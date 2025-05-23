Rıza Bey Apartmanı Davasında Yeni Bilirkişi Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rıza Bey Apartmanı Davasında Yeni Bilirkişi Kararı

Rıza Bey Apartmanı Davasında Yeni Bilirkişi Kararı
23.05.2025 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı davasında sanık sayısı 20'ye yükseldi, yeni bilirkişi raporu alındı.

İZMİR depreminde en fazla can kaybının yaşandığı Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 20 sanığın yargılandığı davanın 19'uncu duruşmasında; her sanık yönünden sorumluluğun belirlenmesi için yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde; Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nda 36 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturmada 4'ü tutuklu 9 kişi hakkında İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sırasında 2 sanık daha tahliye edildi. Sanık avukatlarının şikayetiyle açılan soruşturmanın ardından 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanan Rıza Bey Apartmanı'ndaki diş hekimi polikliniği sahipleri A.H. ve O.Y. ile daire sahipleri S.E. ve E.E.'nin dosyaları da mevcut davayla birleştirildi ve sanık sayısı 13'e yükseldi.

SANIK SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Öte yandan o dönem Bayraklı Belediyesi fen işleri müdür vekili sıfatıyla imzası bulunan G. E. (52) ve eski Bornova Belediyesi İmar Müdürü M.A. U. (69) hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçundan İzmir 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23'üncü Ceza Dairesi, oy birliğiyle her iki dosyanın birleştirilmesine karar verdi. Böylelikle Rıza Bey Apartmanı davasında sanık sayısı, 15'e yükseldi. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl ekim ayında görülen davanın duruşmasında; mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar müteahhit H.H.Ö.'nün konutu terk etmeme, mimar A.S.B.'nin ise yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartlarıyla tahliyelerine karar verdi. Böylelikle davada tutuklu sanık kalmazken, aileler tepki gösterdi.

YENİ SORUŞTURMA İLE SANIK SAYISI ARTTI

Dava sürerken; müşteki avukatların binanın yapımında ihmali olduklarını iddia ettiği bazı şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunması sonrası mimarlık-mühendislik şirketi yetkilisi İ.K., epoksi enjeksiyon işlemi yapan yapı malzemeleri firması yetkilileri C.Ş. ve S.T. ile bu firmada çalışan ve işlemi yaptığı iddia edilen inşaat mühendisi M.Ü.Y. ve izinsiz tadilatın yapılmasına onay veren kat maliklerinden E.P.'nin savunmalarını alındı. Soruşturma sonunda bu kişilerin de yargılanmasına karar verildi. Böylelikle davada yargılanan sanık sayısı, 20'ye yükseldi.

TANIK DİNLENDİ, SANIK SAVUNMA YAPTI

Tutuksuz sanıkların yargılanmalarına, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve şikayetçiler katıldı. Duruşmada ilk olarak tanık F.E.'ye söz verildi. 1992-1994 yıllarında projenin çizildiği mimarlık-mühendislik şirketi yetkilisi İ.K.'nin yanında çalıştığını söyleyen F.E., "Firmada asistan olarak görev yaptım. Rıza Bey Apartmanı'nda bizim olduğumuz dönemde inşaat yapılmadı. Depremden sonra Rıza Bey Apartmanı'nı gördüm. 'Keşke K. yapsaydı' dedim. Çünkü yaptıkları hiçbir bina yıkılmadı" dedi. Tanığın ardından söz verilen tutuksuz sanık İ.K., "Burada yargılanma sebebim, projedeki antetli kağıtta adımın yazıyor olmasıdır. Herkes beni bu yüzden suçlamaktadır. Olaydan dolayı çok üzgünüm. Çok sağlam binalar yaptım. İnşaatta sulama bazen yüzde 50'lere varır. Bu inşaatta yaz aylarına denk gelmiş. Araştırılması gerekir. Fenni mesullük çok önemlidir. Yaptığım inşaatta aykırılık yoktur ve olamaz. Suçsuzum" diye konuştu.

'TANIK ARKADAŞI TANIMIYORUM'

Tanık beyanlarına itiraz eden sanıklardan A.S.B., "Benim şirkette imza yetkim yoktu. Tanık arkadaşı tanımıyorum. İ. Bey'in onayı olmadan o büroda bir şey yapılması mümkün değildir" dedi. Sanık H.H.Ö.'nün tanığın beyanlarının doğru olmadığını savunarak, "Rahmetli Ali Rıza Bey inşaatı bana verdi. Projeyi K.'ye çizdirmemi rica etti. Onun hatrı için projeyi ona çizdirdim. A.S.'yi tanımıyorum, İ. ile çalıştım, ödemeyi ona yaptım. Yalan söylüyor. 35 inşaat yaptım, 1'i yıkıldı. Tanık da yalan beyanda bulunuyor. Mimarlarını, mühendislerini tanımam, İ.'yi tanırım" dedi. Sanıkların ardından söz alan avukatları, yeni bir bilirkişi heyetinden rapor aldırılmasını talep etti.

