Pakistan, Hindistan\'ın saldırıları sonrası orduya "karşılık verme" yetkisi verdi

Hindistan'ın "terör altyapısı" olduğu iddiasıyla Pakistan'da 9 noktaya düzenlediği saldırıda bilanço arttı. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın saldırdığı bölgelerde 26 sivilin hayatını kaybettiğini, 46 sivilin de yaralandığını açıkladı.

5 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif ise yaptığı açıklamada, Hindistan'ın hedef aldığı tüm noktaların sivil yerleşim alanları olduğunu, vurulan yerler arasında 2 caminin de bulunduğunu ifade etti. Bakan Asif, Hindistan'ın "terör kamplarını hedef aldığı" iddiasının yanlış olduğunu aktardı. Asif, Pakistan'ın Hindistan'a ait 5 uçağı düşürdüğünü ve bazı Hint askerlerini esir aldığını ifade etti. Pakistan'ın Pencap eyaletindeki okullarda eğitime ara verildi.

"HİNDİSTAN 5 YERLEŞİM YERİNİ, 2 CAMİYİ VURDU"

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Pakistan'da 5 yerleşim yerini, 2 camiyi vurduğunu ifade etti. Bakan Tarar, "Hindistan'ın hiçbir alakası olmayan masum sivillere saldırması çok talihsiz bir durum. Dolayısıyla Pakistan'ın onurunu ve toprak bütünlüğünü savunan sorumlu bir ulus olarak karşılık verdiğini düşünüyorum. Hindistan Hava Kuvvetlerine ait 5 uçağı düşürdük. Bu süreçte bir dron ve birkaç quadcopter düşürdük. Hindistan'ın haklı bir sebep olmaksızın Pakistan'a saldıracağından endişe ediyorduk ve saldırdılar. Pakistan da kendini savundu ve biz de her zaman karşılık vereceğimizi söyledik. Biz ilk vuran olmayacağız. Ancak Hindistan saldırganlığa başvurursa, Pakistan karşılık verecektir ve verdi" ifadelerini kullandı. Tarar, Hindistan'ın saldırısının ardından Keşmir'deki Kontrol Hattı boyunca iki ülke ordularının çatıştığını belirterek, "Kontrol Hattı boyunca birkaç Hint karakolunu imha ettik. 5 uçağı düşürdük" dedi.

ISPR'den bir yetkili İngiliz haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada ise, "Şimdiye kadar 3 Rafale, 1 Su-30, 1 MiG-29 olmak üzere 5 Hint uçağının vurulduğunu doğrulayabilirim. Ayrıca bir insansız hava aracı da düşürüldü. Bu uçakların Pakistan topraklarına ateş açmasının ardından tüm bu angajmanların savunma amaçlı yapıldığını vurgulamak isterim" dedi. Yetkili, tüm Hint uçaklarının uzun menzilli silahlar kullanarak Hindistan hava sahasından ateş açtığını aktardı.

PAKİSTAN, HİNDİSTAN MASLAHATGÜZARINI ÇAĞIRDI

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan maslahatgüzarının "Pakistan'ın, Hindistan'ın Pakistan ve Azad Keşmir'deki birçok noktaya düzenlediği sebepsiz saldırılara yönelik güçlü protestolarını iletmek için" bakanlığa çağrıldığı bildirildi. Açıklamada, "Hindistan'ın açık saldırganlık eyleminin Pakistan'ın egemenliğinin açık bir ihlalini oluşturduğu iletildi. Bu tür eylemler BM Şartı'na, uluslararası hukuka ve devletler arası ilişkileri yöneten yerleşik normlara aykırıdır. Pakistan, Hindistan'ın düşmanca davranışları için temelsiz gerekçelerini kesin bir şekilde reddetti. Hindistan tarafına, bu tür pervasız davranışların bölgesel barış ve istikrara ciddi bir tehdit oluşturduğu yönünde uyarıda bulunuldu" ifadeleri kullanıldı.

