23 yeni proje resmen açıklandı! TSK'nın ihtiyaçlarına yerli ve milli çözüm - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

23 yeni proje resmen açıklandı! TSK'nın ihtiyaçlarına yerli ve milli çözüm

Geniş Video İzle

Savunma Sanayii Başkanlığı, 2024 yılı itibarıyla projelendirme faaliyetleri tamamlanan 23 yeni AR-GE projesinin imza töreni gerçekleştirildi. Söz konusu projelerle, TSK ve emniyet güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yurt dışı bağımlılığın azaltılması, özgün, yerli, ileri teknoloji ve milli çözümlerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

29.01.2025 19:17  Güncelleme: 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB) yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı itibarıyla projelendirme faaliyetleri tamamlanan 23 yeni AR-GE projesinin imza töreni Savunma Sanayii Başkanlığı Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

"HEM EKONOMİK GÜCÜMÜZE HEM DE REKABET GÜCÜMÜZE KATKILAR SAĞLAYACAK"

Açıklamada, törendeki konuşmasına yer verilen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, AR-GE çalışmalarında, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını önceliklendirdiklerini belirtti. Bu karar doğrultusunda emniyet ve güvenlik güçlerinin katılımlarıyla, panel ortamı oluşturarak beraber değerlendirme ve beraber karar verme süreçlerini yürüttüklerini aktaran Görgün, şu ifadeleri kullandı: "AR-GE ve Teknoloji Yönetim faaliyetlerimizde ortak aklın kullanımına, üst düzey işbirliğine ve koordinasyona özel bir önem vermekteyiz. Gerçekleştirilen bu faaliyetlere katılım sağlayan savunma sanayisi şirketlerimiz, küçük işletmelerimiz, araştırma ve geliştirme kuruluşlarımız, başta üniversiteler olmak üzere eğitim kurumlarımız ve teknoparklarımız ile birlikte savunma sanayii ekosistemi gün geçtikçe daha da büyümektedir. İmzaladığımız projeler vasıtasıyla üniversite ve araştırma merkezlerimizde üretilen teknolojik bilginin hızlı bir şekilde sanayileştirilip ticarileşmesini bekliyor, bu yöntemle üretilecek yüksek teknoloji ürünler ile bilginin hem ekonomik gücümüze hem de rekabet gücümüze katkılar sağlayacağına inanıyorum. Ortaya koyduğumuz hedeflerde ve kritik teknolojilerde yüzde 100 millî savunma sanayii hedefine ulaşma yolunda AR-GE ve teknolojinin büyük bir öneme sahip olduğunun bilinciyle, kamu, akademi ve özel sektör olarak hep birlikte gerçekleştireceğimiz AR-GE çalışmalarında tüm paydaşlara kolaylıklar diliyorum."

TSK'nın ihtiyaçlarına yerli ve milli çözüm: 23 yeni proje resmen açıklandı

"TUSAŞ ŞEHİTLERİNİN İSİMLERİ 3 PROJEDE YAŞAYACAK"

TUSAŞ'ta görevleri başında hain bir saldırı sonucu şehit düşen mühendisleri hatırlatan Görgün, "Mühendislerimizin aziz hatırası, yürütülen üç kritik AR-GE projesine isimleri verilerek yaşatılacak. ZAHİDE, ATAKAN ve CANBAZ adı verilen bu projeler, Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki yetkinliğini daha da ileriye taşıyacak. Bu adım, savunma sanayimizin vefa ve birlik ruhunu yansıtırken, şehitlerimizin bizlere bıraktığı emaneti en güçlü şekilde geleceğe taşıma kararlılığımızın bir göstergesi niteliğindedir." açıklamasında bulundu.

TSK'nın ihtiyaçlarına yerli ve milli çözüm: 23 yeni proje resmen açıklandı

Açıklamada yer alan bilgilere göre, tören kapsamında; Biyolojik Harp Maddeleri İçin Tespit ve Teşhis Teknolojilerinin Geliştirilmesi (BADE) Projesi, Yüzey Artırımlı Raman Spektroskopisi Teknolojisi Geliştirilmesi (İZ) Projesi, Yüksek Basınçlı Kütle Spektroskopisi Temelli Tespit Teknolojisi Geliştirilmesi (TORR) Projesi, Kapalı Alanda Sürü ile Tasarsız Haberleşme (KAPTAN) Projesi, Lazer Geri Yansıması ile Karıştırma Kodu Geliştirme (YANKI) Projesi, Yapay Zekâ Tabanlı Bilişsel Radar Tespit Algoritmaları Geliştirilmesi (BİLRAD) Projesi, Yapay Zekâ ile RF Almaçlarda Bozucu Etkileri Giderme ve Radar Yayınları Ayrıştırma (BERAY) Projesi, Müşterek Sürü Yeteneğinin Kazanılması (TORAMAN) Projesi, Derin Pekiştirmeli Öğrenme Tabanlı Hibrit Füze Güdüm Sistemlerinin Geliştirilmesi (CANBAZ) Projesi, Yüksek Yoğunluklu Çoklu Hedef Takip Ortamları için Öğrenme Tabanlı Çok Boyutlu Atama (ATAKAN) Projesi, Akıllı İstihbarat Asistan Sistemi (KURMAY ZEKÂ) Projesi, Koaksiyel İHA ile Yerden Gözetleme, Tespit ve Havadan Takip Kabiliyeti Geliştirilmesi (BAYKUŞ) Projesi, Afet ve Acil Durumlar İçin Yapay Zekâ Destekli Durumsal Farkındalık Sistemi (HIZIR-NET) Projesi, Termal Koruma Malzemesi (KALKAN) Projesi, Grafen Esaslı Esnek Elektrot Malzemelerin Geliştirilmesi (EGE) Projesi, Kendini Kopyalayabilen/Onarabilen Nano/Mikro Malzeme Teknolojilerinin Geliştirilmesi (ZAHİDE) Projesi, Soğuk Atom Tabanlı Ataletsel Sensör Geliştirilmesi (SOĞUK ATOM) Projesi, Rubidyum (Rb) Atomik Saat Geliştirilmesi (GÜNEŞ) Projesi, Modüler Ortaklanabilir Navigasyon Sistemi (MORS) Projesi, Doppler Hız Logu Geliştirilmesi (DHL) Projesi, Sismik Akustik Canlı Tespit Cihazı Geliştirilmesi (SATES) Projesi, Deprem Erken Tespiti İçin Arama Bobini Manyetometresi ve Fluxgate Manyetometre Geliştirilmesi ve Uygulaması (DETAM) Projesi, Enkaz Görüntüleme Sistemi (EGS) Projesi sözleşmeleri imzalandı.

