Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki katilini liseye kendisi kaydettirmiş

Çekmeköy'deki bir restoranda meydana gelen olayda, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan(58), daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can G. (19) tarafından boğazından bıçaklandı. Şüpheli gözaltına alınırken, Cumhuriyet Savcısı Kayhan olay yerinde hayatını kaybetti. Kayhan'ın cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen aile avukatı, savcı Kayhan'ın katil zanlısı Mustafa Can Gül'ü liseye kendisinin kaydettirdiğini ve uyuşturucu kullanmaması yönünde nasihatte bulunduğunu söyledi.

Olay, dün saat 21.15 sıralarında Ömerli Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Genel Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandı. İhbar üzerine adrese gelen acil sağlık ekiplerinin kontrollerinde Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması ile şüpheli Mustafa Can Gül, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirilen Kayhan'ın cenazesi işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. İstanbul Adliyesi'nde görevli personelin bulunduğu 2 araçta kuruma gelerek, savcı Kayhan'ın cenazesini teslim alan ailesinin yanında hazır bulundu. Savcı Ercan Kayhan'ın yarın Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

KATİL ZANLISINI LİSEYE KAYDETTİRMİŞ

Öte yandan cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen aile avukatı, savcı Kayhan'ın katil zanlısı Mustafa Can Gül'ü liseye kendisinin kaydettirdiğini ve uyuşturucu kullanmaması yönünde nasihatte bulunduğunu söyledi. Ailenin avukatı ayrıca, Mustafa Can Gül'ün olayı gerçekleştirdiği restoranda çalışmak istediğini ancak iş yeri sahibi tarafından işe alınmadığını belirtti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Çekmeköy'de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki katil Mustafa Can Gül, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Rojda Altıntaş'ın haberine göre; katil ifadesinde şunları anlattı: "Yeşil Oba Et Mangal isimli iş yerinde zaman zaman komi olarak çalışıyordum. Bu iş yerini Savcı ile Bilal Bilgin ortak işletiyordu. Savcı çalıştığım dönemde beni defalarca kez dövmüştü. Hatta bir gün sevgilisi yanındayken bana silah çekmişliği bile vardır.

Yaklaşık iki yıl önce paramı istediğimde Savcı bana borcumun tamamını ödemedi. Aramızda tartışma çıktı ve beni işten kovdu. O günden sonra birçok kez gidip kalan alacağımı istedim ama beni her seferinde yanından kovdu.

"KALAN PARAM YAKLAŞIK 150 BİN LİRA"

Kalan paramı yaklaşık 150 bin lira olarak biliyorum. İşletmeye gidip ilk olarak Bilal Bilgin'den paramı istedim. O sırada Savcı içeri girdi ve beni iterek uzaklaştırmaya çalıştı. Ben kimseye saldırmamıştım, ama Savcı beni itince karşılık verdim.

"ELİMDEKİ BIÇAĞI BOYNUNA SAPLADIM"

O sırada masanın üzerinde duran bıçağa ikimiz de uzandık. Bıçak önce onun sonra benim elime geçti. Elime geçince refleksle karnına doğru salladım ancak isabet etmedi. İtişme sırasında dışarıya çıktık. Bu sırada kendimi savunma içgüdüsüyle elimdeki bıçağı boynuna sapladım."