'BUGÜN LENA'NIN DOĞUM GÜNÜ'

Sanıkların ardından şikayetçilere söz verildi. Depremde çocuklarını ve yeğenlerini kaybeden Emine Yücel, "Canlarımızı kaybettik. Çocuklarımız katledildi. Doğal afetten değil, binanın çürük olması nedeniyle öldüler. Bu dosyada bilirkişiler, en yetkin kişilerden seçildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, heyet alandaydı. Tüm örnekler polis eşliğinde alındı, fotoğrafları çekildi. Yeni heyet atanmasının akla, mantığa ters olduğunu düşünüyorum. Yeni heyet enkazı görmeyecek, filizleri görmeyecek. Bu talepler yargılama süresini uzatmaya yöneliktir. Ayrıca sanıkların burada bulunmasını ve hazır olmalarını istiyoruz. Vareste tutma kararı yok. Neden burada gözlerinin içlerine bakamıyoruz? Sanıklar bu suçu işlememiş olsaydı, çocuklarımız büyüyecekti. Bugün Lena'nın doğum günü. 10 yaşına girecekti ama giremedi. Ama sorumluları davaya bile gelmiyor. Yeter artık. Yargılama uzamasın. Sorumlular ceza alsın istiyoruz" diye konuştu.

'ARTIK DAVAYI KARARA BAĞLAYIN'

Depremde hayatını kaybeden diş hekimi Aslı Taner'in annesi Arzu Taner de yargılanmanın artık sona ermesi gerektiğini belirterek, "Kızım gelinlik giyecekken, kefen giydi. 5 yıldır gidip gelmekten yoruldum. Artık davayı karara bağlayın. Burada konuşulanlar beni çok yaralıyor. Suçlu kim? Suçlu evlatlarımız mıydı? Lütfen daha fazla uzamasın. 5 yıldır mezarlıktayım" dedi. Savunmaların ardından iddia makamı, her sanık yönünden sorumluluğun belirlenmesi için yeniden bilirkişi raporu alınması yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti de yeniden bilirkişi raporu aldırılmasına hükmederek, duruşmayı 19 Eylül'e erteledi.

Kaynak: DHA

Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rıza Bey Apartmanı Davasında Yeni Bilirkişi Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk portresini yere yatay koydular, sonrasında olanlar duygulandırdı Atatürk portresini yere yatay koydular, sonrasında olanlar duygulandırdı
Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği kişiyi bıçaklayıp, teslim oldu Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği kişiyi bıçaklayıp, teslim oldu
“Uzun ömrün olsun“ diyerek balığı denize attı, bakın sonra ne yaşandı "Uzun ömrün olsun" diyerek balığı denize attı, bakın sonra ne yaşandı
NBA yıldızından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’e yeşil ışık NBA yıldızından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e yeşil ışık
Trump’ın Eğitim Bakanlığı’nı kapatma kararına federal yargıç engeli Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatma kararına federal yargıç engeli
Beşiktaş’a kötü haber 1 dakika bile oynamadan gidiyor Beşiktaş'a kötü haber! 1 dakika bile oynamadan gidiyor
UEFA Avrupa Ligi’nde sezonun golü Galatasaray’ın milli yıldızından UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü Galatasaray'ın milli yıldızından
‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtı, yakalanınca çağırdığı arkadaşlarıyla polise hakaret ve tehditler savurdu ‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtı, yakalanınca çağırdığı arkadaşlarıyla polise hakaret ve tehditler savurdu
TBMM önünde silah sesleri Defalarca ateş açtı TBMM önünde silah sesleri! Defalarca ateş açtı
Yüksel Yıldırım’dan Galatasaray’ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa’da oyna Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray'ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa'da oyna
Türkiye’de ölen İngiliz turistin “kalbi çalındı“ iddiası Bakanlıktan açıklama var Türkiye'de ölen İngiliz turistin "kalbi çalındı" iddiası! Bakanlıktan açıklama var

17:40
Özel, salı gününe kadar süre tanıdı: Sayıştay’ın işlem yapın dediği AK Partili belediyeleri açıklayacağım
Özel, salı gününe kadar süre tanıdı: Sayıştay'ın işlem yapın dediği AK Partili belediyeleri açıklayacağım
15:49
Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tekrar aday olma derdim yok“ sözlerine itiraz
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tekrar aday olma derdim yok" sözlerine itiraz
15:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48’e geriledi, bu bir felaket
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48'e geriledi, bu bir felaket
15:10
Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
14:04
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı Karar verildi
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
23:59
DMM ’’Türkiye’nin İsrail ile ticareti devam ediyor’’ iddiasını yalanladı
DMM ''Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor'' iddiasını yalanladı
23:50
Trump’ın Güney Afrika’daki ’soykırımın’ kanıtı olarak gösterdiği görüntüler Kongo’da çekilmiş
Trump'ın Güney Afrika'daki 'soykırımın' kanıtı olarak gösterdiği görüntüler Kongo'da çekilmiş
23:40
Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi
Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi
23:18
Hastane, İnan Kıraç’ın kaçırıldığını yalanladı: Kendi isteğiyle ayrıldı
Hastane, İnan Kıraç'ın kaçırıldığını yalanladı: Kendi isteğiyle ayrıldı
22:54
Aboubakar’dan Süper Lig’in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım
Aboubakar'dan Süper Lig'in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım
22:37
İş insanı İnan Kıraç hastane önünden kaçırıldı iddiası
İş insanı İnan Kıraç hastane önünden kaçırıldı iddiası
22:30
Damien Comolli’den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe’ye dönecek’’
Damien Comolli'den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe'ye dönecek''
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 17:48:35. #7.13#
SON DAKİKA: Rıza Bey Apartmanı Davasında Yeni Bilirkişi Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.