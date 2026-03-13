Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya Taziyeler

İstanbul'daki bazı ilçelerin belediye başkanları, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaştı.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, tarih bilimine yaptığı katkılarla hafızalarda iz bırakan değerli tarihçi İlber Ortaylı'nın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, tarihçi ve bilim insanı Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir teessürle öğrendiğini kaydederek, "Merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesine yer verdi.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Tarih ve kültür dünyamıza büyük emekler veren Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Bıraktığı birikim, eserleri ve sözleriyle daima saygıyla hatırlayacağız. Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." paylaşımını yaptı.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, paylaşımında, Türk tarihçiliğinin duayen isimlerinden İlber Ortaylı'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hayatını tarihimizi anlamaya, anlatmaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya adayan hocamız, bilgi birikimi, keskin zekası ve özgün yorumlarıyla yalnızca akademi dünyasında değil, toplumun her kesiminde iz bırakan kıymetli bir aydındı. Geride bıraktığı eserler, yetiştirdiği öğrenciler ve düşünce mirası, bu toprakların hafızasında yaşamaya devam edecektir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm bilim dünyasına başsağlığı diliyorum."

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "İlmi birikimi ve tarihimize yaptığı kıymetli katkılarla hafızalarda yer edinen değerli tarihçimiz İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini kaydederek, "Tarih ilmine yaptığı kıymetli katkılar, engin bilgi birikimi ve kendine has anlatımıyla sadece akademi dünyasında değil, toplumun her kesiminde derin izler bırakan çok değerli bir bilim insanını kaybettik. Eserleri, fikirleri ve yetiştirdiği öğrencilerle hocamızın bıraktığı miras nesiller boyunca yaşamaya devam edecektir. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve ilim dünyamıza başsağlığı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, "Tarih bilimine adanmış bir ömrün sahibi, kıymetli tarihçimiz İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Bilgisi, birikimi ve yetiştirdiği öğrencilerle ülkemizin düşünce dünyasına önemli katkılar sunan hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve akademi camiasına başsağlığı diliyorum." paylaşımını yaptı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını üzüntüyle öğrendiğini ifade ederek, Ortaylı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın, Ortaylı'nın vefatını üzüntüyle öğrendiğini aktararak, Ortaylı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yakınlarına sabırlar diledi.

Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, taziye mesajında, "Büyük bir değerimizi, bir devrin yaşayan hafızasını kaybettik. Entelektüel birikimi ve derin tarih bilgisiyle ülkemizin düşünce hayatına eşsiz katkılar sunan kıymetli tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. İlber Hoca'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, paylaşımında, "Ülkemizin yetiştirdiği en kıymetli değerlerden biri olan, tarih ilminin büyük ustası Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, akademi dünyasına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Beylikdüzü Belediyesi'nin sosyal medya hesabından, "Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olan, tarih bilimiyle dünyada iz bırakan kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Değerli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz." paylaşımında bulunuldu.

Beyoğlu Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tarihimizi aydınlatan büyük usta Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı kaybetmenin tarifsiz hüznü içerisindeyiz. Bilgi birikimi ve eserleriyle nesillere rehberlik eden kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet, milletimize, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad olsun." denildi.

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, Cumhuriyet tarihimizin yetiştirdiği en kıymetli tarihçilerden biri olan değerli bilim insanı Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını üzüntüyle öğrendiğini dile getirerek, "Ömrünü adadığı tarih ve kültür hazinemize yaptığı paha biçilemez katkılarla her zaman minnetle anacağımız İlber Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, bilim camiasına, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımını yaptı.

Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini aktararak, "Ülkemize kattığı tüm değerler için kendisine teşekkür ediyoruz. Bizlere miras bıraktığı tüm değerler bu topraklarda yaşamaya devam edecek. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Ortaylı'nın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Bilgisi, birikimi ve yıllar boyunca yetiştirdiği öğrencileriyle toplumumuzda önemli izler bıraktı. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm ilim camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Tedavi gördüğü hastanede Rahmet-i Rahman'a kavuşan, ülkemizin yetiştirdiği kıymetli tarihçi ve akademisyenlerden Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamıza yüce Rabbimden rahmet diliyor, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı niyaz ediyorum."

