Özgür Özel'den Esnafa İkinci Şans Paketi Çağrısı

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Hakan KARADUMAN

(KASTAMONU) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kastamonu Eski Sanayi Sitesi'nde esnafla bir araya geldi. Finansmana erişim, Bağ-Kur primleri, artan maliyetler ve çırak bulma sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, küçük esnaf için faizlerin silineceği ve borçların yapılandırılacağı "ikinci şans paketi" çağrısı yaptı. CHP'nin toplumun düşük gelirli kesimlerinden daha fazla destek almaya başladığını belirten Özel, "Büyük hedefler konmadan başarı yakalanmaz. Çıktık, 47 yıl sonra partiyi birinci parti yaptık. Erdoğan'ı da hayatında ilk kez mağlubiyetle tanıştırdık" ifadesini kullandı.

Kastamonu programı kapsamında Eski Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden Özel, burada yaptığı konuşmada sabah saatlerinde orman köylüleriyle bir araya geldiklerini, ardından Nasrullah Camii'nde cuma namazını kıldıklarını belirtti. Sanayi esnafının sorunlarını uzun yıllardır yakından takip ettiğini ifade eden Özel, Manisa'daki sanayi sitesi deneyimlerinden örnekler verdi.

Sanayi sitelerinin kent ekonomisinin nabzını tuttuğunu söyleyen Özel, son dönemde artan maliyetlerin küçük esnafı zor durumda bıraktığını belirterek, esnafın en büyük sorununun finansmana erişim olduğunu dile getirdi.

Pandemi döneminde uygulanan kredi politikalarını eleştiren Özel, büyük şirketlerin düşük faizli kredilerden yararlanırken küçük esnafın daha yüksek faiz yüküyle karşı karşıya bırakıldığını savundu.

Özel, "Özellikle krediye erişim, finansmana erişim en büyük sorun olarak ortaya çıkıyor. Maalesef pandemide yaşadığımız bir şeyi hatırlatmak isterim. Pandemide Esnaf Kefalet Kooperatifleri ki bence çok önemli bir yapı Esnaf Kefalet Kooperatifleri. Yüzde 8 ile, yüzde 8-9 faizle kredi verdi. Aynı günlerde büyük sanayicilere, zenginlere de zorla Kredi Garanti Fonu'ndan kredi kullandırdılar. O da yüzde 8'di. İhtiyacı olana KGF'den verilen helal olsun. Bir firmayı batmaktan kurtardıysa, istihdamın sürmesini sağladıysa KGF iyi bir iş. Ama KGF ile öyle bir para dağıttılar ki yüzde 8 ile. Büyük işadamları örneğin uçakları sıfırladılar, yalılar alındı, yatlar yenilendi, katlar çoğaldı. Pandemi bitti bunlar KGF'yi yüzde 8 ile geri ödediler. Pandemi bitti, esnaf kefalet yüzde 8'le 9'la kullandırdığı krediyi yüzde 25'e çıkardı kredi oranını" diye konuştu.

Bağ-Kur prim borçlarının küçük esnafın en önemli sorunlarından biri olduğunu belirten Özel, prim borcu nedeniyle sağlık hizmetine erişimin kesilmesini eleştirerek, prim borçlarının yapılandırılması ve faizlerinin silinmesi gerektiğini söyledi. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve kira giderleri konusunda da destek verilmesi gerektiğini ifade eden Özel, işletme kredilerine ulaşamayan esnafın yüksek faizli tüketici kredilerine ve kredi kartlarına yönlendirildiğini belirtti.

"BORÇLARIN YAPILANDIRMAYA İHTİYACI VAR"

Küçük esnafın borç sarmalına sürüklendiğini dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"Küçük esnaf Bağ-Kur primini ödeyemiyor. Bu konuda yapılandırmaya, faizlerin silinmesine ve Bağ-Kur prim borçlarının yapılandırılmasına ihtiyaç var. Bu konuyu Meclis'te sık sık Cumhuriyet Halk Partisi olarak dile getiriyoruz ve arkasında duruyoruz. Elektrik, doğalgazda, akaryakıtta, kira için sanayi esnafının desteklenmesi gerekiyor. Özellikle finansmana erişimde işletme kredileri ile ilgili düşük faizli destekleyici kredilere erişemeyince, maalesef tüketici kredilerine yönlendiriliyor banka tarafından. ya da eldeki kartlardan nakit avans çekmeye yönlendiriliyor. Bu, nakit avansta yüzde 90'a varan bileşik faiz var. Yüzde 30 sadece vergi var. En büyük sorun kredi kartının bir başka kredi kartıyla kapatılmaya çalışılması, yüzde 94 bileşik faiz var. Hele hele borç ödenmediğinde dönüp hesabın kesim tarihinden 15 gün öncesinden beri de faiz işletildiği için kartopu gibi büyüyen borçlar var. Bu da bir sarmalın içine düşmüş, borcu borçla kapatmaya çalışan ve artık yaptığı işin karlılığı faiz giderlerine yetmediği için iflasa sürüklenen küçük esnafları karşımıza çıkarıyor."

