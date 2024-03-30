Özgür Özel, İzmir Balçova\'da: "Devletin Bütün İmkanları Bir Parti İçin Seferber Edildi.

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HABER: ECE AZAK - KAMERA: KERİM UĞUR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Balçova'da; "Devletin bütün imkanları bir parti için seferber edildi. Devletin güya tarafsız olacakları, kimliksiz olacakları, bürokrat ve teknokrat olacakları, İzmir'de de Türkiye'nin her yerinde de orantısız bir devlet gücüyle, bizim adaylarımız kendi öz güçleri ile mücadele etti. Ama bizim milletimiz ne zaman devlet ile millet yarışsa hep millete kazandırmıştır. Kenan Evren seçim sonuçlarına müdahale ettiğinde de milletimiz millete kazandırmıştır. Demokrasi tarihimiz boyunca devlet ile millet ne zaman yarıştıysa millet kazanmıştır. Bugün devletle millet yarışıyor. Bugün devlet ile Türkiye ittifakı yarışıyor. Milletimiz yine millete kazandıracaktır" dedi.

Yerel seçim öncesinde İzmir'deki ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balçova Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Balçova Belediye Başkan Adayı Onur Yiğit ve çok sayılı partili katıldı.

Özel, burada yaptığı konuşmada, "Zorlu, uzun bir kampanya döneminin son günündeyiz. Liderler son günlerini memleketlerinde geçirirler. Ben de bugünü doğduğum ve şu anda yaşadığım memleketim Manisa'yla ve büyüdüğüm memleketim İzmir'de geçirmeye karar verdim. Biraz önce Balçova'da başladık. Genç adayımız Onur Yiğit'le ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'la birlikte halkı selamlayarak son günü İzmirlilerle paylaşıyoruz" dedi.

Yarın 61 milyon seçmenin sandık başına gideceğini ve iki önemli karar vereceğini söyleyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlardan birincisi seçmen, yerel yöneticilerine karar verecek. Geçen seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi bir büyük ittifakla çok sayıda belediyeyi kazanmıştı. ve 5 yıl boyunca arkadaşlarımız hizmet ettiler. Şimdi artık ittifaklar yok. Ama İzmir'de görüyoruz ki İzmir ittifakı var. Gönüller vicdanlar sandıkta birleşiyor. Türkiye'de de Türkiye ittifakı var. Kampanya boyunca söyledik. Türkiye ittifakı gücünü milletinden renklerini ay yıldızlı al bayraktan alıyor ve kırmızı beyaz renklerle geçirdiğimiz bir kampanyanın son günündeyiz. Büyük bir coşku içinde İzmir öyle Türkiye'nin dört bir yanı öyle."

"TÜRKİYE'YE KAN KUSTURUYORLAR"

Özel, "Yarın sandıklar açıldığında iki şey belli olacak. Bir israf yerine hizmet yapan halkçı belediyeciliğin halktan gördüğü teveccühü sandık sonuçlarında görmek isteriz. İkincisi de genel seçimlerde montaj kasetlerle, videolarla, korkuları yöneterek eğer biz gelmezsek felaket olur diyerek çok küçük bir farkla devletin televizyonunu, ajanslarını kendisine alet ederek seçimi kazananlar 10 aydır Türkiye'ye kan kusturuyorlar. Emekliler, emekçiler, esnaf, çiftçi perişan durumda ve bu genel yönetimdeki bu orantısız gücün yerelden dengelenip dengelenmeyeceği önemli. Eğer milletimiz yarın bu orantısız güce gösterdiği tepkiyi bir sarı kart olarak futbol deyimiyle yeter beni de fark edin diyerek başta emekliler ve bütün toplumun ezilen kesimleri sesini duyurursa 1 Nisan'dan itibaren bambaşka bir Türkiye olacak. Ama bu iktidar her şeye rağmen oy alıyorum hissiyatını sürdürürse kimsenin sesini duymamaya devam edecek" diye konuştu.

