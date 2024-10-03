Özgür Özel\'den Sinan Ateş Davasına İlişkin Açıklama: Eninde Sonunda Siyasi Bağlantılara Ulaşılması Gerekmektedir

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(ANTALYA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş davasına ilişkin "Şimdi bir dava daha yürüyor. Bu davadaki torbacılara müebbet verince sanki kamu vicdanı tatmin olmuş diyecekler. O davayı, gizli yürütülen soruşturmadan sır verip ser vermiyorlar. Sanki orada takipsizlik verecekler. O dava uyuşturucu çeteleri ile siyaset bağlantısının düğüm noktasıdır. O davanın açılması, kabul edilmesi, takipsizlik verilmemesi ve adaletin yerine gelmesi, eninde sonunda da siyasi bağlantılara ulaşılması gerekmektedir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da Kepez-Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Törende, hak sahiplerine anahtarları teslim edildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, törende şunları söyledi:

"20 belediyenin 17'sini kazanarak hep birlikte tarih yazdık. Bütün vatandaşlarımıza eşit hizmet edeceğime bir kez daha söz veriyorum. Kepez-Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı 1327 dönüm büyüklüğünde, 93 blok ve 5 bin 73'ü hak sahibi olmak üzere 6 bin 417 konuttan oluşmaktadır. Yüklenici ile 24 Mart 2017 yılında imzalanan sözleşmeye göre konutların 30 Mart 2019'da bitmiş olması gerekirken bu tarihe kadar tek bir daire bile teslim edilmemiştir. 31 Mart 2019'da göreve geldiğimizde inşaat sadece yüzde 35 seviyesinde tamamlanmış olup, puantaj ile yüzde 50'nin üzerinde gösterilmiştir. Ülkemizdeki ekonomik belirsizlikler, kur artışı ve pandemi gibi şartlar nedeniyle yüklenici firmanın talebi üzerine belediye meclisimizce süre uzatımları verilmiştir. Bu sürede hak sahiplerine kira yardımları yapılmış ve belli zamanlarda bu destekler arttırılmıştır. Göreve geldiğimizde 750 TL olan kira yardımları 10 bin TL'ye çıkartılmıştır. Göreve geldiğimiz süreden bu yana vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gereken bütün adımları süratle gerçekleştirdik. Başladığımız hiçbir projeyi yarım bırakmadık. Bugün anahtar teslimi yapılacak bin 68 daireyle birlikte toplam 5 bin 94 dairenin anahtarlarını hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Kalan 1082 hak sahibine yıl sonuna kadar anahtar teslimi yapılacaktır."

"'İki yılda evini alacaksın' sözüyle kandırılan bu insanlar açıkta kaldılar"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da yapımına başlanan konutların hak sahiplerine zamanında teslim edilmemesine tepki göstererek "Bir tek çivi çakmadıkları bir kentsel dönüşüm projesi var. 30 ayda 6 bin 417 konutu teslim edeceklerdi. Bunun 5 bin 73'ü hak sahiplerine aitti ama hiçbirini vermediler. Öyle bir sözleşme yapmışlar ki, insanlara öyle bir cennet vaat etmişler ki hiç okumadan imza atmış insanlar. 750 lira kira yardımı, 750 lira taşınma yardımı sözüyle 'iki yılda evini alacaksın' sözüyle kandırılan bu insanlar açıkta kaldılar ve 5 bin 73'ü hak sahibine tek bir anahtar bile verilmedi. Muhittin Bey dört kez anahtar teslim töreni yaptı, beşincisine gelmek bana nasip oldu. Şu ana kadar evlerin birçoğu teslim edildi. Geri kalanlar da yıl sonuna kadar teslim edilecek" şeklinde konuştu.

"Depremzedelere sahip çıkmaya da devam edeceğiz"

Deprem illerinde yıkılan evlerin henüz sadece yüzde 30'unun teslim edildiğini belirten Özel, "Bu iktidar depremde yıkılan şehirlerimizde de dünya kadar söz verdi. Dediler ki, 'biz bir yıl içinde 650 bin konutu yapıp, teslim edeceğiz'. Depremin üzerinde 20 ay geçti ve konutların sadece yüzde 30'unu yaptılar. Görünen o ki, depremzedeler daha yıllarca konteynerde, çadırda kalmaya devam edecekler. Hatay'a gidip incelemelerde bulunacağım ve MYK'yı Hatay'da toplayacağım. Depremzedelere de deprem bölgesinde de biz sahip çıkıyoruz, çıkmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

"Gerçek katilleri görmezden geldiler"

