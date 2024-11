Pegasus, Küresel Sürdürülebilirlik Ödülü Aldı

Güncel

PEGASUS Hava Yolları; CAPA'dan 2023 yılında aldığı bölgesel ödülün ardından, CAPA Sürdürülebilirlik Ödülleri 2024 kapsamında 'Yılın Küresel Çevresel Sürdürülebilirlik Havayolu Şirketi' ödülüne layık görüldüğünü duyurdu.

'Rotamız Sürdürülebilir Bir Gelecek' sloganıyla havacılığın sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen Pegasus Hava Yolları, havacılık ve seyahat endüstrisi için pazar analizi kaynaklarından biri olan CAPA (Centre for Aviation) tarafından düzenlenen 2024 CAPA Asya Havacılık Zirvesi ve Sürdürülebilirlik Ödülleri'nde 'Yılın Küresel Çevresel Sürdürülebilirlik Havayolu Şirketi' ödülüne (Global Environmental Sustainability Airline of the Year Award) layık görüldü. Pegasus Hava Yolları Başhukuk Müşaviri ve Sürdürülebilirlik Direktörü Ali Uzun, ödülü 5 Kasım tarihinde Hong Kong'da düzenlenen törende Pegasus Hava Yolları adına aldı. Şirket 2023 yılında da CAPA Sürdürülebilirlik Ödülleri kapsamında 'Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Çevresel Sürdürülebilirlik Havayolu Ödülü'nü almıştı.

ÖZTÜRK: 2050 NET SIFIR EMİSYON HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞIYORUZ

Ödülle ilgili açıklama yapan Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, "Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) bağlamındaki sürdürülebilirlik çabalarımızı her düzeyde yönlendiren yoğun çalışma ve bağlılığın bir kanıtı olan bu özel ödülü CAPA'dan almaktan büyük onur duyuyoruz. Sektörümüzün 2050 Net Sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışarak; İklim Dönüşümü Yol Haritamız doğrultusunda yeni nesil uçaklara stratejik yatırımlar yapıyor, sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) kullanımımızı genişletiyor ve yenilikçi teknolojileri hayata geçiriyoruz. Pegasus Hava Yolları'nda daha sürdürülebilir bir gelecek için birlikte kararlılıkla çalıştığımız tüm çalışma arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

UZUN: KÜRESEL ÖLÇEKTE TAKDİR ELDE ETMEK BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR MUTLULUK

Ödül töreninde konuşma yapan Pegasus Hava Yolları Başhukuk Müşaviri ve Sürdürülebilirlik Direktörü Ali Uzun da, "Geçtiğimiz yıl EMEA bölgesi ödülünü aldıktan sonra, daha fazla ilerleme kaydederek aynı takdiri küresel ölçekte elde etmek bizim için büyük bir mutluluk. Tüm havayollarının, uluslararası havacılıkta hem ekonomik hem de çevresel açıdan daha verimli ve sürdürülebilir bir gelecek için sınırları zorlamaya devam edeceğine inanıyorum. Bu zorlu mücadeleye liderlik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz ve orta-uzun vadeli emisyon hedeflerimize ulaşmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Pegasus Hava Yolları gibi başarılı bir organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

ELSEGOOD: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GİRİŞİMLERİ KURUM KÜLTÜRÜNÜN BİR PARÇASI

CAPA Havacılık Araştırma Merkezi Başkanı Simon Elsegood ise şöyle konuştu:

"CAPA, sektöre öncülük eden emisyon performansı, mükemmel operasyonel verimliliği ve sürdürülebilirliği her alanda ilerletme konusunda benimsediği stratejik yaklaşımın birleşimi sayesinde, Pegasus Hava Yolları'nı '2024 Yılının Küresel Çevresel Sürdürülebilirlik Havayolu Şirketi' olarak ödüllendirmekten mutluluk duyuyor. Pegasus Hava Yolları, sürdürülebilirlik girişimlerini kurum kültürünün bir parçası ve bir karar alma etkeni haline getirmenin bir havayolu işletmesinin verimlilik performansını olumlu yönde nasıl dönüştürebileceğini vurgulama konusunda küresel anlamda öne çıkıyor."

2050 YILINA KADAR NET SIFIR KARBON EMİSYONUNA ULAŞMAYI HEDEFLİYOR

Pegasus Hava Yolları; ESG stratejisi ve İklim Dönüşümü Yol Haritası kapsamında, birim yolcu kilometre başına (RPK) düşen uçuş kaynaklı karbon (CO2) emisyonunu 2030 yılına kadar 2019 yılına kıyasla yüzde 20 azaltmayı ve 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı hedefliyor. Pegasus'un sürdürülebilirlik stratejisinin temel dayanakları arasında; yeni nesil uçaklara yatırım, yakıt verimliliği ve SAF kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik hedefler, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda elektrikli yer hizmetleri araçlarının kullanımının artması gibi operasyonel verimliliği artıracak çözümler yer alıyor.