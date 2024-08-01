CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Belediyelere mali darbe yapıyorlar

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'BELEDİYELERE MALİ DARBE YAPIYORLAR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur Belediyesi'nin ev sahipliğinde il belediye başkanları toplantısına katıldı. 3'ü kadın, 21 il belediye başkanının, bazı milletvekilleri ve parti yöneticilerinin katıldığı toplantıda konuşan Özgür Özel, CHP'nin, belli bir coğrafyanın doğusuna gidemeyen bir parti diye eleştirilirken, bugün yedi bölgede belediyeler kazanan ve Türkiye coğrafyasının her yerinde yerel yönetimlerde hizmet üreten bir noktaya geldiğini söyledi.

CHP'nin 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi olduğunu belirten Özel, Avrupa'nın ve dünyanın en güçlü sosyal demokrat partisi haline geldiklerini ifade etti. Bu seçime CHP olarak ittifaksız girmediklerini, bir ittifak kurduklarını anlatan Özel, kurdukları ittifakın Türkiye ittifakı olduğunu belirterek, birçok yerde tarihte ilk kez kazandıklarını, 47 yıldır ilk kez kazandıkları belediyeler olduğundan bahsetti. Tüm belediyelerin ilk 100 günlük raporlarının da yayımlandığını belirten Özgür Özel, Adıyaman'dan Zonguldak'a 21 il belediyesinin hizmetlerinden örnekler verdi.

SGK BORCUNUN YÜZDE 3'Ü BELEDİYELERİN

CHP'li belediyelerin başarılarını anlatan, iktidarın da engellemeye çalıştığından bahseden Özgür Özel, SGK ve vergi borçları gibi konularla CHP'li belediyelerin elinin kolunun bağlanmaya çalışıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu belediyeler bunları ödeyemedilerse de ödemedilerse de sorumlusu bu iktidardır. Şöyle bir şey; 'SGK'ya efendim CHP'li belediyeler borcunu ödesin', ben diyorum 'Ya efendim 12 bin lira verme, 17 bin 500 lira ver emekliye' diyorum. 'Para yok' diyor. 'Maliyeti 33 milyar' diyor bunun. ya 17 bin 500 yapmanın da maliyeti 100 milyar. Peki sen geçen sene yandaş şirketlere ne kadar vergi affettin, 660 milyar. Adını ezberlediğiniz müteahhit firmalara hani beşlik çete diyorduk. Diyorlar ki onlar 5 kişi değil aslında 25 kişi, 43 kişi bunlar. 43 büyük firmanın böyle otoyol, köprü yapan, devletin her ihalesini iğneden ipliğe alan 43 firmanın 660 milyar vergi borcunu sildin. 6'da 1'i bütün emeklilere yetecek. Bir o kadarı bütün asgari ücretlilere yetecek. Şimdi bana 'Özgür Bey ödeyin SGK borçlarınızı da verelim' diyor. SGK'ya olan bütün borcun yüzde 3'ü belediyelerin, yüzde 97'si diğer borçlar. Bir ilan etsene SGK'ya kimin borcu var bir görelim."

'EMEKLİYE 17 BİN 500 LİRA YAPIN BÜTÜN BORCU ÖDEYECEĞİZ'

Belediyelerin SGK borçlarının önemli bir kısmının AK Parti'den devralınan borçlar olduğunu kaydeden Özel, "Sanki SGK'ya bugün bu borçlar ödense emeklilere zam yapacakmış gibi. Ben şunu söyleyeyim, emekliye 17 bin 500 lira yapın, biz bütün CHP'li belediyeler bütün borcumuzu derhal kapatacağız. Yap emekliye 17 bin 500 lira" dedi.