"CUMHURİYETE SAHİP ÇIKMAK İSTEYEN GENÇLERİ YARIN SANDIK BAŞINA BEKLİYORUZ"

Özel, gençlere sandık çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

"Buradan en önemli çağrım genç seçmenlerimizedir. Genç seçmenlerimiz maalesef özgürlükleri kısıtlayan, hayat biçimlerine karışan, üniversitelerine kayyum atayan, konserleri yasaklanan, festivalleri yasaklanan ve her geçen gün istedikleri gibi değil, istemedikleri bir ülkeye zorlanan gençlerimiz bu iktidara tepkilerini yarın sandık başında gösterecekler. Özgürlükleri isteyenler, bu ülke yaşanacak bir ülke olsun isteyenler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine emanet ettiği Cumhuriyet'e sahip çıkma isteyen gençleri yarın istisnasız, firesiz, sandık başına bekliyoruz. Demokrasi özgürlük demektir. Özgürlüğü isteyen, demokrasiye sahip çıkmalıdır. Demokrasiye sahip çıkarmak, sandığa gitmekle olur. Tüm gençleri, siyasi görüşleri ne olursa olsun tüm gençleri, ülkesini seven, yarınından endişe duyan tüm gençleri yarın sandık başına gelmeye, geleceklerine sahip çıkmaya davet ediyorum. Geleceklerine sahip çıkmaya davet ediyorum."

"TÜM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARIMIZI CUMHURİYETİN KALESİ İZMİRLİLERE EMANET EDİYORUM"

Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir bir büyük değişimin, bir büyük dönüşümün, bir büyük heyecanın en önemli adımını attığımız ildir. Cumhuriyet tarihi boyunca 6 kadın belediye başkanımızın olduğu İzmir'de yarın İzmirliler seçilecek yerden 9 kadın belediye başkanına oy verecekler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 9 kadın belediye başkanını önce bütün İzmirli kadın seçmenlere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetçi kadınlarına emanet ediyoruz. Sonra da İzmir'in kadınlara saygılı, kadın haklarına saygılı centilmen seçmenlerine emanet ediyoruz. Yine İzmir'de 30 belediye başkan adayımızdan 12'si 40 yaşın altındadır. Bir tanesi de yanımdaki Onur Yiğit kardeşimdir. İzmir'in gençlerini her yaştan ruhu genç İzmirlilere emanet ediyorum. ve tüm Belediye başkan adaylarımızı Cumhuriyet'in kalesi İzmirlilere emanet ediyorum. Takımın kaptanı yine kendisi de 50'li yaşlarının başında İzmir'in çok iyi tanıdığı, İzmir'deki en başarılı belediyecilik uygulamalarımızı hayata geçirmiş olan İzmir'i seven ve İzmir'in önümüzdeki 5 yılına projeleriyle, hizmetleriyle, bizlerin desteğiyle İzmir'i bir dünya kenti haline getirecek vizyona sahip Cemil Tugay'dır. Cemil Tugay, başkanın kaptanlığında, genç, dinamik İzmir'e yakışır, kadınlarıyla, gençleriyle, ekibimizi bütün İzmirlilere emanet ediyoruz. Yarın seçim sonuçları, gençlere destek, kadınlara destek, Cumhuriyete destek, İzmir'in özgürlüklerine sonuna kadar sahip çıkan bir şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum."

"YARIN SANDIK BAŞINDAKİ TÜM GÖREVLİLERİ DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKACAKLARI İÇİN BİR KEZ DAHA TEBRİK EDİYORUM"

Tüm siyasi partilerin 31 Mart yerel seçimlerindeki adaylarına başarılar dileyen Özel, "Buradan tüm siyasi partilerin adaylarına bugüne kadar göstermiş oldukları demokratik olgunluk için teşekkür ediyorum. Tüm siyasi partilerin yarınki adaylarına başarılar diliyorum. Tüm Türkiye'deki muhtar adaylarına arkalarında bir parti desteği, yakalarında bir parti rozeti olmaksızın verdikleri demokrasi mücadelesi için teşekkür ediyorum. Yarın sandık başındaki tüm görevlileri demokrasiye sahip çıkacakları için bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

Parti görevlilerinden son seçim sandığından sonuçlar çıkana kadar görev yerlerini terk etmemelerini isteyen Özel, "Partimizin görevlilerine bütün sonuçlar alınana, son ıslak imza teslim edilene, son seçim sandığından son sonuç kaydedilene kadar görev yerlerini terk etmemelerini bekliyorum. Hepsine şimdiden bir kez daha yürekten teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar kazasız belasız bir şekilde geldik. Herkes çok dikkatli olsun. Yarın ufak tefek gerginlikler olabilir. Mutlaka sabırlı olunsun. Hoşgörülü olursun. Seçimde istenmedik olaylar yaşanmadı. Çok az yaşandı. Bundan sonra da seçim sonuçları alınana kadar herkesi sağduyuya davet ediyorum."