Çırak ve kalfa bulmakta yaşanan sıkıntılara da değinen Özel, mesleki eğitimin yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. Meslek öğreten işletmelerin SGK ve vergi teşvikleriyle desteklenmesini isteyen Özel, devlet bankalarının sanayi sitelerine özel finansman modelleri geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

"ÇOKLU KRİZLERİN HİÇBİRİNİN MÜSEBBİBİ DEĞİLİZ"

Küçük esnaf için "ikinci şans paketi" çağrısı yapan Özel, şunları kaydetti:

"Halkbank'tan kullandırılan kredilerle ilgili faiz desteğinin mutlaka artırılması gerekiyor ve özellikle bir milat yapmak ve o milattan önce birikmiş ve gecikmiş faizleri bir sefere mahsus ortadan kaldırmak, anaparayı bölmek ve iflastaki, iflasa sürüklenmekte olan esnaflar için bir ikinci şans kredisinin, ikinci şans paketinin hayata geçirilmesi lazım. Çünkü herkes şunu bilsin, pandemi esnaf yüzünden olmadı. Krizi esnaf çıkarmadı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sorumluluk bizde değil. Amerika-İran Savaşı'nda sorumluluk bizde değil. Türkiye'nin içinde bulunduğu bitmeyen çoklu krizlerin hiçbirinin müsebbibi değiliz."

"BÜYÜK HEDEFLER KONMADAN BAŞARI YAKALANMAZ"

Özel, konuşmasının devamında CHP'ye yönelik yargı süreçlerinin nedeninin partinin iktidar yürüyüşü olduğunu savunarak, partisinin 47 yıl sonra birinci parti olduğunu ve bunun iktidarı rahatsız ettiğini söyledi. Özel, şöyle devam etti:

"Büyük hedefler konmadan başarı yakalanmaz. Çıktık, 47 yıl sonra partiyi birinci parti yaptık. Erdoğan'ı da hayatında ilk kez mağlubiyetle tanıştırdık. Bunun üzerine o gün bugündür çeşitli oyunlarla, kumpaslarla, yargı oyunlarıyla huzur vermemeye çalışıyorlar. Partinin Cumhurbaşkanı adayını hapse atıyorlar. Partinin binasını polisle ele geçiriyorlar İstanbul'da, Ankara'da. Partinin Genel Başkanı'nı değiştiriyorlar, altı yıl öncesine götürüyorlar seçimi. Tam pandemideki maskeli bir seçimin sonucundan partiyi yönettirmeye çalışıyorlar. Son dört kazandığımız kurultayı yok saymaya çalışıyorlar. Neden bu? Hiçbir partiye yapılmayan niye bize yapılıyor? Hiçbir Genel Başkan'a yapılmayan niye bana yapılıyor? Bir tane sebebi var; iktidarı değiştirme kararlılığı. Dediler ki bana 'Gel, Ankara'dan siyaset yap. Türkiye'yi gezme, haftada iki tane miting yapma.'"

"ÇIKTIK, SORUNLARI NASIL ÇÖZECEĞİMİZİ ANLATTIK"

Ben mitingde çıkıp ne anlatıyorum? Emeklinin 20 bin liraya geçinemeyeceğini anlatıyorum, emekçinin 28 bin liraya geçinemeyeceğini anlatıyorum. Asgari ücretin Türkiye'nin en büyük açmazı olduğunu anlatıyorum. Alan için çok düşük, veren için çok yüksek. Çünkü öyle bir noktaya geldi ki Türkiye hem kurdaki aşırı müdahalelerden dolayı, hem ekonomideki peşi sıra yapılan birçok hatadan dolayı. Bütün dünya enflasyonu faizle durdururken 'Nas var, faiz olmaz' deyip ki şimdi daniskasını yapıyorlar, enflasyonu yüzde 80'e kadar fırlatmalarından, sonra akıllarının başlarına gelmesinden dolayı. Çiftçinin durumunu konuşuyoruz. Ortalama çiftçi yaşının 57'ye çıktığını konuşuyoruz. Esnafın durumunu konuşuyoruz. 'Çiftçinin birikmiş kredilerini bir kereye mahsus sileceğiz, borcu böleceğiz' diyoruz. Küçük esnafa, 'İkinci şans paketi, faizleri affedeceğiz anaparayı böleceğiz bir sefere mahsus' diyoruz. 'Ekipman, araç gereç yenilemek için faizsiz destekler, hibeler vereceğiz' diyoruz. ve bir bakıyorlar bütün anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi birinci sırada. Bütün anketlerde önde gidiyor. Gençlerin partisi olmuş ilk kez. Kadınların partisi olmuş ilk kez. Düşük gelir seviyesinin partisi olmuş ilk kez. Düşük eğitim seviyesinde birinci parti olmuş, ilk kez. Eskiden maalesef CHP, eğitim seviyesi yükseldikçe ve gelir seviyesi yükseldikçe oyların yükseldiği, düştükçe oyların düşük kaldığı bir parti iken Cumhuriyet Halk Partisi, iki yıldır düşük gelir seviyesinde hem emeklilerde hem çalışanların düşük gelirlilerinde, düşük eğitim seviyesindekilerde büyük bir patlama yaptık. Çünkü yoksulun, garibanın, orta direğin, eskinin orta direğinin bugünkü fakir olmasını, eskinin fakirinin bugün sürünüyor olmasının böyle siyasetini de yapmadık.