"DÜNYA TERÖRİZME KARŞI SIFIR TOLERANS GÖSTERMELİ"

Hindistan ordusundan yapılan son açıklamada ise Pakistan'ın düzenlediği karşı saldırıda 10 kişinin öldüğü, 32 kişinin de yaralandığı belirtildi. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Hindistan'ın Pakistan ve Pakistan yönetimindeki Keşmir'e yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Dünya terörizme karşı sıfır tolerans göstermeli" ifadelerini kullandı.

Hindistan, gece boyu gerçekleştirdiği saldırıları "Sindoor Operasyonu" olarak adlandırdı. Hint ordusunun saldırı sırasında hedef aldığı ve terör kampı olduğu iddia edilen 9 nokta şu şekilde açıklandı:

- Markaz Subhan Allah, Bahawalpur

- Markaz Taiba, Muridke

- Sarjal, Tahra Kalan

- Mehmoona Joya Tesisi, Sialkot

- Markaz Ahle Hadis Barnala, Bhimber

- Markaz Abbas, Kotli

- Maskar Raheel Shahid, Kotli

- Shawai Nallah Cam, Muzaffarabad

- Markaz Syedna Bilal

PAKİSTAN "KARŞILIK VERİLECEK" DEMİŞTİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'ın saldırısının ardından gece saatlerinde yaptığı paylaşımda, Hindistan'ın Pakistan'a korkakça bir saldırı başlattığını belirterek, "Bu iğrenç saldırganlık eylemi cezasız kalmayacak. Pakistan, Hint saldırısına karşı kesin bir yanıt verme hakkını saklı tutuyor, kararlı bir yanıt halihazırda hazırlanıyor. Milletimiz silahlı kuvvetlerinin arkasında kenetlenmiş durumdadır, moralimiz ve kararlılığımız sarsılmamıştır. Düşüncelerimiz ve dualarımız Pakistan'ın cesur subayları ve askerleriyle birlikte. Pakistan halkı ve Silahlı Kuvvetleri, her türlü tehdide karşı koymaya ve tehdidi gücümüz ve kararlılığımızla yenmeye hazırdır. Düşmanın kötü emellerine ulaşmasına asla müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise gece saatlerinde Hindistan'ı "açık bir savaş eylemi" gerçekleştirmekle suçlayarak sert bir açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Hindistan'ın saldırgan eylemi, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açtı. Bu saldırganlık eylemi ticari hava trafiğine de ciddi bir tehdit oluşturdu. BM Şartı'nın, uluslararası hukukun ve devletler arası ilişkilerin yerleşik normlarının açık bir ihlali olan Hindistan'ın korkakça eylemini şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı. Hindistan'ın terörizmi bahane ederek bölgesel barış ve güvenliği tehlikeye attığı belirtilmişti. Hindistan Silahlı Kuvvetlerinden dün akşam yapılan açıklamada, "terör altyapısına yönelik" operasyon başlatıldığı duyurulmuş, hiçbir Pakistan askeri tesisinin hedef alınmadığı belirtilmişti.

"PAKİSTAN'IN EGEMENLİĞİ İHLAL EDİLDİ"

Hindistan'ın saldırılarının camiler gibi sivil altyapının bulunduğu bölgeleri "kasıtlı hedef aldığı" savunulan açıklamada NSC'nin bu saldırıları kınadığı kaydedildi. Açıklamada, bu saldırıların, uluslararası hukuk uyarınca "savaş eylemi" teşkil ettiği, Pakistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlal edildiği ifade edildi.

ORDUYA TALİMAT VERİLDİ

Hindistan'ın, Pahalgam bölgesinde 22 Nisan'daki terör saldırısı sonrası bu ülkede "terörist kamplarının" bulunduğuna ilişkin iddiaların reddedildiği açıklamada, Pakistan'ın tarafsız soruşturma çağrısının kabul edilmediği anımsatıldı. Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı uyarınca "Pakistan'ın kendini savunmak amacıyla seçeceği bir vakit ve yerde karşılık verme hakkı olduğu" ifadesine yer verilerek Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin bu konuda uygun karşılık vermek için yetkilendirildiği kaydedildi.