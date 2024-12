Sansar Salvo Tutuklandı

Güncel

Genç adamın kahreden sonu! Her şeyi planlamış

(İSTANBUL)- Sansar Salvo takma adıyla tanınan ünlü rapçi Ekin Can Arslan, uyuşturucu madde kullanımına özendirdiği iddiasıyla İstanbul'da tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, 04 Ekim tarihinde dijital ve sosyal medya platformlarında paylaşılan bir video klipte Sansar Salvo adlı hesap kullanıcısı Ekin Can Arslan'ın uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği ve toplum güvenliğini tehlikeye düşürdüğünün belirlendiği kaydedildi. Şüpheli 14 Aralık tarihinde yapılan operasyon sonucu Ataşehir'de yakalandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 2,35 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Çalışmaların devamında; şüphelinin geçmiş döneme ait çeşitli suçlardan 10 adet suç kaydı olduğu belirtildi.

Ekin Can Arslan, 15 Aralık'ta "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.