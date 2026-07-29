Sinem Dedetaş\'ın gözaltına alınmasına tepki... Özgür Çelik: İki yıldır seçilmiş başkanları emniyetin bodrum katında uyuşturucu kokuları içinde tutup psikolojik işkence gerçekleştiriyorlar

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınıp, gözaltı görüntülerin basınla paylaşılması tepki çekti. Eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve bir grup YENİ Partili belediye önünde operasyona tepki gösterdi. Çelik, "2024 seçimlerinde Üsküdar'ı kaybetmeyi içine sindiremeyenler, bugün güzel Türkiye'mize yine bir şafak operasyonu yaşattılar. Bir hak ihlali gerçekleştirerek belediye başkanımızın evinden çıkış görüntülerini yandaş kanallara servis edip belediye başkanımızı gözaltına aldılar. Başkanımız ve Özel Kalem Müdürü şu anda Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün bodrum katında... Tam iki yıldır seçilmiş belediye başkanlarını bodrum katında uyuşturucu kokuları içerisinde tutarak bir psikolojik işkenceyi gerçekleştiriyorlar" dedi.

29 Ekim 2024'te Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla başlayayan ve bu zamana kadar Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda başkan, belediye bürokratı ve ismin gözaltına alınmasıyla devam eden belediye operasyonlarının sonuncusu bu sabah Üsküdar Belediyesi'ne yapıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlamalarıyla yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, iki belediye yöneticisi dahil 5 kişi sabah erken saatlerde gözaltına alındı. Operasyon sırasında çekilmiş bazı görüntüler kısa sürede basınla paylaşılırken, Dedetaş ve 5 isim Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü.

"30 YIL SONRA ÜSKÜDAR'I KAYBETMEYİ HAZMEDEMEYENLER YİNE BİR ŞAFAK OPERASYONU YAŞATTILAR"

Haberin duyulması üzerine bazı Üsküdarlılar belediye önünde toplanıp "Halkçı başkan Sinem Dedetaş" şeklinde slogan attı. Mahkeme kararıyla görevden alınan ve disipline sevk edilen eski CHP İstanbul Başkanı Özgür Çelik, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Suat Özçağdaş, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda eski CHP'li ve YENİ Partili belediye önünde buluştu. Burada bir açıklama yapan Özgür Çelik, "2024 seçimlerinde Üsküdar'ı kaybetmeyi içine sindiremeyenler, 30 yıl sonra Üsküdar'ı kaybetmeyi hazmedemeyenler, bugün güzel Türkiye'mize yine bir şafak operasyonu yaşattılar. O şafak operasyonunu yaşatanlar, belediye başkanımızın evinden çıkış görüntülerini yandaş medyaya servis ettiler ve bir hak ihlali gerçekleştirerek belediye başkanımızın evinden çıkış görüntülerini yandaş kanallara servis edip belediye başkanımızı gözaltına aldılar" dedi. Çelik şunları söyledi:

"Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Özel Kalem Müdürü şu anda Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün bodrum katında... Tam 2 yıldır Türkiye'ye bir şey yaşatıyorlar. Seçilmiş belediye başkanlarını Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün bodrum katında, uyuşturucu kokuları içerisinde kötü koşullarda tutarak bir psikolojik işkence gerçekleştiriyorlar. Modern çağın bir psikolojik işkence aracı olarak Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün bodrum katı bu ülkenin tarihine yazılmıştır. ve Türkiye demokrasi tarihinde o Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün bodrum katı kara bir lekedir. Tarihin her döneminde de kara bir leke olarak anılacaktır.

"ÜSKÜDAR'I KAYBETMEYİ İÇLERİNE SİNDİREMEDİLER"

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş kimdir ve bugün neden bir zalimlikle ve zulümle karşı karşıya? Sinem Dedetaş bu toprakların yetiştirdiği en kıymetli yöneticilerden bir tanesidir. 2024'te, 30 yıl sonra bir kadın belediye başkanı Üsküdar'ı kazandı. Ama onun öncesi de var. 2019'da Ekrem İmamoğlu Başkanımız İstanbul'u kazandığında, Haliç Tersanesi mezbelelik bir alan gibi kaderine terk edilmişti. Haliç Tersanesi'ni bir rant projesine dönüştürmek istiyorlardı. Ekrem Başkan göreve geldikten sonra Sinem Dedetaş Başkanımız Şehir Hatları'ndaki göreviyle Haliç Tersanesi'ni yeniden canlandırdı, İstanbul'da, her yanı denizlerle çevrili olan bir şehirde deniz ulaşımını canlandırdı. Şehir Hatlarını düzene soktu. ve 2019'la 2024 arasındaki o Büyükşehir Belediyesi'ndeki icraatçı çalışmaları kendisini Üsküdar Belediye Başkan adayı olarak Üsküdar halkına emanet etti ve Üsküdar halkı yüzde 50'lik bir oyla, en yakın rakibine 8 puan fark atarak Sinem Dedetaş'ı Üsküdar Belediye Başkanı seçti. 30 yıl sonra... 30 yıl sonra Üsküdar'da ilk defa bir siyasi parti değişimi gerçekleşti ve bir kadın belediye başkanı Üsküdar Belediye Başkanı olarak seçildi. Hem 2024'te Üsküdar'ı kaybetmeyi içlerine sindiremediler hem de bir kadın belediye başkanının Üsküdar'da çok halkçı, çok icraatçı belediyecilik uygulamaları gerçekleştirmesini içlerine sindiremediler.

