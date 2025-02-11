Sınavda Olduğu Saatte Kesilen Trafik Cezası İptal Edildi

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ANTALYA'da Halit Mert (39), kendisi sınavda olduğu saatlerde, park halindeki otomobiline yazılan trafik cezasını avukatı aracılıyla mahkemeye sunduğu sınava giriş ve sonuç belgeleriyle iptal ettirdi. Cezanın kamyon ve TIR gibi büyük araçlara uygulanan maddeden yazıldığını söyleyen Halit Mert, "Cezanın bir fahri trafik müfettişi tarafından herhangi görüntü olmadan yazıldığını da öğrendim" dedi.

Kepez'de emlakçılık yapan ve aynı zamanda Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üzerinden öğrenim hayatına devam eden Halit Mert, geçen aralık ayında sınava girmek için 07 HME 18 plakalı otomobiliyle Akdeniz Üniversitesi'ne gitti. Üniversite yerleşkesi içinde bir yere otomobilini park eden Halit Mert, sınavın ardından ayrıldı. Ertesi gün e-Devlet sistemine giren Halit Mert, otomobiline 3 bin 135 lira trafik cezası yazıldığını gördü. Yaptığı incelemede cezanın kamyon ve TIR gibi büyük araçların sağ şeridi kullanma zorunluluğuna ilişkin 46/2-e maddesinden yazıldığını gören Mert, cezanın kesildiği saat 14.26'da sınavda olduğunu fark etti. Cezanın hatalı olduğunu düşünen Mert, avukatı Emin Alpertunga Torun'a başvurarak itiraz etmesini talep etti. Avukat Torun, müvekkili Halit Mert'in otomobiline ceza yazıldığı tarih ve saatte sınavda olduğuna dair sınava giriş ve sonuç belgelerini ekleyip, hatalı olan cezanın iptali için mahkemeye başvurdu.

CEZA KALDIRILDI

İtirazı değerlendiren Antalya 6'ncı Sulh Ceza Hakimliği, Halit Mert'in itirazını doğru buldu. Mahkeme, 31 Aralık'ta verdiği karar ile fahri trafik müfettişi tarafından düzenlenen ve Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından uygulanan yaptırım kararının kaldırılmasına karar verdi. Diğer yandan mahkemenin karar açıklamasında cezayı düzenleyen fahri trafik müfettişinin plakayı yanlış okuduğunu kabul ettiği belirtildi.

'FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ CEZAYI GÖRÜNTÜ OLMADAN YAZMIŞ'

Halit Mert, cezayı tesadüfen girdiği e-Devlet hesabında fark ettiğini belirterek, "Cezanın ne için yazıldığını araştırdığımda kamyon, otobüs, TIR gibi büyük araçlara yazıldığı öğrendim. Aracım otomobil sınıfında ancak daha ilginci cezanın yazıldığı tarih ve saatte sınavda olduğumu gördüm. Cezanın yazıldığı gün 14.00'te sınava giriyorum ancak 14.30'a kadar çıkış zaten yasak. Ceza ise 14.26'da yazılmış. Bunun yanlış bir ceza olduğunu düşünerek avukatıma başvurdum. Kendisine sunduğum sınava giriş ve sonuç belgesi ile açtığımız davayı kazandık. Böylelikle ceza iptal edildi. Cezanın bir fahri trafik müfettişi tarafından herhangi görüntü olmadan yazıldığını da öğrendim. Bununla ilgili bir düzenleme yapılması gerekiyor" dedi.

Avukat Emin Alpertunga Torun da benzer şekilde kesilen cezaların mağduriyet yarattığını söyleyerek, "Müvekkilimiz hakkında fahri trafik müfettişi tarafından idari yaptırım kararı uygulandı. Hukuka aykırı olduğunu düşündüğümüz bu ceza ile ilgili mahkemeye başvurduk. Müvekkilin o tarih ve saatte Akdeniz Üniversitesi'nde sınavda olduğunu kanıtlayan belgeleri mahkemeye sunduk. Yazılan ceza maddesinin ise otomobil sınıfı araçlara uygulanamayacağını belirttik. Mahkemenin verdiği kararda o tarih ve saatte sınavda, ceza maddesinin ise yanlış olduğu belirtilerek cezanın kaldırılmasına karar verildi. Gönüllük esasına dayanan fahri müfettişlerin hak ihlalleri ve mağduriyetlerin önüne geçmek için biraz daha özenli davranmaları gerekmekte" diye konuştu.