Sinan Ateş cinayetinin siyasi bağlantılarının ortaya çıkartılması gerektiğine dikkat çeken Özel, ayrılan davaya ilişkin şunları kaydetti:

"Dün Ankara'da hepimizin yüreklerini sızlatan bir dava görülmeye devam etti. Sinan Ateş kardeşimiz... Siyaseten taban tabana zıttık. Geçmişte bizi çok eleştirmiş, çok da ağır sözler söylemişti. Bir gün bir baktık o gencecik akademisyenin naaşı Ankara'nın ortasında kaldı. Bir cuma namazı çıkışında Sinan Ateş'i vurdular ve orada bıraktılar. Ne bir baş sağlığı dilediler ne de bir tweet attılar. Ne cenazesine gittiler ne ailesine taziyeye gittiler. Orada kaldı. Elbette ülkücüler, arkadaşları, gerçek dostları, Milliyetçi Hareket Partisi'nde yüreği buna dayanmayanlar cenazeye de koştular, mahkemeye de koştular, sokaklarda da yürüdüler. Biz bu cinayetin üzerinden dünya görüşü ne olursa olsun içinde insanlık, adalet ve vicdan olan, küçücük çocukların yüzüne bakmaya utanan milyonlar sevgi ittifakını oluşturduk. Türkiye'de vicdanlı, iyi niyetli, siyasete vicdanını terk etmemiş olanlar o ailenin arkasında durdular. Dün karar açıklandı. Karar açıklanmadan bir gün önce dört gazeteci ve Sinan Ateş'in ailesi açıkça tehdit edildi, hedef gösterildi. Dün ablasına, -Sinan'ı vurdukları yetmezmiş gibi- haince arkadan saldırdılar. Yakalanıp içeri tıkıldılar ama dün mahkeme karar verdi. Tetikçiye, azmettirene, taşıyana ve keşif yapana cezaları verdiler ama asıl azmettirenleri, hedef gösterenleri, talimat verenleri, finans edenleri, bu işe devletin polisini karıştıranları ve gerçek katilleri görmezden geldiler. Şimdi bir dava daha yürüyor. Bu davadaki torbacılara müebbet verince sanki kamu vicdanı tatmin olmuş diyecekler. O davayı, gizli yürütülen soruşturmadan sır verip ser vermiyorlar. Sanki orada takipsizlik verecekler. O dava uyuşturucu çeteleri ile siyaset bağlantısının düğüm noktasıdır. O davanın açılması, kabul edilmesi, takipsizlik verilmemesi ve adaletin yerine gelmesi, eninde sonunda da siyasi bağlantılara ulaşılması gerekmektedir."

"Enflasyonun da hayat pahalılığının da çaresi, Cumhuriyet Halk Partisi'dir"

Özel, eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin ise "Kimse fiyatlar düşüyor diye bir algı yaratmasın. Fiyatlar artıyor. Geçen ay 100 lira olan bu ay 103 liradan satılıyor. Dünyada 83 ülkede bir yıllık enflasyon yüzde 3'ün altında. Türkiye'de bir aylık enflasyon yüzde 3. Övünmeye, kandırmaya çalışıyorlar. Biz enflasyonda Arjantin'le, Güney Sudan'la, Zimbambe ile aynı ligdeyiz. Bizden daha kötü enflasyonu olan bu gariban ülkeler dışında kimse yok. Dünyanın geri kalanı bizden iyi. Dünyanın 83 ülkesinde bir yılda olan bizde bir ayda oluyor. TÜİK, Tayyib'i üzmüyor, sizi üzüyor. Emekliyi, emekçiyi, memuru üzüyor. Çünkü maaşlara TÜİK'e göre zam yapılıyor. Bunların enflasyonu tek haneye indiremeyeceği belli. Enflasyonun da hayat pahalılığının da çaresi, Cumhuriyet Halk Partisi'dir" dedi.

Özel, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin de "Anayasa yapılacaksa her doğan için yapılır, Erdoğan için değil. Anayasa yapılacaksa önce mevcut Anayasa'ya uyularak yapılır. Hatay'ın seçtiği milletvekili hapiste, Gezi Davası'ndaki masumlar hapiste, AİHM kararları uygulanmıyor. Anayasa'yı alt mahkemeler bile takmıyorken, Anayasa her gün Cumhurbaşkanı ve AK Partililer tarafından çiğneniyorken onlarla oturup anayasa konuşmaya değil, sizlerle birlikte kurtuluşu konuşmaya ihtiyacımız var" sözlerine yer verdi.