TSK'nın ihtiyaçlarına yerli ve milli çözüm: 23 yeni proje resmen açıklandı

TSK VE EMNİYET GÜÇLERİNİN İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

İmzalanan yeni AR-GE Projeleri ile, TSK ve emniyet güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yurt dışı bağımlılığın azaltılması, özgün, yerli, ileri teknoloji ve milli çözümlerin hayata geçirilmesi ve Türkiye'nin AR-GE ve teknoloji yetkinliğinin artırılmasına önemli katkılar sunulması hedefleniyor.

TSK'nın ihtiyaçlarına yerli ve milli çözüm: 23 yeni proje resmen açıklandı

SSB AR-GE PANELLERİ

Açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından AR-GE projelerini çok daha hızlı ve dinamik bir süreç ile başlatabilmek adına oluşturulan SSB AR-GE Panelleri ile ihtiyaç makamlarının mevcut ya da planlı sistem ve platformlarının ihtiyacı olan veya geleceğe yönelik ileri teknoloji alanlarındaki projeler için başlatma kararları alınıyor. SSB AR-GE Panellerinde son ürün teslimatı içermeyen teknoloji gösterim ağırlıklı projeler için Savunma Sanayii Geniş Alan Çağrıları (SAGA) yapılmasına da karar veriliyor.

23 yeni proje resmen açıklandı! TSK\'nın ihtiyaçlarına yerli ve milli çözüm
Kaynak: AA

Haluk Görgün, Teknoloji, Savunma, Güncel, Tören, TUSAŞ, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel 23 yeni proje resmen açıklandı! TSK'nın ihtiyaçlarına yerli ve milli çözüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Mahşerin atlısı:
    sadece ekepeli makarna kömür dürüm ayran 100 tl ciler bu palavra asparagas haberlere inanır 21 palavra proje yapacacaz edecez cez caz cuz hep gelecek vaad eden yalanlar TEK soru hali hazırda kullanılan tankların nere yapımı motoru nere menşeili — satılan tank palet fabrikasından bahsetmiyorum bile bu haberin pompa haberlerine sadece 100 tl ciler inanır eğitimli iktisat ekonomi bilenler kçıyla güler 1369 1647 Yanıtla
    cihangir polat:
    Bence 24. proje mahşerin attan indilirilip Kaanin Ucuna Bindirilen i olsun. Tank paletlerini de boynuna takarlar o zaman;) 0 0
    mithat kibarkaya:
    Sen ne komiksin cahil 0 0
    Feti2323:
    iyide bu seni ne ilgilendiriyor tsk bunu türk milleti için yapıyor ermeniler ve yahudiler gidip heykel traş yapabilirler ülke bizim asker bizim yol al bu ülkeden boş teneke 0 0
    Mustafa Kaya:
    vatan hayini smancilar ve CIA cilar kesinlikle inanmaz bunlara 0 0
    Osman Koca:
    dün selçuk bayraktar maket uöak ucururkende senin gibi gülenler vardı tabiki eleştirdiğim çok şeyler var hatta biçok anlamda öfkeliyim ama savunma alanında bir çok anlamda ilerideyiz..sen ve senin gibilerde kafa düz ve başka çalışıor. 0 0
    Esentepe:
    cok sukur . yola devam 0 0
    Gakko 23:
    onene hopliler sın fırladın 0 0
  • Onur Dekak:
    kenan kodalak akp mhp aponun heykelini yapın siz boş verin ülkenin sorunu onemli degil 163 64 Yanıtla
  • OMAR DAYI:
    yerli teknolojiyi çekemeyen hain bu işi siyasete döken vizyonsuz çok memlekette. 91 127 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 04:46:19. #1.11#
SON DAKİKA: 23 yeni proje resmen açıklandı! TSK'nın ihtiyaçlarına yerli ve milli çözüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.