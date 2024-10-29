Samsun'da Coşkulu Cumhuriyet Bayramı Kutlaması - Son Dakika
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Samsun'da Coşkulu Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

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Samsun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı. Vali Tavlı önemli mesajlar verdi.

29.10.2024 15:13
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SAMSUN'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 7'den 70'e yüzlerce kişinin katılımıyla coşkuyla kutlandı.

Kentte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Valilik binasında Vali Orhan Tavlı tarafından tebrikat töreni ile yapıldı. Ardından Tütün İskelesi'nde devam eden kutlamalarda Vali Orhan Tavlı, halkı selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Sahra Sıhhiye Bando Ekibi, marşlar ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Müzik Ekibi de türküler seslendirdi. Program yürüyüş ve gösterilerle devam etti.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, törende yaptığı konuşmada, "Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizin 101'inci yılını hep birlikte büyük bir heyecan, gurur ve iftiharla idrak ediyoruz. Aziz Türk milleti, ilk adımı 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Samsun'umuzda atılan Milli Mücadele'yi her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle taçlandırmıştır. Aziz milletimizin istiklalimize ve istikbalimize kastedenlere karşı elde ettiği bu zaferin ardından 29 Ekim 1923'te 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi doğrultusunda kurduğu Türkiye Cumhuriyeti asil bir milletin şahlanışının, küllerinden yeniden doğuşunun nişanesi olmuştur. İşte o Cumhuriyet sayesinde bugün de haklı olarak büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşıyoruz. Kıymetli Samsunlular; Malazgirt'te, İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de ve İstiklal harbimizde aziz milletimizi zafere taşıyan ve 101 yıl önce Cumhuriyetimize hayat veren ruh, bugün de dimdik ayaktadır. Hiç şüphe yok ki aziz milletimizin her bir ferdi istiklalimizin ve istikbalimizin sembolü Cumhuriyetimizi korumak ve onu gelecek nesillere aktarmak için bugün de aynı ruh, kararlılık ve özveriye sahiptir. Köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizi daha da yükseltmeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben Samsun'u ve Samsun halkını gördüğüm zaman, memlekete ve millete ait bütün düşünce ve kararlarımın yerine getirilebileceğine bir defa daha kuvvetle inanmıştım' sözleriyle övgüsünü ifade ettiği ilk adım şehri Samsun olarak, sorumluluğumuzun çok daha fazla olduğunun bilincindeyiz. Aziz milletimizin maziden atiye uzanan yolculuğunda kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği üzere 'İlelebet payidar kalacaktır.' Bu doğrultuda; milli ve manevi değerlerimizden aldığımız güçle, gelecek kuşaklarımıza her bakımdan çok daha fazla gurur duyacakları müreffeh bir ülke bırakmak için azimle çalışmaya, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde Türkiye Yüzyılı'nın inşası için gayret göstermeye kararlıyız. Başta siz Samsunlu hemşehrilerim ve sevgili öğrencilerimiz olmak üzere aziz milletimizin bayramını kutluyor; hepinizi en derin muhabbetlerimle selamlıyor, saygılarımı sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

Vali Orhan Tavlı'nın yanı sıra programa; Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman ve bölge halkı katıldı.

Samsun\'da Coşkulu Cumhuriyet Bayramı Kutlaması
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Coşkulu Cumhuriyet Bayramı Kutlaması - Son Dakika

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