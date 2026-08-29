Özgür Özel: Her Mahalleye Kreş, Ev Kadınlarına Emeklilik

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Dursun ALKAYA

(KAYSERİ) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri programı kapsamında kadınlarla bir araya geldi. Özel, YENİ Parti iktidarında her mahalleye kreş yapılacağını ve ev kadınlarına emeklilik hakkı tanınacağını anlatırken, ekonomik kriz nedeniyle geçinemediği söyleyen bir kadın, "70 yaşındayım. İş bulsam ben de çalışacağım. Geçinemiyoruz, gerçekten geçinemiyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, saha çalışmaları kapsamında Kayseri'nin Eskişehir Bağları bölgesinde kadınlarla bir araya geldi. Bölgede kadınların iş bulamadığını, ev kiralarının çok yüksek olduğunu anlatan kadınları, ekonomik kriz nedeniyle çocukların çalıştığını söyledi. Emekli bir kadın, aylıklara zam yapıldığını ancak zamdan önce birçok ürünün pahalandığından dert yanarak "kaşıkla verip kepçeyle geri alınıyor" dedi.

Ekonomik krizden dert yanan yaşlı bir kadın, "70 yaşındayım. İş bulsam ben de çalışacağım. Geçinemiyoruz. Gerçekten geçinemiyoruz" derken başka bir kadın, "Ya başkanım yemek lüks olabilir mi ya? Şu an var ya oturup yemek yemek lüks oldu. Halka yemek yemek lüks oldu. 70 liraya mantı dolduruyor. Kilo lüks oldu. Bu lüks olur mu ya? Hiçbir insanlık mantığına sığmıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte "üç çocuk yapın" dediğini hatırlatan Özel, "Onu dinleyenler bin pişman oldu. Çocuklar hep işsiz, evler yoksul. İşin kötüsü şu anda Türkiye'de çocuk oranı o kadar düştü ki nüfusumuz hızla düşecek eşikte. Tek sebebi ekonomik. Yani gelecek kaygısı. Evlenmeye korkuyor, nasıl çocuğu olacak? Evlenen çocuk yapmaya korkuyor. Nasıl büyüteceğim" diye sordu.

"HER MAHALLEYE KREŞ YAPACAĞIZ"

Son yerel seçimlerde Türkiye'nin yüzde 65'ini kazandıklarını hatırlatan Özel, şöyle devam etti:

"Ege'deki bütün belediyeleri kazandık. Neredeyse İstanbul'daki 39 belediyenin 26'sını kazandık falan. Tabii Tayyip Bey çok hızlı saldırıyor bize. O ayrı konu. Onu konuşmayacağım. Ama bizim belediyelerin bazı özellikleri var. Mesela biz belediyelere dedik ki 5 yılda bin tane kreş yapacaksınız. Şu ana kadar bizim belediyeler 800'e yakın kreş yaptılar, bitirdiler. Kreş olunca, özellikle yoksul mahallelere yakın yapıyoruz. Normal kreşin onda biri fiyatına. Eğer şehit ailesi, gazi ya da çok yoksulsa, hiç parası yoksa ücretsiz çocukları kreşe. Kreşin iki şeyi var. Bir tanesi çocuğun eğitimi; zenginin çocuğu üç yaşından başlıyor kreşlere, yoksulun geri kalıyor okula gidince. Bir kusuru varsa el becerisinde, konuşmasında erken öğreniliyor. Çocuk açısından çok iyi, okula hazır gidiyor. İkincisi, anne çocuğu okula bırakıp işe gidebiliyor. Böylelikle de bir istihdam sağlıyor.

