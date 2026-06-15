Rümeysa Sanpur Davasında Cezalar Verildi - Son Dakika
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Rümeysa Sanpur Davasında Cezalar Verildi

Rümeysa Sanpur Davasında Cezalar Verildi
15.06.2026 18:06
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Lüleburgaz'da Rümeysa Sanpur'un öldüğü kavgada 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, diğerlerine çeşitli cezalar verildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur'un yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin 18 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, 2 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, 8 sanık hakkında çeşitli suçlardan hapis cezaları verdi.

Lüleburgaz Ağır Ceza Mahkemesince, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde oluşturulan duruşma salonunda görülen davaya, hayatını kaybeden Sanpur'un nişanlısı tutuksuz sanık S.D'nin de aralarında bulunduğu 8 sanık, taraf avukatları ve maktulün yakınları katıldı.

Başka bir suçtan tutuklu bulunan S.İ. ile tutuklu 9 sanık ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla iştirak etti.

Cumhuriyet savcısı, önceki celsede sunduğu esas hakkındaki mütalaasında 13 sanığın "kadına karşı kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından, 5 sanığın ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etmiş, 3 sanık hakkında da ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan hüküm kurulmasını istemişti.

Duruşmada müştekiler ve sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yaptı.

Müşteki baba Emin Sanpur, kızının ölümünün ardından ailece büyük acı yaşadıklarını belirterek, "Bizim artık ikinci evimiz kabristan oldu. Buradan çıkacak kararın, Rümeysa gibi masum insanların ölümüne neden olanlara örnek teşkil etmesini istiyoruz." dedi.

Anne Nüket Sanpur da mahkeme heyetine güvendiğini ifade etti.

Tutuklu sanık N.C.B. suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini talep etti.

Hayatını kaybeden Rümeysa Sanpur'un nişanlısı S.D. ise olayda nişanlısını kaybettiğini belirterek, evlerine saldırı düzenlendiğini ve Rümeysa'nın da hedef alındığını iddia etti.

Taraf avukatlarının beyanlarının ardından sanıklara son sözleri soruldu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar E.B. ile D.B'yi "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 5 sanığı ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdı.

Tutuksuz sanık R.B'ye "kadına karşı kasten öldürme" suçundan 10 yıl, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 5 kez 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık A.Ş. ise aynı suçlardan sırasıyla 7 yıl ve 5 kez 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkeme, R.B. ve A.Ş'nin hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.

Duruşmada ayrıca N.C.B. ve Y.Y'ye "kadına karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıl, D.B., E.B. ve B.B'ye 15'er yıl, E.B'ye ise 10 yıl hapis cezası verildi.

"Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan N.C.B. ve Y.Y. hakkında 5 kez 6 yıl 8'er ay, D.B., E.B. ve B.B. hakkında 5 kez 5'er yıl, E.B. hakkında ise 5 kez 3 yıl 4 ay hapis cezasına hükmedildi.

Mahkeme ayrıca N.C.B. ve Y.Y'yi "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 8 ay 20'şer gün, E.B'yi ise 1 yıl 30 gün hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar K.B, O.D, S.İ, M.D, S.D, T.D, Y.D. ve O.B. hakkında beraat kararı verilirken tutuklu sanık O.D'nin tahliyesine hükmedildi.

Haklarında tutuklama kararı verilen R.B. ve A.Ş. güvenlik önlemleri altında duruşma salonundan çıkarılarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Emin Sanpur, duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yaptıktan sonra kızının kabrini ziyaret etti.

Olay

Lüleburgaz'ın Gündoğdu Mahallesi'nde 21 Kasım 2025'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Rümeysa Sanpur, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan 18 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 16'sı tutuklanmıştı.

Soruşturma sürecinde 6 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edilirken 14 Mayıs'ta görülen duruşmada tutuklu sanık Y.D. de tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

Kırklareli, Lüleburgaz, 3. Sayfa, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rümeysa Sanpur Davasında Cezalar Verildi - Son Dakika

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