Özgür Özel: Murat Kurum\'un İstanbul\'un Felaketi Olmasına İzin Vermeyeceğiz

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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Sultangazi'deki Halk Buluşması'nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İliç'teki maden felaketini hatırlatarak, "Murat Kurum diyor ki, 'ÇED raporuyla bunun bir ilgisi var mı?' Olmaz olur mu? Sen o dağın yapılmasına imzayı attın, felaketten sorumlusun. İliç'teki felaketten sorumlu olan Murat Kurum'un İstanbul'un felaketi olmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

CHP lideri Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, seçim çalışmaları kapsamında Sultangazi'de düzenlediği Halk Buluşması'nda konuştu.

"5 YIL ÖNCEKİ SULTANGAZİ İLE BUGÜN ARASINDA DAĞLAR KADAR FARK VAR"

5 yıl önce Sultangazi'de çok çalıştıklarını kaydeden Özel, "Özellikle o Türkiye demokrasisinin en büyük hazımsızlığından sonra, Ekrem başkanın kazandığı seçimi hile ile iptal ettirip bir daha seçim dediklerinde tüm İstanbul'da çalışırken ben Sultangazi'ye çok geldim. Bugün Ekrem başkanımızla birlikte, Ferhat başkanımızla birlikte otobüsün ön camında şöyle bir Sultangazi turu yaptık. Başkanlarıma söylediğim şudur; ben 5 yıl önce Sultangazi'de idim. O gün gördüğüm Sultangazi ile bugün arasında dağlar kadar fark var. Elinize, emeğinize sağlık." dedi.

"650 BİN ANNENİN ÇANTASINDA, MANTOSUNUN CEBİNDE ARTIK ANNE KART VAR"

Mitinge gelirken, yolda karşılaştığı bir durumu anlatan Özel, "Yolda gidiyoruz. Bir ablamız, otobüsün önüne atlıyor, durduruyor. Cebinden, çantasından, mantosunun cebinden bir anne kart çıkartıyor. Ekrem başkana gösteriyor ve 'teşekkür ederim' diyor. Bundan büyük mutluluk var mı? 650 bin annenin çantasında, mantosunun cebinde artık anne kart var. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek; evet Sultangazi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5 yıl boyunca çok yol aldığı bir ilçe ama en önemli mesafe annelerin gönlünde alınmış. Ekrem başkanın İstanbul'daki varlığı, İstanbul'a huzur, mutluluk, güven, sevgi, İstanbul sokaklarına adalet getirdi ve İstanbul Ekrem başkanı çok sevdi, Ekrem başkana desteğini arttırarak sürdürüyor " diye konuştu.

"İSTANBUL VE KENTE HİZMET İÇİN SABIRSIZLANAN MUHTEŞEM BİR TAKIMIMIZ VAR"

Özel, "Sultangazi'de ne gördün? Sultangazi 5 yıl önce İstanbul'un verdiği karardan çok memnun. 5 yıl önce İstanbul'un verdiği kararı bu sefer 31 Mart'ta hem İstanbul için hem de Sultangazi için verecek. Ferhat Başkanımı Sultangazi'ye hizmetle görevlendirecek. İstanbul'un çok güçlü bir takımı var. Takımın kaptanı bütün Türkiye'nin sevgilisi ancak öyle bir takım var ki takımda gençler var, kadınlar var, dinamizm var, inanç var, yarınlara güven var. Size layık bir kadro var bu takımda. Ferhat Başkan, arkanda bu gençler varsa sırtın yere gelmez. Ferhat Başkan ile bizim bir ortak özelliğimiz var, ikimiz de aynı sene aynı ayda doğmuşuz. Tam ikimiz aynı yaştayız, yaşıtız, akranız. İkimiz de 49 yaşındayız, bizim İstanbul'da 39 adayımız var, onların da yaş ortalaması aynı bizim gibi 49. Ama 31 yaşındaki Eren Ali Bingöl'den tutun Tuzla'daki bütün İstanbul'da hem genç, hem dinamik, hem tecrübeli, yaptığı işi bilen, İstanbul ve kente hizmet için sabırsızlanan muhteşem bir takımımız var. Bu takıma sahip çıkalım hep beraber" dedi.

