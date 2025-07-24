Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu: 25 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu: 25 Gözaltı

Samsun\'da Dolandırıcılık Operasyonu: 25 Gözaltı
24.07.2025 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 17 ilde 25 şüpheli yakalandı, 5.3 milyon lira aktarıldı.

Samsun merkezli 17 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma yürüttü.

Polis, kendilerini "banka müşteri temsilcisi" veya "genel müdürlük görevlisi" gibi tanıtan şüphelilerin, "Sigorta poliçeniz var, kullanılmayan sağlık sigortası hakkınız bulunmakta, para iadesi yapılacak" benzeri söylemlerle mağdurların kimlik numarası, kredi kartı bilgileri, aile bilgileri ve mobil bankacılık şifrelerini ele geçirdiğini tespit etti.

Mağdurlar adına kredi kullandırıldığı ya da ek hesap kullanmak suretiyle başka banka hesaplarına toplam 5 milyon 300 bin lira aktarıldığı belirlendi.

Samsun merkez olmak üzere Kayseri, İstanbul, Tekirdağ, Şanlıurfa, Bursa, Bitlis, Sakarya, Kocaeli, Eskişehir, Adana, Aydın, Trabzon, Malatya, Diyarbakır, Balıkesir ve Siirt'te belirlenen 30 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda dijital materyale el koydu, 2 av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Samsun Merkez, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, samsun, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu: 25 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit polisin kızı da polis oldu Şehit polisin kızı da polis oldu
Komşu bakan müjdeyi verdi: Türklere vize kolaylığı devreye girdi Komşu bakan müjdeyi verdi: Türklere vize kolaylığı devreye girdi
Ailesini yakarak katleden itfaiye eri hakkında “annesini öldürmüş olabilir“ iddiası Ailesini yakarak katleden itfaiye eri hakkında "annesini öldürmüş olabilir" iddiası
Arda Deniz’in hayatını kaybettiği teknedeki kavga bir hiç yüzünden çıkmış Arda Deniz'in hayatını kaybettiği teknedeki kavga bir hiç yüzünden çıkmış
6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı 6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı
Görüntü Türkiye’den İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu Görüntü Türkiye'den! İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yeni gelişme Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yeni gelişme
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır İşte dillendirilen rakam Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır! İşte dillendirilen rakam
Ticaret Bakanlığı uygunsuz ürünlere ceza yağdırdı Ticaret Bakanlığı uygunsuz ürünlere ceza yağdırdı
Ayasofya-i Kebir Camii 40 milyon ziyaretçiyle rekor kırdı Ayasofya-i Kebir Camii 40 milyon ziyaretçiyle rekor kırdı

10:46
10 kahraman nasıl şehit oldu Görgü tanığından vahim iddia
10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia
09:36
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma F-16’lar konuşlandırıldı
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma! F-16'lar konuşlandırıldı
08:16
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü İşte etkilenecek modeller
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller
15:27
Türkiye’nin enerji hamlesine Çin benzetmesi
Türkiye’nin enerji hamlesine Çin benzetmesi
15:22
Bakan Uraloğlu duyurdu: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya iniyor
Bakan Uraloğlu duyurdu: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya iniyor
15:21
Ağabey, miras kavgasında kardeşini pompalı tüfekle öldürdü
Ağabey, miras kavgasında kardeşini pompalı tüfekle öldürdü
15:19
Kuruluş Osman sonrası imaj değişikliği Burak Özçivit sakalına ve bıyığına veda etti
Kuruluş Osman sonrası imaj değişikliği! Burak Özçivit sakalına ve bıyığına veda etti
15:07
Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu
Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu
15:06
Çeşme tatilinde talihsiz kaza Ece Uslu ameliyat oldu
Çeşme tatilinde talihsiz kaza! Ece Uslu ameliyat oldu
14:59
Canlı yayında bir garip ’’yumurta pişirme’’ deneyi İzleyenler pek inanmadı
Canlı yayında bir garip ''yumurta pişirme'' deneyi! İzleyenler pek inanmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 11:31:38. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu: 25 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.