"KADIN ELİ DEĞDİ VE ÜSKÜDAR'DA HER ŞEŞ GÜZEL OLMAYA BAŞLADI"

Üsküdar'a bir kadın eli değdi ve Üsküdar'da her şey çok güzel olmaya başladı. Sinem Başkan İstanbul Üsküdar'da Kent Lokantaları açtı, emeklilere pazar desteği sundu. Sinem Başkan ve arkadaşlarımız Üsküdar'da çocuk kreşleri açtılar. Sinem Başkan Üsküdar'da kadın yaşam alanları oluşturdu ve emekli evleri oluşturdu. Öğrencilere kırtasiye desteği sundu, burs desteği verdi. ve İstanbul'da kaderine terk edilmiş olan Üsküdar'da Sinem Başkanımız kentsel dönüşüm konusunda çok önemli adımlar attı. İstanbul'un deprem sorununun çözümü noktasında Üsküdar'da çok hızlı kentsel dönüşüm süreçleri başladı. İşte o halkçı belediyecilik uygulamalarını içine sindiremeyenler, icraatçı belediyecilik uygulamalarını içine sindiremeyenler Üsküdar Belediyesi'ni hedef almaya başladılar.

"SİNEM BAŞKANIMIZ BASKILARA, TACİZLERE RAĞMEN DİMDİK AYAKTA DURDU"

Sadece bugün değil, aylardır Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş trollerin hedefinde. Belediye başkanlarımıza 'Ya AK Parti'ye katıl ya hapse atıl' diyenler, İstanbul'un dört bir yanında belediye başkanlarımızı siyasi baskı altına alarak transfer etmek isteyenler ve o transfer tekliflerinin karşısında dik duran, eğilmeyen insanları da hapse göndermeye çalışanlar aynı uygulamaları Üsküdar'da da gerçekleştirdiler. Sinem Başkanımız bütün baskılara rağmen, bütün yargı tacizlerine rağmen dimdik ayakta durdu, Üsküdar halkına hizmet etmeye devam etti. Şu anda da Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün bodrum katında dimdik ayaktadır.

"SEÇİMİ KAYBETMENİN TELAŞI İÇİNE DÜŞTÜLER"

Bu operasyonları neden gerçekleştiriyorlar? 31 Mart'ta Üsküdar'ı kaybedenler, İstanbul'da birçok belediyeyi kaybettiler. Türkiye'de Türkiye'nin birinci partisi olduk ve o gün, bir daha asla sandıktan çıkamayacaklarını anladılar. ve Türkiye'nin birinci partisi, 31 Mart seçimlerinden itibaren bütün anketlerde, Özgür Özel öncülüğünde birinci parti konumunu koruduğu için bir genel seçimde de iktidarını kaybetmenin korkusu ve telaşı içerisine düştüler. İktidarı kaybetme korkusu ve telaşıyla 2 yıldır, İstanbul'dan başlamak üzere Türkiye'nin her yerinde şafak operasyonlarıyla her yeni günde bir demokrasi darbesi yapıyorlar. Seçilmiş belediye başkanlarına operasyonlar düzenliyorlar, siyasi partinin kurumsal kimliğine saldırıp siyaset mühendisliğiyle siyaseti dizayn etmek istiyorlar"

"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA YURTTAŞLAR AÇLIK VE SEFALETİN PENÇESİNDE"

Operasyonları yapanların üç tane hedefleri olduğunu belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Üç tane hedefleri var. Birincisi; Türkiye ağır bir ekonomik kriz yaşıyor. İstanbul'da ve Türkiye'nin dört bir yanında yurttaşlar açlık ve sefaletin pençesinde. Türkiye'yi yönetemiyorlar. İşte bu beceriksizlikleri görünmesin diye Türkiye'nin gerçek gündemlerinin üzerini örtmek istiyorlar. Sinem Başkanımız gözaltına alınmadan önce şunu söylemişti bir konuşmasında, 'Hepimizi hapse atabilirsiniz, sizden korkmuyoruz. Ama bu yaptığınız şeyler ekonomiyi düzeltmez. Bu yaptığınız şeyler sizi ayakta tutmaz. Bu yaptıklarınız sizin gidişinizi hızlandırır' demişti.

İkincisi, toplumu korkutmak, susturmak ve sindirmek istiyorlar. Üçüncüsü de, yargı eliyle siyaseti dizayn etmek istiyorlar. Yargı eliyle kendilerine göre rakip belirlemek istiyorlar. Yargı eliyle masa başında kaybettiklerini ayak oyunlarıyla, çökme girişimleriyle geri almaya çalışıyorlar. Siyasi baskı altına alarak transferlerle geri almaya çalışıyorlar. Buna Üsküdar izin vermez, buna İstanbul izin vermez, buna Türkiye izin vermez.

"DEDETAŞ SERBEST KALMALIDIR"

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş derhal serbest kalmalıdır. Bu uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir. Sinem Dedetaş İstanbul'un, Türkiye'nin en başarılı belediye başkanlarından bir tanesidir. Sinem Dedetaş güler yüzlü bir belediye başkanıdır. Sinem Dedetaş çalışkan bir belediye başkanıdır. Üsküdar'ın ve Üsküdar dışında yaşayan yurttaşlarımızın gönlünde taht kurmuştur. Bu uygulamadan vazgeçilmelidir, derhal Sinem Dedetaş görevinin başına dönmelidir"

Belediye önünde konuşan YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş da "Üsküdar'dan çıkmış bir milletvekili olarak bugün bu konuşmayı neden yapmak zorunda olduğumuzu çok iyi biliyorum. Üsküdar'da yaşayan, Üsküdar'da ikamet eden ama kalbi kötülüklerle dolu olan biri var. Üsküdar'da yaşayan, kendisi kaybettiği her şeyi zorbalıkla, zorlukla alabileceğini zanneden biri var. İstanbul'da, Üsküdar'da, Türkiye'nin dört bir yanında seçimleri kaybettikten sonra onları yargı kollarıyla geri almaya karar vermiş olan biri var. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaşıyor" ifadelerini kullandı.

"HAZMEDEMEDİLER..."

Özçağdaş şöyle devam etti:

"Bugün burada olmamızın nedeni, son seçimlerden bu yana Tayyip Erdoğan'da ve onun arkadaşlarında açılmış olan ve kapanmayan bir yaranın sonucudur aslına bakarsanız. Hazmedemediler; hazmedemedikleri için Üsküdar'da Sinem Dedetaş'a, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na, Türkiye'de Özgür Özel'e, yurdun dört bir yanında nüfusun yüzde 43'ünü yöneten belediyelerimize, yöneticilerimize el uzattılar. Hukuk yoluyla onları sevdiklerinden, seçmenlerinden, yol arkadaşlarından kopardılar.

"TÜRKİYE SANA KALMAYACAK"

Ama Sinem Başkan'ın söylediği gibi; biz bu Üsküdar'ı biliriz. Üsküdar'ın AKP döneminde nasıl yönetildiğini biliriz. AKP burayı yönetirken, defalarca yolsuzlukla ilgili davaları, yolsuzlukla ilgili konuları, kötü yönetimle ilgili konuları, Validebağ'dan Kirazlıtepe'ye, Selimiye'den Acıbadem'e, Ünalan'a, Yavuztürk'e kadar yaptıkları her haksızlığı, hukuksuzluğu defalarca dile getirmemize rağmen o dosyaları hasıraltı ettiler. Hiçbirisini takip etmediler. Ama ne zannediyorsun Erdoğan? Üsküdar sana kalmadı. İstanbul sana kalmadı. Türkiye de sana kalmayacak. Seni aşacak bu ülke. Sinem Dedetaş senin en korktuğun rüyalarının temsilcisidir aynı zamanda. Genç, kadın, başarılı, iyi eğitimli, güler yüzlü... Sende olmayan ne varsa onda var. Sen ne değilsen o Sinem Dedetaş. Ondan o yüzden hoşlanmıyorsun.

"İLK SEÇİMDE RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKTİDARI SONA ERECEK"

Ama korkunun ecele faydası yok. Sinem Başkan geri gelecek, makamına çıkacak. Üsküdar'ın gülen yüzü tekrar Üsküdar'ın Başkanı olarak çalışmaya devam edecek. Sen de sarayından çatlaya çatlaya izlemeye devam edeceksin Erdoğan. Sana bu ülkeyi bırakmayacağız. Senin yargı kollarına bu ülkeyi bırakmayacağız. Üsküdar'da 30 sene savaştık, seninle savaşmaya devam edeceğiz ve Türkiye'yi yeniden yepyeni bir başlangıçla, hep beraber Atatürkçülerin, Kuva-yı Milliyecilerin, bilimin, aklın yoluna tekrar sokacağız. Bütün bunlar aslında toplumun sorunları konuşulmasın diyeler. Mecliste şu anda Yükseköğretim Kanunu görüşülüyor. 7,5 milyon insanı etkileyen bir kanun, o konuşulmasın diye, emeklilerin sorunu konuşulmasın diye, kadınların sorunu, gençlerin sorunları, çocukların sorunları konuşulmasın diye her gün abuk subuk konuları Türkiye'nin gündemine getiriliyor. Her gün bu eziyetler Türkiye'nin gündemine getiriliyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, bu millet kararını verdi. İlk seçimde Recep Tayyip Erdoğan iktidarı sona erecek. Yeni bir başlangıç olacak. Hep beraber güzel günler göreceğiz, güneşli günler göreceğiz."