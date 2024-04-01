81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
SAKARYA SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

SAKARYA SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 01:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.644
Toplam Seçmen : 796.924
Açılan Sandık : 2.547
Açılan Sandık Oranı : % 96,33
Kullanılan Oy : 598.962
Geçerli Oy : 575.312
Katılım Oranı : % 77,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYUSUF ALEMDAR% 47,39272.651
CHPAZİZE ÇEROĞLU% 16,6595.784
YENİDEN REFAHSELÇUK GEYVELİ% 12,7673.388
SAADETÖMER ABDULLAH AYHAN% 12,2770.587
İYİ PARTİSELÇUK KILIÇASLAN% 4,0223.101
ZAFER PARTİSİCİHAN KOLİP% 2,6515.234
DEM PARTİENGİN GÜLESER% 0,885.088
DİĞER% 0,563.241
DEVA PARTİSİMEHMET ERDOĞAN% 0,52.861
MEMLEKETALİ SARI% 0,331.923
BTPEROL SAK% 0,321.836
DPCUMHUR ATAY% 0,191.113
TİPDİLEK KAÇAR% 0,15889
HÜDA PARVEYSEL YAVUZ% 0,15835
DSPFATMA İP% 0,14801
YTPMUSTAFA YASİN YAY% 0,14791
MİLLETİSMET ERGEZEN% 0,11615
SOL PARTİKAZIM BİBİNOĞLU% 0,11612
VATAN PARTİSİBAHTİYAR BODUR% 0,1597
BAĞIMSIZMUSTAFA KAŞKAŞ% 0,09545
TKPFİRDEVS YILDIRIM% 0,09509
ANAPHARUN AYKUL% 0,09497
HKPRAMAZAN KAP% 0,08487
MİLLİ YOLHÜDAVERDİ KERVANKIRAN% 0,08454
EMEPHÜSEYİN ATILGAN% 0,05314
HAK-PARHAYDAR BEYSÜLEN% 0,05293
TKHMURAT TAKSİM% 0,05266
ADAPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 97,47
Katılım Oranı : % 73,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUTLU IŞIKSU% 42,5360.310
CHPSABRİ ANIL ÖZKAN% 20,7429.404
YENİDEN REFAHBİRAN YASA% 1419.855
SAADETAYTAÇ ÇAKIROĞLU% 9,3313.226
İYİ PARTİTÜRKER ERGÜL% 5,087.197
ZAFER PARTİSİBURCU KÜNTECİ ÖZKUL% 4,796.794
DEVA PARTİSİERCAN BAŞNUH% 0,911.290
BTPİLKNUR EMANET% 0,46658
TİPELİF PARLA KURTAY% 0,42593
DPBEHİYE ÇARK% 0,39556
HÜDA PARSUAT NOĞAY% 0,31447
DİĞER% 0,25356
DSPÖMER ALTIN% 0,21293
MİLLETOKTAY ÇETİN% 0,2286
MİLLİ YOLFATİH YILMAZER% 0,18258
ABPÇETİN GEDİK% 0,1142
HKPNEVİN ŞARKAYA% 0,1136
AKYAZI

Açılan Sandık Oranı : % 94,38
Katılım Oranı : % 80,74

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBİLAL SOYKAN% 47,6825.103
BÜYÜK BİRLİKOSMAN KARAOĞLAN% 28,0914.789
YENİDEN REFAHHASAN AKCAN% 9,444.969
CHPHAYRETTİN SEZGİN% 7,694.050
SAADETŞEREF TAN% 2,841.494
İYİ PARTİHAKAN BAYKAL% 1,74915
ZAFER PARTİSİTURGAY KAĞAN AYVAZ% 0,99523
DİĞER% 0,49256
BTPHÜSEYİN GÖÇER% 0,43228
MİLLETHASAN YAZICI% 0,25130
DEVA PARTİSİAHMET ÜZMEN% 0,1683
HÜDA PARRAMAZAN AKÇA% 0,1368
HKPDERYA ÖZÇELİK% 0,0737
ARİFİYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSMAİL KARAKULLUKÇU% 43,9811.868
YENİDEN REFAHŞÜKRÜ GÖZYUMAN% 15,824.269
BAĞIMSIZHAKAN YAZICI% 13,73.696
CHPZEKİ ÖZGÜR% 13,223.566
DEM PARTİCİHAN KARABEY% 2,39646
ZAFER PARTİSİAHMET GÜNAL% 2,36638
İYİ PARTİİRFAN ÖMÜR% 1,88507
DEVA PARTİSİSELEN ÖZYİLDİRİM% 1,85500
BTPİSHAK KOÇAK% 1,68452
GELECEK PARTİSİMETİN DEMİRKOL% 1,56420
DİĞER% 0,73196
HÜDA PARMEHMET SAMİ SAYILGAN% 0,37101
ABPMUHAMMET YAŞAR KOÇ% 0,2465
MİLLETİSMAİL BAYBARS SARUHAN% 0,2260
ERENLER