"EKREM BAŞKANIN 5 YILDIR YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEDİĞİ KİMSE KALMADI"

Miting alanının üzerinde uçan helikopteri gösteren Özel, "31 Mart'ta ne olabilir biliyor musunuz? Allah muhafaza bu helikopterler gelebilir. Bu helikopterde 5 yıl öncesine kadar ne vardı? Tayyip Erdoğan oturuyordu, yanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Pata pata pata geziyorlar. 'Bu arsa nerenin?' 'Efendim bizim.' Dönüyordu bu tarafa, özel kalem müdürü Hasan Beye. 'Hasan, bunu Katarlılara verelim. Bu arsa kimin?' 'Efendim bu da İBB'nin.' 'Tamam bunu da ben geçenlerde Birleşik Arap Emirliklerine söz verdim, yaz oraya verelim.' İstanbul'daki kupon arsaları İstanbul'un üstünde uçup teker teker Araplara, Katarlılara, şeyhlere, emirlere yazıyordu. 5 senedir helikopter yok. 5 senedir İstanbul'un üzerinde kabus helikopterleri uçmuyor. O arsaları ne yapıyor Ekrem Başkan? Katarlılara değil İstanbullulara veriyor. Park yapıyor, hizmet yapıyor. Ekrem Başkanın 5 yıldır yüzünü güldürmediği kimse kalmadı. Küçük çocuğu olan anneleri güldürdü, yaşlıları güldürdü, emeklileri güldürdü, emekçileri güldürdü, gençleri güldürdü. Bak teyzem diyor, 'Beni güldürdü.' Ekrem Başkanın yüzünü güldürmediği birileri var, o da çıkar ve rant çevreleri. Onların değil halkın başkanlığını yapıyor Ekrem Başkan. Şimdi, istiyorlar ki helikoptere binsinler, yanına Murat Kurum'u alsın, İstanbul'un tepesinde yine dolaşsın. Öyle yağma yok. Ekrem Başkan'dan memnun muyuz? Ona bu sefer, ona geçen sefer ikinci seçimde verdiğimizden daha büyük bir desteğe hazır mıyız? Emin olun 31 Mart'ta Ekrem Başkan kazanacak, İstanbul kazanacak. 31 Mart'ta Ferhat Başkan kazanacak, Sultangazi kazanacak." şeklinde konuştu.

"BİR TANE TRABZONLU İSTANBUL'DA 10 TANE METRO YAPTI"

Özgür Özel, Trabzonlu bir vatandaşla yaşadığı diyalogu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem Başkanın İstanbul'a yaptıklarını bir Trabzonlu hemşerisi ile konuşuyoruz. Allah için dedi, Ekrem Başkan İstanbul'da çalıştı. Hemşerisi birazcık gönlü öbür tarafta, inkar da edemiyor Ekrem Başkanın yaptıklarını. Dedim ki yahu Allah aşkına, gel bir hesap yapalım seninle. İstanbul'da Ekrem Başkan görevdeyken, Trabzon'da kaç milletvekili var AK Parti'nin? Dedi, 4. Kaç tane bakanı vardı? Dedi o da 4. Etti, 8. Ortahisar, yani Trabzon Belediyesi kimde? Dedi AK Parti'de, 9. Büyükşehir kimde? Dedi AK Parti'de 10. Dedim ki 10 tane Trabzonlu Trabzon'a bir tane metro yapamadı, bir tane Trabzonlu İstanbul'a 10 tane metro yaptı yahu. Daha ne yapsın. Ekrem Başkan geldiğinde o 10 metronun 10'u da durmuştu. Geçtiğimiz yıl görevi bırakana kadar Ulaştırma Bakanlığı yapan genel sekreter yardımcısı 'Para yok' deyip metroları durdurmuştu. Ekrem Başkan Japonya'dan işin ehlini, çok başarılı bir Türk kadınını getirdi, işin başına koydu, ulaşımdan sorumlu genel sekreter yardımcısı yaptı, bütün dünyadan İstanbul'a metro için yatırım aktı, para aktı. Helal olsun onlara. Sonra ne diyor, efendim diyor. Hatay'da utanmadan, sıkılmadan diyor ki 'Eğer iktidardan olmazsa Hatay Beleyesi, hizmet gelmez, geldi mi, Hatay mahzun kaldı." Yani Hataylıların geçen seçimde verdikleri oy ile depremzedeleri cezalandırdığını söylüyor, gelecek seçimde vereceği oy için de şimdiden tehdit ediyor. Vallahi İstanbul gibi dünyanın en büyük metropollerinden birinde sen yoktun, Ekrem Başkan vardı ama senin yaptıklarının çok üstünde, 4-5 katı hizmet yapıldı. Gölge etme, başka bir şey istemiyoruz."

