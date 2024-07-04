SİBERGÖZ-49 Operasyonunda 110 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

SİBERGÖZ-49 Operasyonunda 110 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Ankara, Samsun, Sakarya ve Diyarbakır merkezli 29 ilde düzenlenen 'SİBERGÖZ-49' operasyonunda 110 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık ve Çevrim içi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi suçlarına yönelik gerçekleştirildi.

04.07.2024 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Ankara, Samsun, Sakarya ve Diyarbakır merkezli 29 ilde düzenlenen "SİBERGÖZ-49" operasyonunda 110 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık ve Çevrim içi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi" suçlarına yönelik "SİBERGÖZ-49" operasyonları düzenlendiğini bildirdi. Yerlikaya, 29 ilde düzenlenen operasyonda 110 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklama şöyle:

"SİBERGÖZ-49 operasyonlarında; hesaplarında 3 Milyar 750 Milyon TL işlem hacmi bulunan 110 şüpheli yakalandı. Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Ankara, Samsun, Sakarya ve Diyarbakır merkezli 29 ilde '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi' suçlarına yönelik 'SİBERGÖZ-49' operasyonları düzenlendi.

Siber Vatan'da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Ankara, Samsun, Sakarya ve Diyarbakır merkezli İstanbul, Malatya, Balıkesir, Antalya, Mersin, Konya, Artvin, Düzce, Kırklareli, İzmir, Adana, Batman, Bursa, Gaziantep, Giresun, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere 29 ilde gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-49" operasyonlarında,

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, İstanbul, Malatya, Balıkesir ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda,

Sosyal medya hesapları üzerinden 'Garanti Bahis Kuponu' paylaşımları yaparak, vatandaşları sanal bahis teması ile oluşturdukları sahte internet sitelerine yönlendirdikleri,

Ayrıca oluşturdukları siteler üzerinde bahis oynadığını zanneden vatandaşları arayarak, 'Yasa dışı bahis oynadınız, hakkınızda idari işlem başlatılacaktır vb.' söylemlerde bulunarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Bursa'da düzenlenen operasyonda,

Kendilerini 'Banka Müşteri Temsilcisi' olarak tanıtıp, iletişime geçtiği 'A.E.E.' isimli firma görevlisine 'Kredi Kartı Limit Artırımı' vaadiyle çeşitli yönlendirmeler yaparak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Mersin, Konya ve Artvin'de düzenlenen operasyonlarda;

Ele geçirdikleri sosyal medya hesapları üzerinden 'Forex Yüksek Kazanç' adı altında paylaşımlar yapıp, iletişime geçtikleri vatandaşlardan 'Vergi ücreti, yurtdışı kesintisi vb.' adı altında para talep ederek, haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce MASAK raporuna istinaden yapılan çalışmalar sonucu; Samsun'da düzenlenen operasyonda;

Banka hesaplarında yüksek meblağlı para girişlerinin olduğu ve gelen para transferlerinin bazılarının açıklama kısmında 'Bungalov sakarya, motor ücreti, evde paketleme işi kapora ücreti' adı altında haksız kazanç sağladığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Sakarya, Düzce, İstanbul, Antalya, Kırklareli, İzmir ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda;

Başkalarına ait papara ve banka hesaplarının farklı miktarlar karşılığında temin edildiği ve 'Grandpashabet' isimli yasa dışı bahis sitesinde kullanıldığı ve banka hesaplarında 3 Milyar 750 Milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 56 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; 'Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi' suçuna yönelik Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda;

Sosyal medya uygulaması üzerinden çocuk istismarı görüntülerini para karşılığı sattıkları tespit edilen 31 şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Sakarya, Futbol, Samsun, Ankara, Çocuk, Spor, Güvenlik, Suç, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİBERGÖZ-49 Operasyonunda 110 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
12:27 İstanbullular dikkat AKOM saat verdi, sağanak yağış geliyor İstanbullular dikkat! AKOM saat verdi, sağanak yağış geliyor
11:47 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP’li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış
11:17 Sinan Ateş’in annesi mahkemede fenalaştı Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı Sinan Ateş'in annesi mahkemede fenalaştı! Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı
14:41 Tayland’da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi Tayland'da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi
14:31 Sunucu Kadir Ezildi evleniyor Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
14:30 Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı
14:04 Yok artık Aboubakar Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi Yok artık Aboubakar! Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi
13:07 Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı
12:32 “Kebap diyarının hastalığı“ için uyarı Özellikle erkeklerde görülüyor "Kebap diyarının hastalığı" için uyarı! Özellikle erkeklerde görülüyor
12:14 İnek sağmak için girdi, canından oldu İnek sağmak için girdi, canından oldu
12:11 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
12:07 Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı
11:40 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 15:55:46. #1.13#
SON DAKİKA: SİBERGÖZ-49 Operasyonunda 110 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement