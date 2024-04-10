Özgür Özel\'in Yurt Dışı Temasları... Şule Erten Bucak: "Seçimlerden Sonra Genel Başkan\'a Büyük Bir İlgi Olduğunu Gördük"

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HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: ÜNAL AYDIN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yurt dışı temaslarında yer alan eski CHP Genel Sekreter Yardımcısı Şule Erten Bucak, Özel'in Romanya programına ilişkin, "PES Genel Sekreteri Filibeck açılış konuşmasında, 'Aramızda Almanya Şansölyesi Scholz ve seçimlerden zaferle çıkmış olan CHP Genel Başkanı Özel de var' dediği anda -sanıyorum 5 bin kişilik bir salondu- büyük bir alkış koptu. Genel Başkan ayağa kalktı, hepsini selamladı. Bunun üzerine Scholz da ayağa kalkıp Genel Başkanın yanına gelip öperek onu kutladı. Bu toplantı çok başarılı bir şekilde geçti. Seçimlerden sonra Genel Başkana büyük bir ilgi olduğunu gördük" dedi. Erten Bucak ayrıca, Sosyalist Enternasyonal'ın ilk Yerel Yönetimler Komitesi Toplantısı'nın Türkiye'de yapılacağını bildirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Kasım'da genel başkan seçilmesinin ardından yurt dışı temaslarını sürdürüyor. Özel bu temasları doğrultusunda; 15 Kasım 2023'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 8 Aralık 2023'te Almanya, 24 Şubat 2024'te İspanya ve son olarak 6 Nisan 2024'te Romanya ziyaretlerini gerçekleştirdi. CHP lideri Özel'e yurt dışı temaslarında eşlik eden eski CHP Genel Sekreter Yardımcısı Şule Erten Bucak, ANKA Haber Ajansı'na Özel'in yurt dışı temaslarını anlattı.

"OLAF SCHOLZ, GENEL BAŞKANI KUTLADI"

Erten Bucak, Özel'in geçtiğimiz cumartesi günü Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Sosyalistler Partisi'nin (PES) Liderler Zirvesi'ndeki programını şöyle özetledi:

"Genel Başkanımız, genel başkan seçildiği andan itibaren 'Partimi yurt dışında ben bizzat temsil edeceğim' dedi ve AB'deki (AB) özellikle Avrupa'daki sosyal demokrat partilerle önemli ilişkiler kurmaya başladı derhal. Bu bağlamda, liderler düzeyinde üç seyahatimiz oldu. Bükreş'teki seyahat PES Liderler Konferansı'ydı. Biz de Genel Sekreterimiz Selin Sayek Böke ile Sayın Genel Başkana eşlik ettik. Selin Hanım da uluslararası düzeyde çok tanınan ve kredibilitesi yüksek olan bir siyasetçimiz. Kendisi Avrupa Konseyi'nde (AK) de çok etkin görevlerde bulundu ve halen çok etkisi var. Bükreş'te önce, Romanya Parlamentosu'nda Romanya Başbakanının ev sahipliği yaptığı bir toplantıya katıldık. PES Genel Sekreteri Giacomo Filibeck açılış konuşmasında, 'Aramızda Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve seçimlerden zaferle çıkmış olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de var' dediği anda -sanıyorum 5 bin kişilik bir salondu, tarihi parlamentoda- büyük bir alkış koptu. Genel Başkan ayağa kalktı, hepsini selamladı. Bunun üzerine Olaf Scholz da -hemen dört sandalye yanında oturuyordu- ayağa kalkıp Genel Başkanın yanına gelip öperek onu kutladı.

Salona girmeden önce görüşmeler oldu. Sayın Scholz ile, Romanya Başbakanı ile ve diğer liderlerle girmeden de görüştük. Dahası tabii ki liderlerin aile fotoğrafı çekildi. Daha sonra liderler yemeği oldu. Avrupa Parlamentosu (AP) AB'de haziranda seçimler var. Onlar da çok heyecanlı. Bizim burada kazanmamız, onlara da bir başka heyecan getirdi. Bu arada Genel Başkanın sesi cuma günü ameliyat olduğu için kısıktı. Selin Hanım ile biz onun sesi olduk. Kulağımıza fısıldıyordu ve özellikle Selin Hanım hep konuştu, onun söylediklerini aktardı. Yemekte liderler bütün konuları konuşurken en sonunda PES Başkanı -kendisi zamanda eski İsveç Başbakanı- Stefan Löfven, 'Sayın Özel de konuşmak istiyor, görüyorum fakat maalesef sesi kısık' deyince zaten heyecanla yerinde duramıyordu, hemen Selin Hanım'ın kulağına fısıldadı ve o da bir konuşma yaptı. Bizim de destek olduğumuzu, seçimlerle ilgili yapabileceğimiz bir şey varsa hazır olduğumuzu da iletti. ve sonunda büyük bir alkış koptu Sayın Genel Başkan'a. Bittikten sonra da liderler sırasıyla Genel Başkanımızla fotoğraf çektirme yarışına girdiler. Bundan sonra da daha sıkı işbirlikleri görüşüldü.

PES Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı Iratxe García Pérez, daha önce bir mektup da yollamıştı Sayın Genel Başkana. Genel Başkanımız, ona özellikle Schengen vizesi sorununu aktardı. Burada vatandaşlarımızın Schengen vizesi için randevu almakta büyük sorun yaşadıklarını; iş insanlarının, sanatçıların vizelerinin reddedildiğini, bu nedenle ulaştırma sektöründe büyük sorunlar olduğunu ve buna mutlaka el atmaları gerektiğini söyledi. Sayın García Pérez de bunu çok olumlu karşıladı ve mutlaka bu konuda elinden geleni yapacağını bildirdi. Bu toplantı çok başarılı bir şekilde geçti. ve hakikaten seçimlerden sonra Genel Başkana büyük bir ilgi olduğunu gördük."

PES SOSYALİSTLER VE DEMOKRATLAR GRUBU, ÖZEL'E HİTAP DAVETİNİ YİNELEDİ

Yerel seçimlerde CHP'nin birinci parti olmasının ardından Özel'e ilk tebrik mesajının İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez'den geldiğini belirten Erten Bucak, García Pérez'in Genel Başkan Özel'e gönderdiği tebrik mesajından bir bölüm okudu:

"'Sosyalistler ve Demokratlar Grubu, sizin ve partinizin Türkiye'de ve Türkiye için refah, sosyal adalet, azınlık haklarına saygı, hukukun üstünlüğü ve kalıcı barış yaratma çabalarını desteklemeyi sürdürecektir. Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Delegasyonunun yaklaşan AP seçimlerinden sonra Türkiye'ye üst düzey bir misyon düzenlemeyi taahhüt ediyoruz. Bu vesileyle CHP Genel Başkanı olarak size AP'de Sosyalistler ve Demokratlar Grubu'na hitap etmeniz ve grup toplantımızda bir konuşma yapmanız için yapmış olduğunuz daveti bir kez daha yinelemek istiyorum. Toplantımıza katılmanız, siyasi grubumuzun üyeleriyle tanışmak ve demokratik bir Türkiye için, yani halkın tümü için ve uluslararası hukuku savunan ve ona saygı duyan bir ülke için ortak yolumuzu tartışma fırsatı oluşturacaktır.'"

Erten Bucak, "Bükreş'te görüşmemizde de bu davetini yeniledi. Sayın Genel Başkanımız da hem onları davet etti hem de bu davete icabet edeceğini söyledi" dedi.