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKŞENOL DİNÇ% 41,4220.155
AK PARTİRAHMİ ŞENGÜL% 35,417.230
CHPLEVENT ŞENER% 7,953.869
YENİDEN REFAHSELÇUK ÇİÇEK% 5,772.810
SAADETMUHAMMED EKŞİOĞLU% 3,131.523
İYİ PARTİOĞUZ SAVTEKİN% 2,121.031
ZAFER PARTİSİMELTEM İNCEYER% 1,64800
DEM PARTİSILA ÖZTÜRK% 1,07522
BTPİLHAN AKIN% 0,39189
DEVA PARTİSİSEDAT ASLANBOĞA% 0,34165
DİĞER% 0,1783
DSPMURAT YILMAZ% 0,1468
DPCİHAN NALBUROĞLU% 0,1260
ABPMEHMET BALCI% 0,1152
MİLLETBÜLENT ÇAĞLAR% 0,0945
HÜDA PARSEYİD MUHAMMED YUSUF İPTAŞ% 0,0943
BAĞIMSIZÖZCAN BOL% 0,0522
FERİZLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMEHMET ATA% 43,937.340
AK PARTİİSMAİL GÜNDOĞDU% 33,665.624
YENİDEN REFAHSERCAN EĞİN% 111.838
BÜYÜK BİRLİKİSMAİL KUDU% 4,03674
CHPÖNDER BAHAR% 3,81636
SAADETABDULLAH SATIR% 1,49249
ZAFER PARTİSİAYFER AYDIN% 0,98164
DEVA PARTİSİYAKUP KOTAMAN% 0,4779
BTPOKAN TEZCAN% 0,2236
BAĞIMSIZYAŞAR KARAOSMANOĞLU% 0,1322
DSPÖZBAY ŞAHİN% 0,1321
HÜDA PARYUSUF YAVUZ% 0,117
MİLLETRASİM USTA% 0,059
GEYVE

Açılan Sandık Oranı : % 99,37
Katılım Oranı : % 88,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHSELÇUK YILDIZ% 34,9411.347
AK PARTİMETİN ATALAY% 34,1111.079
CHPGÜRKAN KAR% 25,558.299
SAADETFİKRET ÖZER% 1,98642
İYİ PARTİYUSUF BARAN% 1,88611
ZAFER PARTİSİOĞUZ MAYATUN% 0,63206
DEVA PARTİSİMUSTAFA ÇELİK% 0,36118
BTPMUSTAFA YILMAZER% 0,1961
MİLLETHÜSEYİN SARI% 0,1342
DSPFİKRET İP% 0,1240
HÜDA PARYASİN AKÇA% 0,1134
HENDEK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKİRFAN PÜSKÜLLÜ% 34,7218.195
MHPTURGUT BABAOĞLU% 29,9215.678
CHPNİHAT BAYRAKTAR% 19,810.374
YENİDEN REFAHMENDERES AYVAZ% 7,844.109
İYİ PARTİFATİH BAYINDIR% 2,641.382
SAADETSERDAR BÜYÜKER% 1,55812
ZAFER PARTİSİİSMAİL BEYAZKOÇ% 1,14597
BTPKADİR HOLAT% 0,73383
DİĞER% 0,44232
DEM PARTİAZAT AYNA% 0,35182
HKPCAFER AKAN% 0,23122
DEVA PARTİSİNESLİHAN ÖNAL% 0,21113
HÜDA PARHASAN HÜSEYİN IŞIK% 0,1999
MİLLETABDULLAH YUSUF ERGEZEN% 0,1894
BAĞIMSIZYAŞAR ALTINDAL% 0,0630
KARAPÜRÇEK

Açılan Sandık Oranı : % 97,14
Katılım Oranı : % 89,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÜMİT BODUR% 44,943.728
YENİDEN REFAHMEHMET MURAT ÇORUHLU% 44,933.727
CHPVOLKAN DOĞAN% 5,02416
SAADETORHAN BİLİCİ% 2,7224
ZAFER PARTİSİFURKAN YAYLA% 0,7159
MİLLİ YOLMUHAMMET KÜRŞAT BİLGİLİ% 0,6453
TKPHÜSEYİN KARAHASAN% 0,5747
DEVA PARTİSİHÜSEYİN TUNCAY KONUKÇU% 0,1916
MİLLETİBRAHİM CAN SARUHAN% 0,1311
BTPÜMİT ÜREYEN% 0,097
HÜDA PARRECEP ARSLANĞRAY% 0,087
KARASU

