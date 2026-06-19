Silivri'de 130 kg Eroin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Silivri'de 130 kg Eroin Ele Geçirildi

Silivri\'de 130 kg Eroin Ele Geçirildi
19.06.2026 19:17
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Polis, durdurduğu TIR'da 130 kilogram eroin ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

SİLİVRİ'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir TIR'da yapılan aramalarda 130 kilogram 'Eroin' ele geçirildi. Bunun üzerine 2 şüpheli gözaltına alınırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne çekilen TIR'ın dorsesinde gerçekleştirilen detaylı aramaları takip eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul'da uyuşturucuya asla müsaade etmiyoruz. Gençliğimizi geleceğimizi asla çaldırmayacağız" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından Türkiye'ye gelen bir TIR'ı şüphe üzerine takibe aldı. Silivri'de seyir halindeyken durdurulan TIR'da narkotik ekipleri tarafından, arama köpeği 'Lady'nin de katılımıyla detaylı arama gerçekleştirildi. Aramalarda dorse de oluşturulan özel bölmelere, 'zula' olarak tabir edilen gizli alanlara saklanmış uyuşturucu madde tespit edildi. Bunun üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı.

130 KİLOGRAM 'EROİN' ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen TIR'ın dorsesinde yapılan aramalara İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'da katıldı. Aramalarda dorsenin gizli bölmesinden 203 adet paket halinde yaklaşık 130 kilogram 'Eroin' ele geçirildi.

'GELECEĞİMİZİ ASLA ÇALDIRMAYACAĞIZ'

TIR'da yapılan aramaların ardından açıklamalarda bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, şüphe üzerine durdurduğu bir araçta narkotik köpeğimiz 'Lady'nin de zulayı tespitleriyle 203 paket uyuşturucu ele geçirildi. Tartımını şimdi yapacağız arkadaşlarımızla birlikte. İstanbul'da uyuşturucuya asla müsaade etmiyoruz. Gençliğimizi geleceğimizi asla çaldırmayacağız. Bizim en büyük gücümüz İstanbul halkının bize olan desteği" dedi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Polis, Yaşam, Son Dakika

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