"BERLİN'DE; KLINGBEIL, SCHOLZ, SCHULZ VE SANCHEZ İLE GÖRÜŞMELER YAPILDI"

CHP'li Erten Bucak, Özgür Özel'in Aralık 2023'te, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Olağan Kongresi'ne katıldığı programı da şöyle anlattı:

"Genel Başkanımız seçildi hemen akabinde Berlin'de bir SPD kongresi vardı. SPD'nin Eş Başkanı Lars Klingbeil, derhal genel başkana bir uzun tebrik mesajı yolladı ve bir davet mektubu gönderdi. Mektupta SPD kongresine davet etti ve bir delegelere konuşma yapmasını söyledi. Aslında bizim kardeş partilerin kongrelerinde genelde bir tek uluslararası konuşmacı olur, hükümette olan bir başbakan veya bir bakan. Burada konuşmacı İspanya Başbakanı Sanchez'di. Sanchez'den sonra da Sayın Genel Başkanın konuşma yapmasını istediler. Salona girdiğimizde, oturduğunuzda Divan Başkanı, 'Yeni genel başkan seçilen Sayın Özgür Özel'i kutluyoruz, aramızda' deyince büyük bir alkış koptu. Zaten çok güzel bir karşılama oldu. Ondan önce de bazı görüşmelerimiz oldu; SPD Genel Başkanı Klingbeil ile, Olaf Scholz ile ki Scholz şansölye seçildiğinden beri genelde muhalefet liderleriyle görüşmüyormuş ancak Özgür Özel'le kendisi görüşmek istedi. Friedrich Ebert Başkanı, eski AP Başkanı ve SPD eski Genel Başkanı Martin Schulz ile sıcak bir görüşme oldu. Pedro Sanchez ile de orada yakın bir ilişki kuruldu ve daha sonra devam etti.

"BERLİN'DE, AB ÜYELİĞİNE GEÇİŞİMİZİN SAĞLANMASI İÇİN YAPILACAK ADIMLAR GÖRÜŞÜLDÜ"

Sanchez'in konuşmasından sonra Genel Başkanımız kürsüye çıktı ve orada Almanca konuşmaya başladı. Konuşmaya başlayınca insanlar zannetti ki bir iki cümle söyledikten sonra başka dile dönecek. Öyle olmadı, Genel Başkan gayet güzel Almanca konuşmaya devam edince çok şaşırdılar. İlk iki cümleden sonra salondan 'ooo' sesleri yükseldi. Herkes can kulağıyla dinledi ve konuşma bittiğinde ayağa kalkarak alkışladılar. Çok etkileyiciydi gerçekten. SPD Genel Başkanı ile de şöyle anlaştılar: Bundan sonra her önemli konuda, derhal birbiriyle iletişim kurmaları gerektiğini ve SPD ile CHP arasında ki daha önceki yıllarda, ben de genel sekreter yardımcısı olduğum dönemde ve Sayın İnönü, Sayın Murat Karayalçın, Altan Öymen ile birlikte de SPD ile çok sıkı ilişkilerimiz vardı ve AB aday üyeliğimizde bunun çok etkisi olmuştu. Bizim tekrar AB üyeliğine geçişimizin de sağlanması için yapılacak adımlar da görüşüldü. Bu da çok başarılı bir seyahatti."

"SANCHEZ VE ÖZEL, FİLİSTİN MESELESİNİ DETAYLI GÖRÜŞTÜLER"

Erten Bucak, Özel'in Şubat 2024'te, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı temasını ise şöyle özetledi:

"Genel Başkan Madrid'de, Dışişleri Bakanı Gölge Kabine Üyemiz Sayın İlhan Uzgel, Genel Sekreter Sayın Selin Sayek Böke ile birlikte Sosyalist Enternasyonal'a katıldı. Orada da Genel Başkanımız, Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı seçildi. Sanchez ile ilişkileri çok daha yakınlaştı. Bir görüşme yaptılar, burada da Filistin meselesi konuşuldu. Sanchez, diğer bazı liderlerin tam tersi olarak başından beri Filistin davasını destekleyen bir lider ve cesurca açıklamalar yaptı. Bu konuyu konuştular. Genel Başkan, bu konudaki cesur davranışı nedeniyle kendisini tebrik etti ve kendisi de Filistin'e gitmek istediğini söyledi. Birkaç gün önce Sanchez, Orta Doğu gezisi kapsamında, Filistin ile ilgili olarak bazı açıklamalar yaptı. Dedi ki 'Biz yazdan önce Filistin Devleti'ni kabul edeceğiz ve Birleşmiş Milletler'de (BM) bunu tartışmaya açacağız.' Bunlar çok önemli noktalar, bu konuları Genel Başkanla detaylı görüştüler. Başka liderlerde de tabii ki görüştük."

