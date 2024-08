Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: Çiftçilerimize Desteklerimize Devam Ediyoruz

Güncel

Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(SİLİVRİ) - Silivri, Değirmenköy'de düzenlenen Domates Festivaline katılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu "Gerek büyükşehir belediyesi olarak gerek Silivri Belediyesi olarak çiftçilerimize mazot, tohum desteği, ekipman desteği, sebze desteği, fide desteği... Çiftçilikten kopmak üzere olan gençlerimizi, çiftçilerimizi tekrar topraklarına sahip çıkmak adına bu tarz desteklerimizi devam ettiriyoruz" dedi.

Silivri, Değirmenköy'de düzenlenen ve 3 gün boyunca devam edecek olan Tarım Fuarı'nda, 40.'sı gerçekleştirilen Domates Festivali'nin açılışını Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu yaptı. Açılış konuşmasından sonra Festivali Anka Haber Ajansı'na değerlendiren Balcıoğlu şunları söyledi:

"Desteklerimize devam ediyoruz"

"Bizde bu zenginliğimizi fırsata dönüştürmek için yerel yönetici olarak çiftçilerimizin özellikle girdi maliyetlerinin ne kadar yüksek olduğunun farkındayız. Özellikle mazotun, gübrenin çok yüksek olduğu ve tarımın yapılamaz derecede zorlandıklarının farkındayız. ve biz de gerek büyükşehir belediyesi olarak Ekrem başkanımızla birlikte gerek Silivri Belediyesi olarak çiftçilerimize mazot, tohum desteği, ekipman desteği, onların ayakta durabilmeleri için sebze desteği, fide desteği yani çiftçilikten kopmak üzere olan gençlerimizi, çiftçilerimizi tekrar topraklarına sahip çıkmak adına bu tarz desteklerimizi devam ettiriyoruz. ve unutulmuş olan tarım şenliklerimizi tekrar canlandırıyoruz ve buradaki üreticilerimizin üretmiş oldukları mallarını daha hem ekonomi anlamında yüksek maliyetlere satmaları hem de onların tarladan malının kalmaması adına bir çalışma başlattık. Bu festivallerimizin devamını getireceğiz. Az önce bahsettiğim gibi Değirmenköy'de domates festivalimizi, Kadıköy'de karpuz Silivri'miz de yoğurt festivalimiz, Ortaköy'de börek, Selimpaşa'mız da bamya ve kavun festivallerimizi yapmamızın tek amacı bu. Çiftçimize sahip çıkmak, onların ürettiklerinin değerini bulması adına bir destek olması noktasında çalışıyoruz."

"Dünya tarihinde tarımın başladığı insanlığın ilk kez toprağa can verdiği bu bereketli topraklarda yaşıyoruz. Kıymetini bilmemiz gerekiyor. Allah vergisi zenginliğimiz var" diyen Balcıoğlu, festivalin açılış konuşmasında şunları söyledi:

"İnsan ekseniz insan çıkar"

"İnsan ekseniz çıkacak derecede değerli bir toprağımız var. Trakya ve Anadolu insanlık için tarımın doğum yeridir. Bu toprakların verimliliği ve bereketi bizim en büyük gücümüzü oluşturmaktadır. Ancak işte bahsettiler günümüzde ne yazık ki tam anlamıyla kullanılamıyor. Biz özellikle kurumlar olarak ben ilçe yöneticisi olarak büyükşehir belediye başkanımız işte Sayın Ekrem İmamoğlu büyükşehir belediye başkanı olarak bakanlığımız, İl Tarım Müdürlüğümüz, İlçe Tarım Müdürlüğü eliyle çiftçilerimize gerekli desteği vererek çiftçilerimizi ayakta tutmanın derdindeyiz."

"Aç kalacağız toprağımıza sahip çıkmazsak"

Büyükşehir Belediye meclis üyesi olduğu yıllarda çiftçiye destek verdiğini hatırlatan Balcıoğlu çiftçiye desteklerine devam edeceklerini belirtti. Balcıoğlu şöyle devam etti:

"Mazotundan, fidesinden, ekipman desteğinden, tohum desteği her şeyinden ilçe belediyesi olarak da aynı kararlılıkla çiftçilerimizin yanında olacağız, sayımızı arttırmak zorundayız. Ben biliyorum. Özellikle tarımı korursak, topraklarımızı korursak, sahip çıkarsak inanın hani diyoruz ya şu anda işte imarlı araziler, imar çok değerlidir gibi gözüküyor fakat tam tersi tarım arazileri imarlı arazilerinden beş kat değerinde değer kazanacaktır. Korumak zorundayız. Aç kalacağız çünkü toprağımıza sahip çıkmazsak. Biz bu bilinçle çaba gösteriyoruz. Silivri Belediyesi olarak işte kurumlarımızda, büyükşehir belediyemizde, diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde tarıma gönül veren üretim yapan her vatandaşımızın yanında olacağız. Her türlü desteği de vermeye devam edeceğiz.

"Topraklarımızı betona demire teslim etmeyeceğiz"

Özellikle üreticilerimize sağlanan bu destekler biliyoruz ki toprağın bereketini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için hayati bir öneme sahiptir. Bugün burada, bu toprakları korumak, üretimi desteklemek ve çiftçilerimize güç vermek, moral vermek için bir aradayız. İstanbul'un hemen yanı başında bulunuyoruz biliyorsunuz. Kent ve kent çevresi tarımını sabırla, inatla topraklarımızı betona ve demire teslim etmeden çalışacağız

"Ekonomik krize karşı en büyük güç tarım"

Biliyorum ekonomik krizlere karşı en büyük gücümüz tarım. Tarım teknolojilerini geliştirmek için var gücümüzle çalışmaktır. İstanbul'un dediğim gibi hemen yanı başında her türlü zorluk ve baskıya rağmen tarım diyeceğiz. Geleceğimizi şekillendirmeye gayret edeceğiz. Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak için hep birlikte çalışmak zorundayız. Beton ve rant peşinde koşanlardan olmayacağız. Ancak biz inatla tarım ve üretim diyeceğiz, toprağımızı koruyacak, yeşiline ve mavisine sahip çıkacağız. Silivri'nin ve İstanbul'un bereketini geleceğe taşıyacağız. Çiftçilerimizin yanında olacağız. Üretimi destekleyeceğiz. Toprağımıza hak ettiği değeri vermek zorundayız. Bu toprakların bereketi ve gücü hepimizin ortak mirasıdır."