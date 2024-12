Sağlık Çalışanlarından Vergide Adalet Eylemi

Güncel

(İSTANBUL)- Sağlık meslek örgütleri, "vergide adalet" talebiyle başlattıkları eylemlerin 40'ıncı haftasında Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi önünde açıklama yaptı. Sağlık çalışanları, iktidara "Enflasyonun altında eziliyoruz. Her ay 3 liramızın birini vergiye veriyoruz... Sağlık çalışanlarının vergisini ne zaman yüzde 15'e sabitleyeceksiniz? Birinci basamak sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarına Eziyet Yönetmelik dayatmasından vazgeçecek misiniz" diye sordu.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu ve İstanbul Tabip Odası üyelerinin 'vergide adalet' talebiyle başlattıkları eylem sürüyor. Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi önünde açıklama yapan sağlık çalışanları, vergilerinin yüzde 15'e sabitlenmesini istedi.

"Bizden toplanan vergiler bizim için harcanana kadar mücadeleye devam edeceğiz"

İstanbul Tabip Odası'ndan Emrah Kırımlı, burada yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Biz burada sabit gelirliler, emeğimizle geçinmeye çalışan insanlar, gitgide yoksullaşıyoruz. Enflasyonun altında eziliyoruz. Her ay 3 liramızın birini vergiye veriyoruz. 50 bin lira ücret alan birinin yüzde 35 vergi vermesi ne demek? O koca koca CEO'ları bizden biraz daha fazla vergi veriyorlar. Biz yağmur da olsa, çamur da olsa, 40-50 derece sıcak da olsa Türkiye'nin dört bir yanından her hafta seslenmeye devam edeceğiz. Hepimize eşit, ulaşılabilir, hakkaniyetli bir sağlık hizmeti sunulana kadar, bizden toplanan vergiler bizim için harcanana kadar mücadeleye devam edeceğiz."

SES Aksaray Şubesi Eş Başkanı Diren Can Kaya ise "Bugün 2025 yılı Sağlık Bakanlığı Bütçesi görüşülüyor. Bizler 'sağlık haktır parayla satılamaz' diyoruz. 'Özelleştirme politikalarına değil, çetelere değil, savaşa değil, halk için sağlık hak için emekten yana bütçe istiyoruz' diyoruz. Bu iktidar her bütçe görüşmesi döneminde şunu yapıyor; hangi bir söz vardır ya kurt ile öldürüyor, çoban ile yiyor, sahibiyle ağlıyor. Bu iktidar her bütçe görüşmeleri döneminde emekçilere bunu yapıyor" dedi.

"Sağlık çalışanlarının taleplerine duyarsız kalan Sağlık Bakanlığı'nın tutumunu da kabul etmiyoruz"

Sağlık emekçileri adına ortak basın açıklamasını SES Aksaray Şube Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Aydın Erol okudu. Taleplerin karşılanana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Erol, şu ifadeleri kullandı:

"Eziyet yönetmeliğine karşı mücadelemiz sürüyor. Birinci basamak sağlık hizmetlerindeki eziyet yönetmeliği dayatmalarına karşı sağlık çalışanlarının taleplerine duyarsız kalan, hatta yapılan eylemleri değersiz göstermeye çalışan Sağlık Bakanlığı'nın tutumunu da kabul etmiyoruz. Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının performans sopasıyla mesleki bağımsızlığını ve onurunu kıran, ekonomik kayıpları getiren halkın sağlık hakkını kısıtlayan Aile Sağlığı Merkezlerini parayla hizmet veren yerlere dönüştüren uygulamalarına izin vermeyeceğiz. Eziyet yönetmeliğini ve bilimsel değeri olmayan tedavilerin birinci basamak birimlerine getirilmesine karşı duracağımız bir kez daha buradan ilan ediyoruz.

Kırkıncı haftada hükümete bir kez daha soruyoruz: Sağlık çalışanlarının vergisini ne zaman yüzde 15'e sabitleyeceksiniz? Birinci basamak sağlık hizmetlerini hacamat merkezlerine dönüştürmekten vazgeçecek misiniz? Birinci basamak sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarına Eziyet Yönetmelik dayatmasından vazgeçecek misiniz? Halkın ilaç tedavisi dahil sağlık hakkını kısıtlamak, paralı sağlık hizmeti vermekten vazgeçecek misiniz?

Aile hekimliği çalışanları ve tüm sağlık çalışanları olarak 40 haftadır sürdürdüğümüz 'Vergide Adalet İstiyoruz' eylemlerimizi her çarşamba olduğu gibi taleplerimiz karşılanana ve baskıcı yönetmelikler/yasalar son bulana dek sürdüreceğiz."