki para 2 bin lira daha zayıflamış, işlevsizleşmiş, satın alma gücü düşmüş. O yüzden hep birlikte itirazı yükseltmek, bu iktidarı erken seçime zorlamak, erken seçimden sonra da onların unuttuklarına sahip çıkmak hepimizin görevi."