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, "Ülkemizin yetiştirdiği en kıymetli tarihçilerden, ilmi ve birikimiyle nesillere ışık tutan değerli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Tarihçiliğe yaptığı eşsiz katkılar ve yetiştirdiği öğrencilerle daima saygıyla anılacak olan hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." paylaşımını yaptı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini aktararak, "Yazdığı eserler, yetiştirdiği öğrenciler ve toplumumuzda yerleştirdiği tarih bilinciyle bir neslin öğretmeni olan İlber Ortaylı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Ortaylı'nın vefatını teessürle öğrendiğini belirterek, "Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve öğrencilerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Vekili Eray Karadeniz, Ortaylı'nın vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini kaydederek, "Tarihimize ışık tutan çalışmalarıyla hafızalarda iz bırakan değerli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve ilim dünyamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, büyük bir değeri kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, "İlber Ortaylı hocamız, bilgi ve birikimiyle ülkemize büyük katkılar sunmuş, yeri doldurulamayacak çok kıymetli bir isimdi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun." paylaşımını yaptı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, paylaşımında şunları kaydetti:

"Tarihimizi bizlere sevdiren, bilgi ve birikimiyle daima iz bırakan kıymetli İlber Ortaylı hocamızın vefatını teessürle öğrendim. Merhum hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Tarihi sevdiren, düşünmeyi ve sorgulamayı öğreten değerli tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bilgisi, birikimi ve eserleriyle tarihimize ışık tutan kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve ülkemize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Ortaylı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Tarihimize ve kültürümüze kattığı eşsiz değerlerle hepimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan İlber Ortaylı'ya, Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Kendisini, tarihe kattığı değerlerle her zaman hatırlayacağım." paylaşımında bulundu.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, paylaşımında "Cumhuriyet aydını, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Bilgisi, birikimi ve kendine özgü anlatımıyla toplumda tarih bilincinin gelişmesine önemli katkılar sunan İlber Ortaylı'ya rahmet, ailesine, sevenlerine ve bilim dünyamıza sabır ve başsağlığı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Ortaylı'nın vefatını üzüntüyle öğrendiğini kaydederek, Ortaylı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diledi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Türkiye'nin yetiştirdiği kıymetli tarihçilerden Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya Allah'tan rahmet diledi, kederli ailesine ve bilim dünyasına taziyelerini iletti.

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin ve dünyanın büyük tarihçilerinden hepimizin hocası Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Türkiye için gerçek bir değer, adeta yaşayan bir hafıza olan İlber Hocamız aynı zamanda davet ettiğimiz pek çok etkinliğe içtenlikle katılan, sohbetleriyle bizleri her zaman zenginleştiren, Sarıyer'de yaşayan komşumuzdu. Kendisiyle farklı zamanlarda bir araya gelerek sohbet etme imkanı bulmak, benim ve tüm komşularım için büyük bir kıymetti. İlber Ortaylı yalnızca kitaplarla değil, anlattığı tarih, yetiştirdiği kuşaklar ve bıraktığı izlerle bu ülkenin hafızasında yaşamaya devam edecektir. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum."

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini aktararak, "Tarihimize ışık tutan çalışmaları, engin bilgi birikimi ve nesiller boyunca yol gösterici olacak kıymetli eserleriyle ülkemizin düşünce ve bilim hayatına önemli katkılar sunan İlber Ortaylı hocamızı rahmetle ve saygıyla anıyorum. Kıymetli Hocamıza Allah'tan rahmet, başta ailesi ve yakınları olmak üzere öğrencilerine, sevenlerine ve bilim dünyasına başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Ortaylı'nın vefatını derin bir teessürle öğrendiğini belirterek, "Hayatını tarihe ve bilime adayan İlber Hocamız, derin bilgi birikimi, tecrübesi ve yetiştirdiği binlerce öğrenciyle kültür hayatımızda ve hafızalarımızda silinmez bir iz bırakmıştır. Kıymetli Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, bilim camiasına, tüm sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini kaydederek, Ortaylı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Şile Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk tarihçiliğine yaptığı kıymetli katkılarla hafızalarda yer edinen Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, paylaşımında, "Türk tarihçiliğinin en önemli isimlerinden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, taziye mesajında şunları kaydetti:

"Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ömrünü ilme ve eğitime adayan Kıymetli Hocamız, bilgi birikimi ve tecrübesiyle tarih bilincinin toplumda yayılmasını sağladı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum."

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "İlber Hocamız, eserleri, literatüre katkıları ve yetiştirdiği öğrencilerle arkasında unutulmaz bir iz bıraktı. Merhuma Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Yeri doldurulması zor bir insanı, Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.