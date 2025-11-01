3 ilimiz resmen dondu! Termometreler eksi 7\'yi gösterdi

Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürürken, Ağrı'da oluşan sis kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkisini artırdı. Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle Kars- Digor kara yolu üzerindeki köylerde doğayı beyaza boyadı. 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

SARIKAMIŞ'TA DONDURUCU SOĞUK

Sarıkamış ilçesinde gece saatlerinde yağmur yerini kara bıraktı. Allahuekber ve Köse dağları beyaz örtüyle kaplanırken, hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düşmesiyle birlikte araç camları ve bitkiler kırağı tuttu, küçük göletler buzla kaplandı.

ARAÇLARA KİLİM ÖRTTÜLER

Soğuk havadan korunmak isteyen vatandaşlar araçlarının üzerine kilim örterek önlem aldı. Acısu Deresi çevresinde görüntülenen kızıl tilki ve kuşlar ise yiyecek ararken kameralara yansıdı.

ARDAHAN VE AĞRI'DA KIŞ MANZARALARI

Ardahan'da etkili olan kar yağışı, yüksek kesimleri tamamen beyaza bürüdü. Soğuk hava nedeniyle bölgede buzlanma meydana gelirken, sürücüler dikkatli ilerlemek zorunda kaldı.

Ağrı Ovası ve çevresi sabah saatlerinde yoğun sisle kaplandı. Şehir merkezinde görüş mesafesini düşüren sis, aynı zamanda kente görsel bir güzellik kattı.