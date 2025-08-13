Sındırgı'da Deprem Sonrası İyileştirme Süreci Başlıyor - Son Dakika
Sındırgı'da Deprem Sonrası İyileştirme Süreci Başlıyor

13.08.2025 11:00
Bakan Kurum, Sındırgı'da deprem sonrası yapıları 1,5 ay içinde inşa etmeye başlayacaklarını duyurdu.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 6.1'lik depremde hasar gören Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki köyleri ziyaret ederek, "Yaklaşık 1,5 ay sonra inşallah inşaatlarımız başlayacak ve hedefimiz 1 yıl içerisinde de tamamlayıp sizlere teslim etmek" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Sındırgı ilçe merkezinde ve Kertil ile Alacaatlı köylerinde incelemelerde bulundu. İlk olarak ilçe merkezinde vatandaşların taleplerini dinleyen Bakan Kurum, "Biz büyük afetleri, badireleri birbirimizden destek alarak aştık. Burada da aşacağız, hızlı bir şekilde yaralarımızı saracağız" ifadesini kullandı. Bir vatandaş da Bakan Kurum'a, "İyi ki devletimiz var. Devletimizin var olduğunu insanlar gördü" diyerek teşekkür etti. Daha sonra Kertil köyünü ziyaret eden Bakan Kurum, köyde 29 yapının hasar gördüğünü açıkladı. 24 konteyner talebinin kısa sürede karşılanacağını belirten Kurum, "Sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" dedi. Bakan Kurum, köyde bir cami ve cami lojmanının da inşa edileceğini söyledi.

'KÖYÜN TAMAMINDA HASAR TESPİTİ YAPILDI'

Ardından Alacaatlı köyüne geçen Kurum, konteynerlerin kurulduğu bölgeyi inceledi. Köyde 52 konutun ağır hasarlı olduğunu belirten Bakan Kurum, " AFAD'ımızla, Kızılay'ımızla, jandarmamızla, emniyetimizle, belediyemizle birlikte Sındırgı'nın yanındayız. Bu köyün tamamında hasar tespiti yapıldı. AFAD hak sahipliği çalışması yapacak. Tabii bir taraftan bunları yaparken bir taraftan da vatandaşlarımız için konteynerlerimizi köyümüze getirdik. Bu süreçte evler yapılana kadar vatandaşımız ister konteynerde kalabilir, isterse kira yardımından faydalanabilir. Bu tercih, sizin tercihiniz" dedi.

'1,5 AY SONRA İNŞAATLARIMIZ BAŞLAYACAK'

Bakan Kurum, zeminin durumuna göre konutların bir bölümünün yerinde bir bölümünün de belirlenecek yakın bölgelerde TOKİ tarafından inşa edilebileceğine dikkat çekti. Kurum, yeni konutların inşasının 1,5 ay sonra başlayacağını açıklayarak, "Bakanlık olarak Sındırgı'nın bütün köylerinde konutlarımızı hızlı bir şekilde yapıyor olacağız. Yerinde yapabileceklerimizi yerinde yapacağız. Yerinde yapamadığımızı hemen köyün yanında hazine arsası var, orada TOKİ Başkanlığımızla yapacağız. Yaklaşık 1,5 ay sonra inşallah inşaatlarımız başlayacak ve hedefimiz 1 yıl içerisinde de tamamlayıp sizlere teslim etmek" diye konuştu.

Bakan Kurum, köydeki incelemeleri sırasında evleri hasar gören Şükriye (72) ve Ekrem Evren (68) çiftinin konteynerini ziyaret etti. Şükriye Evren gözyaşları içinde Bakan Kurum'a destekleri için teşekkür ederek, "Allah sizden bin kere razı olsun. 72 yaşındayım bu zamana kadar hiç böyle bir şey görmedim. Kimseler yaşamasın, çok zor" dedi. Bakan Kurum ise "Hiç üzülme tamam mı? Hepsinin üstesinden beraber geleceğiz. Devletimiz güçlü. Bu devlet Maraş'ta yaptı, Malatya'da yaptı. Yine yapacağız" diyerek Şükriye Evren'i teselli etti.

Kaynak: DHA

