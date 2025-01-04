Sarıkamış Şehitleri anısına yapılan 'Kardan Heykeller Sergisi' izlenime açıldı - Son Dakika
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Sarıkamış Şehitleri anısına yapılan 'Kardan Heykeller Sergisi' izlenime açıldı

Sarıkamış Şehitleri anısına yapılan \'Kardan Heykeller Sergisi\' izlenime açıldı

SARIKAMIŞ Harekatı'nın 110'uncu yılı anma programı kapsamında, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şehitler anısına, 'Bu toprakta izin var' temasıyla yapılan 'Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışı yapıldı.

04.01.2025 17:53  Güncelleme: 17:55
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SARIKAMIŞ Harekatı'nın 110'uncu yılı anma programı kapsamında, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şehitler anısına, 'Bu toprakta izin var' temasıyla yapılan 'Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun esaret altındaki toprakların kurtarılması amacıyla düzenlediği Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit olan binlerce askeri temsilen, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1'inci Etap Oteller Bölgesi'nde, 'Bu toprakta izin var' temasıyla yapılan 'Kardan Heykeller Sergisi' izlenime açıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla yapılan açılışta milletvekilleri, bölge illerinin valileri, komutanlar, daire müdürleri ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce kişi de yer aldı. Heykelin, yeterli yağış olmadığından, bu yıl da bölgeye yaklaşık 200 kamyon kar taşınarak, 7 heykeltıraş tarafından, hava sıcaklığının eksi 20 dereceye vardığı soğukta 10 günde tamamladığı belirtildi. Protokol üyeleri, heykelin üzerindeki Türk bayrağını kaldırıp karanfil bıraktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, törende yaptığı konuşmada, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızla beraber birkaç yıldır yürüttüğümüz program, öncelikle şehitlerimizi rahmetle yad etmek, onların aziz hatıralarını yaşatmak, gençlerimizle buluşturmak, ayrıca şehit yakınları ve gazilerimizle bir araya gelmek için de bizler için vesile. Askerlerimiz hakikaten o zor kış şartlarında canlarını feda etmişler. Onlar için, hiçbir şekilde iklim, gece gündüz, kar kış demeden vatan için nöbet tutmuş aziz şehitlerimizi yad etmek için bir aradayız. Bu kutlu günde onlarla bir arada bulunmak, onların hatıralarını yaşatmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bizler her türlü, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, onların aziz hatıralarını, gençlerimize de aktarmak adına bu etkinliği çok önemli buluyoruz. Sarıkamış Harekatı'nı, hepimizin bilmek ve çocuklarımıza aktarmak boynumuzun borcudur. Ben şehitlerimize rahmet, gazilerimize de uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.

'KAHRAMANLIK HİKAYESİ'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümü nedeniyle bir arada olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizi, Türk milletinin destansı mücadelelerinin yaşandığı yerlere getiriyoruz. Ankara'dan cuma günü kalkan trenimiz, Sarıkamış özel treni, gençlerimizle, şehit yakınlarıyla buraya ulaştı. Gençlerimizin bu destansı mücadeleyi görmesini arzu ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gençlerimiz buraya geliyorlar. Sarıkamış Harekatı, bizim için hem büyük bir destan hem de büyük bir kahramanlık hikayesi. Bunu yaşatmak, sürdürmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere özellikle Çanakkale, Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı'nın olduğu Dumlupınar başta olmak üzere pek çok destansı mücadelenin olduğu yerlerde, gençlerimize kamplar yaptırılması, yaşananların aktarılması talimatını verdi. Bu sebeple de biz her yıl buraya geliyoruz. Yürüyüşümüzü yapıyoruz. Meşaleli kayakçılarımız gösteri yapıyor. Burada şehit olan büyüklerimizi anıyoruz. Onların yakınlarını, torunlarını davet ediyoruz. Yine özellikle de gençlerimizin bu vatanın nasıl kazanıldığını, nasıl korunduğunu, neler karşılığında yaşananların neler olduğunu iyice anlamalarını, görmelerini istiyoruz. Özellikle sadece kitaplarda yazmasını değil, bizzat kendilerinin bunları görmesini istiyoruz. Bu nedenle bu organizasyonları yapıyoruz. Bu ülkenin özellikle terörde verdiği şehitler, Kurtuluş Savaşı'nda verdiği şehitler, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere pek çok konuda şehitlerimiz bizim başımızın tacıdır. Bayrağın inmeyeceğini, ezanın susmayacağını tüm dünyaya göstermek istiyoruz, her zaman. Gençlerimize bunu anlatıyoruz. Gençlerimizin bunu hafızalarına kazmasını istiyoruz. O yüzden bu organizasyonu sürekli gerçekleştireceğiz, gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu toprakları, sınırları koruyan güvenlik güçlerimize Allah güç kuvvet versin. Ayaklarına taş değdirmesin. Malumunuz, coğrafyamız zor bir coğrafya. Bu coğrafyada ayakta kalmak için de bedeller ödeniyor. Bu bedelleri ödeyenleri bunun için toprağa düşenleri de unutmayacağız, unutturmayacağız."

Bakanlar Göktaş ve Bak, konuşmaların ardından yapılan açılışta, katılımcılarla birlikte, 'Kardan Heykeller'in önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Programda, Türk Hava Kurumu ekipleri paraşütlü paramotor gösterisi yapıp Türk bayrağı ve Atatürk posteri de açarak halkı selamladı. Bakanlar Göktaş ve Bak, sergi açılışı öncesinde de şehit aileleri ve gazilerle yemekte bir araya geldi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sarıkamış Şehitleri anısına yapılan 'Kardan Heykeller Sergisi' izlenime açıldı - Son Dakika


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