"PES'İN MANİFESTOSUNA, 'GAZZE'DE ACİLEN ATEŞKESE GİDİLMESİ GEREKİR' CÜMLESİ EKLENDİ"

Erten Bucak, "Yurt dışı temasları sırasında, Özel'in görüştüğü diğer liderlerin Filistin meselesine yaklaşımı nasıldı" sorusuna, şöyle yanıt verdi:

"PES'te bir Başkanlık Divanı (Presidency) var. Daha önce Roma'da bir kongre olmuştu. Selin Hanım, partimizi temsilen Başkanlık Divanı'nın üyesi. Bir önceki kongrede bu konu gündeme geldi. Fakat aralarında çok tartışmalar oldu. Bazı genel başkanlar böyle bir karar tasarısını daha farklı şeyler yazmak istiyordu. PES'in seçimler için bir manifestosu var. Selin Hanım'ın da girişimiyle oraya şu eklendi: 'Gazze'de acilen ateşkese gidilmesi gerekir.' Bazı liderler farklı konuştukları halde, artık bizlerin yaklaşımına yakın bir duruma geldiler. Bunun için de Sayın Genel Başkan bayağı bir mücadele veriyor Selin Hanım'la birlikte."

İLK TEBRİK MESAJI PEDRO SANCHEZ'DEN GELDİ

Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Divanı'nın bir WhatsApp grubu olduğunu kaydeden Erten Bucak, yerel seçimler için ilk tebrik mesajını bu grup aracılığıyla Sanchez'in gönderdiğini belirtti. Sanchez'in mesajından bir kesit şöyle:

"Sosyalist Enternasyonal Başkanı olarak önemli ve köklü üye partilerimizden birinin böylesine belirleyici bir dönüm noktasına ulaştığını görmekten özellikle gurur duyuyorum. Zaferiniz yalnızca CHP'nin durumunu güçlendirmekle kalmıyor; aynı zamanda dünya çapındaki daha geniş ilerici harekete de canlılık kazandırıyor.'

"SOSYALİST ENTERNASYONAL'IN İLK YEREL YÖNETİMLER KOMİTESİ TOPLANTISI TÜRKİYE'DE YAPILACAK"

Erten Bucak, Özel'in önümüzdeki yurt dışı temasları için şunları söyledi:

"Bayramdan sonra AK'ye de bir davet aldı, Selin Hanım ile birlikte gidecekler. Eminim, o da çok başarılı geçecektir. Sosyalist Enternasyonal'ın önemli komiteleri var. Örneğin bu komitelerden bir tanesi Etik Komite. Selin Hanım orada üyemiz, o toplantılara katılıyor. Bir tanesi Yerel Yönetimler Komitesi ki Genel Başkan ilk Yerel Yönetimler Komitesi toplantısını Türkiye'de yapmamızı istedi. Bunu Sayın Sanzhez'e de söyledi, Türkiye'de yapılacak. Belediye başkanlarımız katılacak. Aynı zamanda, altı ayda bir farklı ülkelerde Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı yapılır. Sanıyorum ekim ayı gibi Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısının da burada yapılmasını önerdi Sayın Genel Başkan. O da Türkiye'de yapılacak. Ayrıca PES'ten Sosyalistler ve Demokratlar ziyaret edecek. PES Başkanı ile de görüştük, onu da davet ettik. Onlar da bir üst düzey heyet olarak ziyarete gelecekler. ve SPD ile de daha önce yapmış olduğumuz güncel konularla ilgili toplantılar da gündeme aldılar. Onlar da yürüyecek. Sayın Genel Başkan, uluslararası ilişkilere çok önem veriyor. AB'ye üye olmamıza ve oradaki kardeş partilerle yakın ilişkiler kurmamıza. Bu anlamda hep davetliler de geliyor. Bunlara katılacaktır."