"İZMİR'İN MAVİ GÖKYÜZÜ, GÜZEL GÜNEŞİ YARIN SANDIKLAR AÇILDIĞINDA TÜRKİYE'NİN ÜSTÜNE DOĞSUN"

Seçimi Türkiye ittifakının kazanacağını vurgulayan Özel, "Son seçim kazandığımızda kazandığımız her yerdeki Cumhuriyet Halk Partilileredir. Süleyman Seba, takımı şampiyon olup büyük bir coşkuyla galibiyeti kutlarken soyunma odasına girip 'yan tarafta kaybedenler var onları rencide etmeyin' demiştir. Yarın büyük bir zafer kazanacağız. Zaferimiz kimsenin hezimeti değildir. Bizim galibiyetimiz kimsenin mağlubiyeti değildir. Mutlu olacağız, sevineceğiz. Taşkınlık yapmamaya, kimseyi rencide etmemeye kimseyi kaybettik hissiyatına sevk etmemeye davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak. Türkiye'de Türkiye ittifakı kazanacak. Sonuçta Türkiye kazanacak. Bu seçimin kaybedeni kimse olmayacak. Türkiye'de demokrasi kazanacak. Siyasete bir denge gelecek. Onun için sevinç kutlamalarda ölçülülük prensibini asla terk etmemeyi, hastaları düşünmeyi, küçük çocukları, bebekleri düşünmeyi, belli bir saatten sonra yüksek ses, gürültü yapmamayı, vakur ve centilmenlik içinde galibiyeti karşılamayı bütün örgütümüze bir talimat olarak iletiyorum. Hepinizi çok seviyoruz. İzmir'in mavi gökyüzü, güzel güneşi yarın sandıklar açıldığında Türkiye'nin üstüne doğsun" ifadelerini kullandı.

"1 NİSAN'DA TÜRKİYE DEMOKRASİSİ ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM ATARAK GÜNE BAŞLAYACAK"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özel, seçim kampanyası süreciyle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Genel olarak çok umutluyuz. Geçmişte büyük ittifaklarla başardığımız bir işi milletimizin vicdanı, seçmenimizin sağduyusu ve seçmenimizin Türkiye ittifakına sahip çıkarak, sağlayacağımızı, koruyacağımızı düşünüyoruz. Kazanmak var, kaybetmek var. Yarın kaybedenler olacak. Üzülmesinler. Demokrasinin içinde kalındığı taktirde demokraside kaybetmek de var. Ama demokrasi hep kazanmak, hep birilerinin kazanması, hep yandaşlara kazandırması, bir ailenin, bir partinin üst yönetiminin zenginleşmesi, emeklilerin, emekçilerin, esnafların, çiftçilerin sürünmesi de değildir. Yarın sandığa seçmenin nasıl bir denge getireceğini, nasıl bir damga vuracağını hep beraber heyecanla bekliyoruz. Seçim ortamında çok konuşuldu. Siyaset insan ve sözle yapılan iştir. Ben veya herhangi bir adayım istemeden bir kişinin kalbini kırdıysak bundan üzüntü duyarız. Haklarını helal etsinler. Bizden yana haklarımız helal olsun. 1 Nisan'da Türkiye demokrasisi çok önemli bir adım atarak güne başlayacak"

"TRT, REKLAMIMIZI YAYINLAMADI"

Seçim kampanyasının adil bir şekilde geçip geçmediğine ilişkin soru üzerine Özel, şöyle yanıt verdi:

"Türkiye'de tek parti rejimine evrilmiş, demokrasiyi çok yönüyle askıya almış, bir partiyi devlet, devleti de partinin hizmetinde bir aygıt olarak gören bin anlayış olduğu mühletce adli bir seçimden bahsedemezsiniz. TRT reklamımızı yayınlamadı parası ile. Oysa ki eşit yayıncılık yapması gerekirdi. Bizim reklamlarımızı yayınlamayacak kadar ileriye gitti. Devletin bütün imkanları bir parti için seferber edildi. Devletin güya tarafsız olacakları, kimliksiz olacakları, bürokrat ve teknokrat olacakları İzmir'de de Türkiye'nin her yerinde de orantısız bir devlet gücüyle, bizim adaylarımız kendi öz güçleri ile mücadele etti. Ama bizim milletimiz ne zaman devlet ile millet yarışsa hep millete kazandırmıştır. Kenan Evren seçim sonuçlarına müdahale ettiğinde de milletimiz millete kazandırmıştır. Demokrasi tarihimiz boyunca devlet ile millet ne zaman yarıştıysa millet kazanmıştır. Bugün devletle millet yarışıyor. Bugün devlet ile Türkiye ittifakı yarışıyor. Milletimiz yine millete kazandıracaktır."