"MURAT KURUM'UN İSTANBUL'UN FELAKETİ OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Özel, konuşmasında İliç'teki maden felaketine de değinerek AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'u sert sözlerle eleştirdi.

Özel şöyle konuştu: "Şimdi beyefendi Murat Kurum'u getirmiş, Murat Kurum İstanbul'da bir göreve talipmiş. Murat Kurum'un önceki görevinde attığı imza ortada, biz 'aman ha! İliç'te siyanür var, çevre katliamı var. İnsanlığın sağlığına, bebeklerin sağlığına büyük zarar verir, annelerin düşük yapmasına ya da engelli çocuk doğurmasına sebebiyet verir' dedik. Dinlemediler. 'Atma' dedik, attı imzayı. Daha sonra 4-5 katına çıktı orası. Bir yandan şirket paraları istiflerken, bir yandan çıkan toprak bir yere istiflendi, işçiler dedi ki, 'bu dağ bir gün hepimizi götürecek' o dağ geldi, 9 canımızı götürdü. Şimdi Murat Kurum diyor ki, 'ÇED raporuyla bunun bir ilgisi var mı?' Olmaz olur mu? Sen o dağın yapılmasına imzayı attın, felaketten sorumlusun. İliç'teki felaketten sorumlu olan Murat Kurum'un İstanbul'un felaketi olmasına izin vermeyeceğiz.

"MURAT KURUM, İMAMOĞLU'NA 100 ÜZERİNDEN 87 NOT VERMİŞ TEBRİK EDİYORUZ MURAT BEYİ"

Ben bir konuda hakkını teslim edeyim. Murat Bey çok zor bir işi başardı. İstanbul gibi bir belediyenin böyle bir metropolün, büyükşehir belediyesinin performansını belirlemek kolay iş değil. Biz araştırmaları, çalışmaları yaptırdık, bütçe tasarruflu kullanıldı, iki kat iş yapıldı falan, uzun uzun sayfalarca rapor var. Ama Murat Bey muhteşem bir tespit yapmış. Demiş ki, '5 yıllık Ekrem İmamoğlu'na karne vermiş, 100 üzerinden 87 not vermiş. Tebrik ediyoruz Murat Beyi. Ben Ekrem başkana 100 üzerinden 90 mı 95 mi vereyim diyordum ama rakibi 87 verdiyse bu en değerlisi. Tebrik ediyoruz başkanı."

"MAĞDURUN HAKKINI SAVUNAN BİR SİYASETÇİ"

Özel, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Sultangazi'nin güzel insanları, Ferhat Bey benim takip ettiğim çok aktif bir siyasetçi, insan hakları meselesinde duyarlı, hak yemeyen, mağdurun hakkını savunan, son derece etkili bir siyasetçi. TEMA Vakfında uzun yıllar çalışmış, çevreci, yeşili seven ve koruyan. Kent suçlarına karşı mücadele eden, Sultangazi ve insanları seven bir siyasetçi. Eğer ona görevi ve yetkiyi verirseniz, Ekrem Başkan ile kol kola, Sultangazi'nin çehresini değiştirecek. Biz Ferhat Başkana kefiliz, Sultangazi'den Ferhat Başkana destek bekliyoruz. Onu seviyor, güveniyoruz. Bu kente emeği olan bu çalışkan, dürüst, namuslu, erdemli insana verin Sultangazi'nin anahtarını, Sultangazi'yi 5 yılda bambaşka bir noktaya getirelim. Oy kullanmaya gidin, sandığa gitmeyecek birinden haberdar olursanız, onu mutlaka ikna edin. Mutlaka hastayı, engelliyi, yaşlıyı koluna girin sandığa götürün. Ekrem Başkana sahip çıkın, Ferhat Başkana sahip çıkın. Sultangazi'ye, İstanbul'a sahip çıkın. Ben Ferhat Başkanımı, Ferhat Epözdemir'i ve Ekrem Başkanımı sizlere emanet ediyorum. Sizi de Allah'a emanet ediyorum."