Biz YENİ Parti olarak belediye başkanlarımıza, imkanı olana ki biliyorsunuz 'silkeleyin' dediler yani para olmasın istiyorlar CHP'de ki kreş yapamasın. CHP'li belediyeler 800 kreş yaptı. 78 tane de yoksul öğrenciler için yurt yaptı. Gittiği şehirde yurda gidecek durumu yoksa yoksul öğrenciler için. İnşallah iktidar olduğumuzda, yani bugün AK Parti yönetiyor ya, biz yönettiğimizde her mahalleye kreş yapacağız, her mahalleye. O zaman sorunun bir boyutu bir şekliyle çözülmüş olacak. Bir taraftan da iki tane şey var. Bir, vatandaşlık temel geliri diye bir şey var. Yani sen vatandaşsan bir temel gelirin olacak. Biz sana iş bulamamışsak, bir maaş verememişsek bir temel gelir olacak. O da bir aileye veriliyorsa doğrudan ev hanımının kendisine verilecek. Üçüncü bir şeyi, sürprizdi seçimde söyleyecektik ama dün Kocaeli'nde böyle bir kadın buluşmasında ağzımdan kaçırdım, gazeteler yazmış artık söyleyeceğiz. O da şu: YENİ Parti iktidarında bir mahallede kreş yoksa kusur kimin? Devletin. Bir kadın işte çalışmak istiyor ama ona iş bulamadıysak kusur kimin? Devletin. ya da çocuk sayısı, evdeki yaşlısı ya da engellisinden dolayı çalışma imkanı yoksa o zaman evde çalışan, evin işini yapan hanımın sigortasını devlet ödeyecek; ev hanımları evde çalışarak emekli olacaklar. Esas projemiz bu bizim.

Bir şunu söyleyeyim; özellikle 1960'ların sonu, 70'lerde Karaoğlan Ecevit geldi. 'Halktan yana bir iktidar kuracağız' dedi. İki yerel, iki genel seçime girdi. Dört seçimden birinci çıktı. Şimdi mesela emekli sandıkları, emekli olmak, daha sonra sağlık sigortaları, iş kazalarına karşı sigorta... Bunların hepsi dünyada da sosyal demokrat, yani YENİ Parti gibi partiler bunları savunuyor. Türkiye'ye de sendikayı, sendikal güvenceyi, emeklilik hakkını, hastalık ve yaşlılık sigortasını Bülent Ecevit getirdi. Şimdi de inşallah biz iktidar olduğumuzda ki ilk girdiğimiz yerel seçimi kazandık, genel seçimi de kazanacağız inşallah sizlerin desteğiyle. Hani imkansız gibi, erkeklerin de sigortalı olması imkansız gibiydi biz o zaman bunu söylemeden önce. Şimdi tabii kadınlar da sigortalı oluyor, emekli olabiliyor ama vatandaşlık temel geliri ve evdeki kadına kreş sağlayıp sosyal hayata katamıyorsan, iş veremiyorsan ya da çok çocuğu olmuş, çare yok ya da evde sigortalı kimse yok, zorlukları var. Evde sigorta. Bu bizim Türk kadınlarına, nasıl Atatürk önce memleketi kurtardı, sonra Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verdi; Atatürk'ü takip eden, Atatürk'ün görüşlerini savunan bizlerin Türk kadınlarına en büyük hediyesi, en büyük armağanı bu olacak."

"110 BİN UZMAN ÇAVUŞ EĞİTİLİP OKUL GÜVENLİĞİ OLACAK"

Kadınların, bölgede ve Kayseri genelinde uyuşturucu sorununa dikkati çekmesi üzerine Özel, şunları söyledi:

"Bu mahallede de Kayseri'de de gençler arasında yoğun bir uyuşturucu sorunu olduğunu burada paylaştılar. Bir de 'Okula giden çocuklarımız için çok endişe ediyoruz, okullarda güvenlik yok' dediler. Tabii iktidara hazırlanıyoruz, yerel seçimleri kazanmışız ve 'Genel seçimleri kazanınca ne yapacağız?' diye hazırlanıyoruz. Türkiye'de iki sorunda birbirine böyle anahtarla kilit gibi bir uyum var. Biri okulların güvenliği. Okul aile birlikleri bazı zengin muhitlerde para topluyor, okula özel güvenlik koyuyor ama bunun oranı yüzde 1. Çoğu okulda güvenlik yok. Polisimiz bin tane işle meşgul, okul polisi diye bir uygulama vardı eskiden ama o da çok az okulda var şu an. Bir yandan da uzman çavuşları göreve alıyoruz, 'Orduda sen çalış. Yedi yıl sonra biz seni çatışma bölgesinden, sınır bölgesinden ya da askerlikten ayrılmak istersen alacağız. Sana devlette başka iş vereceğiz' diyoruz ama veremiyoruz. Bir tek belediyelerde zabıtalar yapıyorlar ve o da kısıtlı. Yeni Parti'nin iktidarında bütün okullara geçmişte uzman çavuşluk yapmış, eğitim almış, devlette kusur hata işlememiş uzman çavuşları alıp hızlı bir eğitime, pedagoji eğitimine yani çocukla ilişkinin nasıl kurulacağı ve okul güvenliğinde nelere dikkat edilmesi gerektiğinin eğitimi vereceğiz. Türkiye'deki okullara başta 65 bin, sonra toplamda 110 bin güvendiğimiz, yedi yıl kendini ispat etmiş, disiplin suçu olmayan, amirlerinin örgüsünü kazanmış uzman çavuşu eğitip okul güvenliği olarak görevlendireceğiz. Hem uyuşturucu işi, hem akran zorbalığı ya da birtakım kavgalar veya dışarıdan silahla geliyorlar, okullara saldırılar oldu… Türkiye'de de maalesef başladı. Bunların hepsinin önlemi olarak böyle bir projemiz de var."

