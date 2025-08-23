Polise direnip saldırdılar: 2 tutuklama - Son Dakika
Polise direnip saldırdılar: 2 tutuklama

Polise direnip saldırdılar: 2 tutuklama
23.08.2025 20:21
Polise direnip saldırdılar: 2 tutuklama
İzmir'in Torbalı ilçesinde 3 kişi, kendilerine trafik cezası yazan polislere mukavemet gösterip saldırdı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde 3 kişi, mukavemet gösterdikleri polis ekiplerine saldırdı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanırken, kavga anı cep telefonu ile kaydedildi.

POLİS MEMURLARINA SALDIRDILAR

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Ertuğrul Mahallesi Sadık İleri Bulvarı'nda denetim yaptı. Ekipler, iki aynası olmayan bir motosikleti durdurdu ve sürücüye trafik yönünden idari para cezası uyguladı. Bu sırada polis memurlarına mukavemet gösterip saldıran A.Y. (26), M.E. (26) ve C.Ş. (25) etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Polise direnip saldırdılar: 2 tutuklama

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edildi. C.Ş. serbest bırakılırken, A.Y. ve M.E. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Şüphelilerin polislere saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin polis ekiplerine tekme ve yumruklarla saldırması yer aldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polise direnip saldırdılar: 2 tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 868561ts:
    Yetki yok yetki poliste 10 0 Yanıtla
  • M. Yıldız:
    Tutuklayıp hayvan barınağına bağlanmalı 5 0 Yanıtla
  • Oğuz Demir:
    trafik cezaları insanları çıldırttı. 1 4 Yanıtla
  • blackstyle man:
    Polisler spor yapmıyor ve çok güçlü değiller. ABD polisine ya da AB polisine göre bizim polisler çok donanımsız. Bu adamlar güneş yüzü görmesin. 3 1 Yanıtla
  • Faruk AK:
    İlk mahkeme 6 . Ay olursa cezada ağırlaştırılmış olursa tas traşlılar azalır. Cezalar ağır olmalı o kadar 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22:07
Halit Yukay’ın cansız bedenine 19 gün sonra ulaşıldı
Halit Yukay'ın cansız bedenine 19 gün sonra ulaşıldı
20:33
Memur-Sen, Hakem Kurulu’na üye gönderecek
Memur-Sen, Hakem Kurulu'na üye gönderecek
