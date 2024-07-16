Polis Özel Harekat Başkanı'nın MHP Genel Başkanı'nın Elini Öpmesi Tepkilere Neden Oldu - Son Dakika
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Polis Özel Harekat Başkanı'nın MHP Genel Başkanı'nın Elini Öpmesi Tepkilere Neden Oldu

Polis Özel Harekat Başkanı\'nın MHP Genel Başkanı\'nın Elini Öpmesi Tepkilere Neden Oldu

Polis Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmesi kamuoyunda tepkilere neden oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, 'Türk polisi, askerinin başı her zaman diktir. Polis, asker el öpmeye başlarsa bu ülke daha çok 15 Temmuz'lar yaşamaya gebedir. Bu emniyet müdürü derhal emekli edilmelidir' dedi.

16.07.2024 00:22
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(ANKARA) - Polis Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmesi kamuoyunda tepkilere neden oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Türk polisi, askerinin başı her zaman diktir. Polis, asker el öpmeye başlarsa bu ülke daha çok 15 Temmuz'lar yaşamaya gebedir. Bu emniyet müdürü derhal emekli edilmelidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılı dolayısıyla Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Polis Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Polis Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, karşılama sırasında Devlet Bahçeli'nin elini öptü. Bu anın fotoğrafı sosyal medyada hızla yayıldı ve kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Siyasetçilerden konuya ilişkin gelen tepkiler şöyle:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan: "Devlet Bahçeli'nin elini öpen şahıs EGM Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karadeniz Üzerindeki o üniforma Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil eder. Devletin Polisi, askeri bir siyasi parti liderinin elini eteğini öpmez, önünde de eğilmez. Türk polisi, askerinin başı her zaman diktir. Polis, asker el öpmeye başlarsa bu ülke daha çok 15 Temmuz'lar yaşamaya gebedir. Bu emniyet müdürü derhal emekli edilmelidir."

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: "Halkın tamamının vergileriyle maaşını alan, devletin güvenlik gücünü temsil eden bir polis, bir siyasi parti liderinin elini öpüp, önünde eğilemez. Sadakati liyakatin önüne koyanlara, 'küçük olsun bizim olsun' mantığıyla ülkemizi 3'üncü dünya ülkeleri seviyesine çekmeye çalışanlara asla izin vermeyiz. Türkiye Cumhuriyeti kabile devleti değil, bir hukuk devletidir."

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: "Devletin polisi olmayı yanlış anlamış."

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar: "Üstündeki üniformayı çıkarsın, sonra kimin elini öpmek istiyorsa öpsün."

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun: "Bu kişi o görevde kaldığı müddetçe;  MHP'li olmayan hiçbir vatandaş kendini güvende hissedemez. Bence hukukun öldüğü yerde MHP'liler de güvende hissetmemeli. Bu çok önemlidir. Hafife alınamaz. Görmezden gelinemez. Hadi bakalım her açıklamasına 'Türkiye bir hukuk devletidir' diye başlayan İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya gereğini yapınız. Hadi bakalım vara yoğa konuşan Hukuk bilmemnesi Mehmet Uçum ses veriniz. Devleti çürüttünüz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Polis Özel Harekat Başkanı'nın MHP Genel Başkanı'nın Elini Öpmesi Tepkilere Neden Oldu - Son Dakika

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