"BELEDİYELERDE YAPTIĞIMIZ İŞLERİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

YENİ Parti iktidarında bir dizi soruna çözüm üreteceklerini söyleyen Özel, bunun örneklerini de YENİ Partili belediyelerle şimdiden hayata geçirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ah şu Kayseri'de bir belediyemiz merkezde olsaydı çok güzel gösterecektik. Ben mesela hep gittiğim yerlerde 'Belediyelerimiz ne yapıyor?' diye anlatırken; Hoşgeldin bebek paketi, birinci sınıf öğrencilerine okula başlangıç paketi, her sınıfa kırtasiye desteği, beslenme çantası desteği… Bizim belediye başkanları bu ihtiyaç sahibi yani sosyal belediyecilik dediğimiz inşallah Allah'ın izniyle Kayseri'ye de YENİ Partili belediye de getireceğiz. İktidara geldiğimizde belediyelerde yaptığımız işleri bu sefer kaymakamlıklar eliyle, valilikler eliyle, en önemlisi okullara baktığı için Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlükleri eliyle yapacağız inşallah. Biraz Ege'ye gittik mi CHP'nin geçmişte seçilen, şimdi bize gelmiş olan arkadaşların görev yaptığı yerlere keşke imkan olsa bu mahalleyi bizim bir belediyede ağırlasak, oradaki insanlar anlatsalar neler yapıyorlar. İnşallah olur, inşallah buradan duyar oradaki belediyeler de gelirler buradaki mahalleye böyle hizmetler yaparlar yani. Bazen de bu tip işler böyle vesile olur. Ümit ediyoruz Melikgazi Belediye Başkanı bu söylediklerimizden, sizin de 'Bizde niye yok?' demenizi duyar ve gelsin buraya hoşgeldin bebek paketi yapsın, okula başlangıç paketi yapsın, beslenme çantası yapsın. Ayrıca da yapan AK Partili veya MHP'li belediye varsa da hani olmadığını burada söylediniz. Ama varsa da Allah ondan da razı olsun. Belediyecilik öyle bir iş zaten. Türkiye'nin diğer yerlerinde CHP ile rekabet ettiğinde, YENİ Parti ile rekabet ettiğinde bu işler sosyal belediyecilik, sosyal demokrat partilerin işi ama biz onu bir yerde örneklediğimizde onun yakınındakiler de etkileniyor ondan. Ondan memnun oluyoruz."

"SAĞLIK SEKTÖRÜNÜ PERİŞAN ETTİLER"

Bir kadının hastanelerde yaşanan sorunları anlatması üzerine YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Şimdi kabul edelim ki AK Parti gelmeden önce sağlıkta SSK hastaneleri sorundu. İlk geldiler, bunları çözdüler. Çok da övündüler. Ama şimdi hastanede para, eczanede para, maaştan kesilir para. İlacın ucuzu ödeniyor, pahalısı var, ucuzu eczanede yok, farkının parası. Hastanede sıra, telefonla geçe sıra, uzman doktor eksiklikleri. Şu anda perişan ettiler yani sağlığı. İnşallah sağlıkla geldiler, sağlıkla gitsinler ama hakikaten bu sağlık işinden dolayı da çok kızgın millet. Duyuyorum ben de" değerlendirmesini yaptı.