"PARTİDEKİ İKTİDARA RAZI OLMAYIP, TÜRKİYE'DEKİ İKTİDARI İSTİYORUZ"

Ama çok açık, çok net bir şey söyleyeyim. Bundan sonraki süreçte de hiç kimseyle bir pazarlığa girmeyiz. Çünkü pazarlık şu; 'Partide otur.' Bana diyorlar ki 'Yaşın genç. Daha 30 yıl partinin başındasın.' Hesaba bak. 80'e kadar duracağız. 'Yaşın genç, 50 yaşındasın daha 30 yıl partinin başındasın. Bu işlere karışma, partinin başında otur.' Ben başımı neden belaya soktum? Biz başımızı neden belaya soktuk biliyor musunuz? Biz partinin başında 30 yıl değil, Türkiye'nin başında ilk seçimden itibaren oturmak ve millete hizmet etmek istiyoruz. Partideki iktidara razı olmayıp Türkiye'de iktidarı istediğimiz için... O iktidarı da kendimiz için değil, işte buradaki esnaf abilerimiz için istediğimiz için, ev hanımlarının iktidarı kurulsun diye istediğimiz için, gençlerin ümidi başka ülkelerde olmasın, dört gençten üçü yurt dışında hayal kurmasın, dünyanın gençleri gelsin Türkiye'de hayal kursun istediğimiz için, Avrupa Birliği'ne tam üyeliği kafaya taktığımız, yasaksız bir Türkiye, vizesiz bir Avrupa istediğimiz için, emekliyi de emekçiyi de esnafı da bu ülkenin kıt kanaat zorla geçinen, geçinemeyen halinden kurtarıp eskiden de değil, eskisinden çok daha iyi ama bugünden ki emekli maaşının sekiz çeyrek altın aldığı günlerden, iki çeyrek altın aldığı günlere geldik. Yani bu Tayyip Erdoğan da orada, burada çay - simit hesabıyla iktidara geldi o zamanlar. Şimdi çay - simit hesabı yapmıyor, çünkü bütün çay - simit hesaplarında geldiği günü mumla arar durumdayız. Ama esas sekiz çeyrek altın alan, en düşük emekli maaşında iki çeyrek altına geriledi. Yedi çeyrek altın alan asgari ücretten üç çeyrek altın alamayan asgari ücrete geriledi.

"HOR GÖRDÜKLERİ MİLLETİ BAŞ TACI YAPMAYA GELİYORUZ"

Maalesef memlekette artık yaşamak sadece günü kurtarmak, olabildiğince karnı doyurmak, ödenebiliyorsa kirayı ödemek ama kenara hiçbir şey koyamamak noktasına geldi. Bunun için bizim buna itirazımız var. Türkiye'nin böyle bir vasata mahkum olmasına izin vermemek durumundayız. Nüfusunun, bu kadar genç nüfusun olduğu, bu kadar kabiliyetli insanlarının olduğu, zanaatkarının ve esnafının bu kadar hem becerikli, hem çalışkan olduğu, topraklarının bu kadar verimli olduğu, denizlerinin bu kadar zengin olduğu, yeraltı zenginliklerinin bu kadar iyi olduğu, turizme bu kadar elverişli olan bir ülkenin maalesef yüzde 80'i Afrika standartlarında yaşıyor, yüzde 20'si de Lüksemburg standartlarında yaşıyor. Bunu ters yüz etmeye geliyoruz. Adaletsiz vergi düzenini değiştirmeye geliyoruz. Bundan sonra artık onların hor gördüğü milleti baş tacı yapmaya geliyoruz. Allah izin verirse bu sanayi siteleri yine cumartesi günü öğleden sonra öğlende haftalıkların neşe içinde dağıtıldığı, her bir dükkanın bereket saçtığı, önüne yine mangalların konup tavukların ve etlerin pişirildiği, keyifle insanların birbirini ağırladığı, insanların en iyi komşuluk ilişkileri ve en iyi dayanışma örneklerini gösterdikleri, esnafların birbirine sahip çıktığı ve yaptığı işten gurur duyduğu, çırağı, kalfasıyla ve ailesiyle hiç zor günlerin yaşanmadığı günleri getireceğiz. Size söz veriyoruz. Artık bu düzen değişecek, AK Parti'nin kara düzeni bitecek ve bundan sonra sizin rahat edeceğiniz, halkın iktidarda olduğu bir dönem başlayacak."

Konuşmasının ardından esnafın sorunlarını ve destek mesajlarını dinleyen Özel, yürttükleri çalışmalar hakkında bilgi verirken, iktidar olduklarında yapacakları çalışmaları anlattı.