CHP'li belediyelerin 1 Ekim'de iş yapamaz hale getirilmesine yönelik talimatlar olduğunu da aktaran Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Ankara büyük bir yer ama küçük bir yer. Her şey, her yerde duyuluyor. Talimat şu; 'Bütün yaz çalışacaksınız. 1 Ekim'de bize bu belediyeleri iş yapamaz hale getirecek ne tedbir varsa alacağız.' Tek çaremiz şu diyorlar; 'CHP yönetemiyor algısını yerleştirmek. Yoksa iktidar elden gidiyor.' Ben diyorum ya belediye başkanlarımızın cebinde birer anahtar var. Bu, ne belediyenin kasasının, ne kapısının anahtarı, bu anahtar CHP iktidarının anahtarı. Şimdi bütün mesele belediyelerin elini kolunu bağlayıp hizmet yapamaz hale getirmeye çalışmak. Bunun adı düpedüz darbe girişimi. Bakın asker gelirse bir seçilmişin elini kolunu bağlayıp götürürse buna askeri darbe diyoruz. Eğer yargı yoluyla yapılırsa buna yargı darbesi diyoruz. Geçen dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Ekrem Başkanın mazbatasının iptali gibi, Yalova Belediyesine haksız yere üç bilirkişi raporuna rağmen yargılamanın tamamlanmayıp belediyenin elde tutulması gibi ya da pek çok belediyede, pek çok örnek hep bize şunu gösterdi. Yargı eliyle birtakım suçlamalarla, ithamlarla el koyma ama eninde sonunda millet o belediyeleri CHP'ye geri verdi. Şimdi yeni bir darbe girişimi var. O darbe girişimi, mali darbe girişimi. Bugün yapılan iş, belediyelerin elini kolunu yargısal kararlara yapamadılar, askeri darbe yapacak halleri yok. Belediyelere mali darbe yapıyorlar. Belediyenin elini kolunu bağlıyorlar. Hizmet edemez hale getirmeye çalışıyorlar. Milletle devlet karşı karşıya gelirse millet kazanır. 31 Mart seçimlerinde milletle devlet karşı karşıya getirildi."

'1 EKİM'DE NE YAPACAKLARINI GÖRECEĞİZ'

Belediye başkanlarına hizmetlerini aksatmaması, dayanışma gösterilmesi, yapılanların halka iyi anlatılması gibi tavsiyelerde bulunan CHP Genel Başkanı Özel, "Yerelde, genelde, dünyanın dört bir tarafındaki soydaşlarımızın, Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlarımızın katkılarıyla bu saldırıyı bertaraf edeceğiz. Göreceksiniz bu kamu vicdanını yaralayan, toplumun vicdanında geri tepecek bir darbe girişimidir. Bu millet Kenan Evren'in darbesinden sonra işaret ettiği kişiyi değil, Turgut Özal'ı seçti. Bu millet kendisine birisi bir şey dayattığında, siyasileri sever, dinler ama sesini çok yükselttiğinde, emretmeye başlarsa, 'bana emir veremezsin' der. Kimin patron olduğunu gösterir. Sizi belediye başkanı seçmiş olabilirler. Milletvekili seçmiş olabilirler. Partinizin genel başkanı olabilirsiniz. Başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yapmış olabilirsiniz. Hep millet yap dedi diye yaptınız. Şimdi siz millete görev verdiği belediye başkanı üzerinden ceza kesmeye kalkarsanız, sırf oyunu başka partiye verdi diye çöpünü toplatmamaya tenezzül ederseniz, bu millet bunun karşısında çok önemli bir reaksiyon gösterir. O yüzden şimdi hacizler geliyor, göğüsleyeceğiz. Yaz geçecek, biz çalışacağız. 1 Ekim gelecek, ne yapacaklarını göreceğiz" dedi.

Özgür Özel, CHP'nin 4 Eylül'de sembolik olarak Sivas'ta başlayıp, 6'sından 9'una kadar Ankara'da devam edecek CHP'nin ikinci yüzyıl değişim kurultayında tüzüğünde ve programında değişiklikler olacağından da bahsetti. CHP'li belediyeler için kent lokantası, kreş, öğrenci yurdu gibi tüm hizmetlerinde ortak isim, ortak projeler kullanmasına yönelik proje havuzu adı altında oluşturulan yeni bir süreçten bahsetti.

SAYIŞTAY DENETİMLERİ İÇİN DENETİM BİRİMİ KURULDU

Özgür Özel, CHP'li belediyelere yönelik çok kötü niyetli denetimler yapıldığını da söyleyerek, "Çok haksızlıklar yapılıyor. Tabii gerek Sayıştay'da gerek mülkiye müfettişlerinde görevini liyakat ve layığıyla yapan iyi insanlara hiçbir sözümüz yok. Ama bazı tetikçiler görevlendiriliyor. Gittikleri yerde yaptıkları denetimin siyasi amaçları oluyor. Buna karşı biz size 20'ye yakın Sayıştaycı, 5 mülkiye müfettişinden oluşan, geçmişte bu görevleri çok başarıyla yapmış ekiplerle sizi rutin denetimlere hazırlama, ani ya da rutin denetimler sırasında ihtiyaç duyulan hukuki ve teknik desteği vermek ve bazı kötü niyetli çabalarda size refakat ederek, oradaki denetimin usulüne uygun cereyanına eşlik etmek üzere veya sizi orada destek vermek üzere bir denetim birimi de kuruldu" diye konuştu.

Mehmet ÇINAR- Mesut MADAN/BURDUR,