Açılan Sandık Oranı : % 98,88
Katılım Oranı : % 75,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSHAK SARI% 44,5317.810
YENİDEN REFAHRECEP ÖZDEMİR% 30,9312.369
CHPUĞUR BÜYÜK% 12,935.172
İYİ PARTİHASAN SARIOĞLU% 5,332.130
SAADETOĞUZHAN COŞKUN% 3,581.433
ZAFER PARTİSİKEREM ÇİFTÇİ% 0,98392
DEM PARTİŞAKİR ÇELİK% 0,6239
BTPSİNAN ÖZDEMİR% 0,51205
DEVA PARTİSİABDULLAH ÇATALBAŞ% 0,2599
HÜDA PARESEDULLAH KAYA% 0,141
DİĞER% 0,0935
MİLLETŞAFAK KURU% 0,0729
MİLLİ YOLŞEFİK ARMAN% 0,0624
BAĞIMSIZERCAN ERGELEN% 0,0416
KAYNARCA

Açılan Sandık Oranı : % 98,75
Katılım Oranı : % 89,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHKADİR YAZGAN% 48,998.032
AK PARTİMUSTAFA ÖZER% 44,847.352
SAADETMUSTAFA TAN% 2,75451
CHPERSAN CEYLAN% 2,15352
ZAFER PARTİSİAYKUT AKMAN% 0,698
DEVA PARTİSİÖNAL ÖZTURHAN% 0,4370
BTPHAKAN KAÇAR% 0,1118
MİLLETABDULLAH TİRYAKİ% 0,0813
HÜDA PARİLHAN DEMİR% 0,059
KOCAALİ

Açılan Sandık Oranı : % 98,73
Katılım Oranı : % 85,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTURAN YÜZÜCÜ% 33,275.761
YENİDEN REFAHRECEP ERDOĞAN% 27,594.777
İYİ PARTİYAVUZ SELİM DİN% 27,44.745
CHPMİTHAT SARI% 9,211.594
ZAFER PARTİSİEMRAH ALTIOK% 0,82141
BAĞIMSIZBAHADIR MUSLU% 0,77134
DEVA PARTİSİGÖKHAN ÇATALBAŞ% 0,470
BTPSONER ERÖZ% 0,3255
HÜDA PARMUSTAFA NOĞAY% 0,0916
MİLLİ YOLNAMIK KEMAL ERTAŞ% 0,0814
MİLLETHAKAN BAL% 0,059
PAMUKOVA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATİH AKIN% 38,157.355
BÜYÜK BİRLİKYILMAZ İRİ% 29,895.763
CHPECE SÖYLER% 20,043.864
SAADETAHMET ŞEN% 5,11986
YENİDEN REFAHÖNDER BİLALOĞLU% 2,6502
BAĞIMSIZCEVAT KESER% 1,62313
DEVA PARTİSİİRFAN METİN% 1,3250
BTPSAMET KAPLAN% 0,5198
ZAFER PARTİSİEMRE KAŞIK% 0,4383
HÜDA PARMEHMET HÜSEYİN YALÇİN% 0,1732
DSPRİTVAN YILDIZ% 0,0918
MİLLETİBİL BEKTAŞ% 0,0918
SAPANCA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNİHAT ARDA ŞAHİN% 42,6411.134
AK PARTİRECAYİ ÇAPOĞLU% 39,4910.310
İYİ PARTİSENEM KILIÇ% 5,271.377
YENİDEN REFAHFATİH BEKİR% 4,391.146
SAADETAVNİ ÇÖMLEKÇİOĞLU% 3,48909
BÜYÜK BİRLİKUMUT ÖRSEL% 2,12554
ZAFER PARTİSİHALİT MÜFTÜOĞLU% 0,85221
DEM PARTİÜMİT BAŞ% 0,83216
DİĞER% 0,3898
BTPTANJU BOZAN% 0,252
DEVA PARTİSİASLI KAYMAKCI% 0,251
HÜDA PARFURKAN ALTUNKAYNAK% 0,1232
MİLLETAYKUT KAAN SARUHAN% 0,039
SERDİVAN

