Sinema Salonlarında Bu Hafta: 9 Yeni Film Vizyona Girecek

10.04.2026 09:10  Güncelleme: 10:23
(ANKARA) - Bu hafta sinema salonlarında farklı türlerde 9 yeni film vizyona girecek. Filmler arasında, başrollerinde Glen Powell ve Margaret Qualley'in yer aldığı "Nasıl Katil Olunur?" yer alıyor. Ayrıca "Açlık Oyunları" da yeniden gösterilecek.

İşte o filmler:

Nasıl Katil Olunur

Becket Redfellow'un annesi bir zamanlar büyük bir servetin varisiyken, Becket doğduğunda ailesi tarafından dışlanır ve yoksulluk içinde hayatını kaybeder. Annesinin kendi hakkı olduğunu söylediği mirası geri almak isteyen Becket, önündeki yedi aile üyesini ortadan kaldırmaya yönelik bir plan yapar. Varisler birer birer hayatını kaybederken, Becket hem kız arkadaşıyla ilişkisini hem de planını bilen ve pay isteyen eski sevgilisini idare etmek zorunda kalır.

Tür: Gerilim, Komedi

Yönetmen: John Patton Ford

Oyuncular: Glen Powell, Margaret Qualley, Jessica Henwick

KUL Dilemma

Film, bastırılmış duygularıyla boğuşan bir adamın, çocukluk arkadaşıyla karşılaştığı gerilim dolu bir gecede geçmişin karanlık sırlarıyla yüzleşmesini konu ediniyor.

Tür: Dram, Gerilim

Yönetmen: Mehmet Emin Yıldırım

Oyuncular: Yiğit Çelebi, Gürgen Öz, Özlem Çınar

Iron Lung

İnsanlığın yaşam kaynaklarının yok olduğu kıyamet sonrası bir gelecekte, mahkum bir pilotun kanla kaplı okyanuslarla dolu ıssız bir ayda eski bir denizaltıyla gerçekleştirdiği tehlikeli keşif yolculuğuna odaklanıyor.

Tür: Bilim Kurgu, Korku

Yönetmen: Mark Fischbach

Oyuncular:  Mark Fischbach, Caroline Kaplan, Troy Baker

Timur: Bir Fatih'in Yükselişi

Film, Moğol İmparatorluğu çökerken, peşini bırakmayan bir kaderle yüzleşmek ve İpek Yolu'nun kaderini korumak için bağlılıklarından vazgeçmek zorunda kalan Timur Barlas'ın hikayesini anlatıyor.

Tür: Aksiyon, Dram, Macera, Savaş Filmi, Tarihi

Yönetmen: Jacob Schwarz

Oyuncular:  Christian Mortensen, Mahesh Jadu, Yulduz Rajabova

Bitmesin Hikayemiz

Yetimhanede tanışan ve o günden beri hayatlarını paylaşan K ve Cream, K'nin ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenmesiyle büyük bir yol ayrımına gelir. Sevdiği kadının kendisinden sonra yalnız kalmasını istemeyen K, gerçek durumunu gizleyerek Cream için uygun bir eş adayı bulmaya karar verir. Kendi duygularını bastırarak yürüttüğü bu süreç, her iki karakterin de geçmişi ve birbirlerine olan bağlılıklarıyla yüzleşmelerine neden olur.

Tür: Dram, Romantik

Yönetmen: Robert Ronny

Oyuncular: Bryan Domani, Vanesha Prescilla

Karabasan

Yönetmenliğini Mesut Çetin'in yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Arif Selçuk,  Mehmet Ali Tuncer,  Ali Buga, Yusuf Çil gibi isimler yer alıyor.

Yazı mı Tura mı?

Film, eşinin ihanetiyle sarsılan bir adamın hikayesini anlatıyor.

Tür: Dram, Gerilim

Yönetmen: Ahmet Hakan Çiftçidurmaz

Oyuncular: Ergül Çolakoğlu, Şenay Karakuş, Sevgi Altan

Kopya Kağıdı

Lisede bir sınav sırasında gözetmenin aniden hayatını kaybetmesi, sınıftaki herkesi paniğe sürükler. Olayın ortaya çıkmasını engellemek isteyen öğrenciler, durumu gizleyip sınavı kendi lehlerine çevirmeye karar verir. Ancak ortada büyük bir sorun vardır:  Kimse soruların cevaplarını bilmiyordur. Bu kaotik ortamda; kurallara bağlı bir "örnek öğrenci", belediye başkanının ayrıcalıklı oğlu, hırslı bir dansçı, sınava giren 60 yaşında bir kadın ve geçmişi karanlık bir eski mahkum yollarını birleştirir.

Tür: Komedi

Yönetmen: Khaled Diab

Oyuncular: Hesham Maged, Riham Abdulghafour, Fadwa Abed

Kutup Kahramanları

Milyonlarca yıl buzullarda saklı kalan bir yavru mamut, hırslı bir iş adamının eline düşmekten son anda kurtulur. Sanal dünyada takım arkadaşı olan ancak gerçek hayatta hiç tanışmamış iki çocuk, bu mucizevi canlıyı korumak için ekran başından kalkıp kutuplara gider. Nükleer buzkıranlar ve yüksek teknolojili ekipmanlarla dolu bu kovalamaca, kahramanlarımızı sadece hayatta kalma mücadelesine değil, mamutların kökenine dair galaktik bir gizeme de sürükler.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Aleksey Zamyslov