Açılan Sandık Oranı : % 95,11
Katılım Oranı : % 70,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN ÇELİK% 40,729.356
CHPAYDOĞAN ARSLAN% 39,2728.322
YENİDEN REFAHEBUBEKİR ERBAKAN YAŞAR% 9,656.963
SAADETMECİT PARA% 4,092.948
İYİ PARTİSERBÜLENT GÖKHAN BEYAZ% 3,412.462
DİĞER% 0,93669
DEM PARTİFELEK ZIRIĞ% 0,72519
DEVA PARTİSİMURAT DURAK% 0,34247
DPTURGAY DEMİRGÖVDE% 0,17121
TİPELİF AYŞE ÖNCEL% 0,16112
BTPVEDAT ARAPOĞLU% 0,14102
HÜDA PARMUHAMMED YÜCE% 0,1498
MİLLETSEMİH ÖREN% 0,175
DSPSELAHATTİN DEMİR% 0,0962
HKPMUZAFFER ŞARKAYA% 0,0536
MİLLİ YOLMUSTAFA MURAT KARAHAN% 0,0427
SÖĞÜTLÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSELÇUK KURT% 50,575.179
BÜYÜK BİRLİKKORAY OKTAY ÖZTEN% 25,32.591
CHPERTEKİN SARI% 8,62883
SAADETÖZDEMİR ÖZCAN% 5,43556
YENİDEN REFAHAHMET EMİN KURUOĞLU% 4,72483
İYİ PARTİVOLKAN DENİZ% 2,41247
ZAFER PARTİSİBAHADIR YETİM% 1,03106
MİLLETMEHMET USTA% 0,5860
BTPÖZER ÇALIŞKANER% 0,4748
DEVA PARTİSİMURAT AKTÜRK% 0,4647
DPALİ KÖKEN% 0,2122
HÜDA PARMEHMET EMİN KÖLGE% 0,1313
DİĞER% 0,077
TARAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 92,86
Katılım Oranı : % 92,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİBRAHİM PİLAVCI% 39,781.753
BÜYÜK BİRLİKRUHİ AVDAN% 27,211.199
YENİDEN REFAHERDAL ÖZEN% 18,88832
BAĞIMSIZTACETTİN ÖZKARAMAN% 6,88303
CHPCEMAL DOĞAN% 2,34103
İYİ PARTİŞAHİN AKI% 1,9787
SAADETİSMAİL GÜVEN% 1,566
BTPMAHİR TOKAT% 0,522
DEVA PARTİSİVEDAT ÖNAL% 0,4520
ZAFER PARTİSİEYÜP GÜZEL% 0,3415
MİLLETYUSUF BEKTAŞ% 0,115
HÜDA PARNİMETULLAH ARSLAN% 0,042

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAKARYA SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Murat Kurum: İstanbullular için çalışmaya devam edeceğiz
    02:53 Murat Kurum: İstanbullular için çalışmaya devam edeceğiz

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.

  • Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ı tebrik etti
    02:51 Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ı tebrik etti

    Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.

  • Eskişehir'de CHP Adayı Ayşe Ünlüce önde
    02:50 Eskişehir'de CHP Adayı Ayşe Ünlüce önde

    Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.

  • Gebze'deki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
    02:48 Gebze'deki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Saraçhane'de Konuşan İmamoğlu:
    02:48 Saraçhane'de Konuşan İmamoğlu: "Bir Kişinin Vesayet Dönemi, Bugün İtibariyle Bitmiştir"

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.

  • Mersin'de yerel seçimlerde CHP adayı Vahap Seçer önde
    02:47 Mersin'de yerel seçimlerde CHP adayı Vahap Seçer önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 02.15 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 59.78, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 31.23 oy aldı. Mersin'deki sandıkların yüzde 98,27'si açıldı.

  • MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: CHP'li görevliler mühürsüz oy torbalarını işleme sokmaya çalıştı
    02:47 MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: CHP'li görevliler mühürsüz oy torbalarını işleme sokmaya çalıştı

    MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP'li bazı görevlilerin mühürsüz sandık torbalarını ve birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıklarını açıkladı. Özdemir, yapılan usulsüzlüklerin seçimlere şaibe düşürdüğünü belirtirken, gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki mücadelelerinin başarılı olacağını vurguladı. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise CHP'li sandık görevlilerinin mühürsüz oy torbalarını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını ve oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını bildirdi.

  • Manisa'da yerel seçimlerde CHP adayı Ferdi Zeyrek önde
    02:47 Manisa'da yerel seçimlerde CHP adayı Ferdi Zeyrek önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.

  • CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş: Seçimi Kazanıyoruz
    02:46 CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş: Seçimi Kazanıyoruz

    CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, rakibinin kazandığını iddia etmesine rağmen sandık sonuçlarına güvendiklerini ve seçimi kazandıklarını belirtti.


01:07 Murat Kurum’dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum
00:39 Ekrem İmamoğlu’ndan Saraçhane’de zafer konuşması On binlerce kişiye seslendi Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'de zafer konuşması! On binlerce kişiye seslendi
00:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir
18:18 Sandıkların yüzde 90’ından fazlası açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların yüzde 90'ından fazlası açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
00:26 Komünist başkan Kadıköy’de ne kadar oy aldı Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı Komünist başkan Kadıköy'de ne kadar oy aldı? Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı
23:45 Meral Danış Beştaş: İmamoğlu’nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
15:51 DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 02:56:51. #1.13#
SON DAKİKA: SAKARYA SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement