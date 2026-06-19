Sinemalarda 8 Yeni Film!

(ANKARA) - Bu hafta sinemalarda farklı türlerde 8 yeni film vizyona girecek. Dikkati çeken yapımlar arasında serinin devam filmi olan "Oyuncak Hikayesi 5" ile " Robin Hood'un Ölümü" yer alıyor. Ayrıca "Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2" yeniden gösterilecek.
Vizyona girecek filmler şöyle:
Film, Robin Hood'un hayatının son döneminde geçmişiyle yüzleşmesini konu ediyor.
Tür: Aksiyon, Gerilim, Macera
Yönetmen: Michael Sarnoski
Oyuncular: Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgård
Eski asker Theo, eşinin anılarıyla sürdürdüğü yalnız hayatında tek bağı olan Olga'nın öldürülmesi üzerine, peşine bir polis müfettişi ve kiralık katilin takıldığı şiddetli bir intikam sürecine girer.
Tür: Gerilim
Yönetmen: Gabriel Beristain
Oyuncular: Ron Perlman, Megan Montaner, Hovik Keuchkerian
Serinin bu filmi; Buzz, Woody, Jessie'nin başını çektiği oyuncakların, çocukların elektronik aletleriyle karşı karşıya gelmesini anlatıyor.
Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera
Yönetmen: Andrew Stanton, McKenna Harris
Oyuncular: Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack
Sakarya'nın bir dağ köyünde yaşayan genç çift Narin ve Yusuf, bebeklerini kaybettiklerinde hayatları sonsuza dek değişir. Kardeşi Narin'in acısını paylaşmak için şehirden yanına gelen Çiçek, beraberinde sıradan bir teselli değil, karanlıkla mühürlenmiş bir muska getirir. Çocukluğundan beri büyüler ve ruhani varlıklarla uğraşan genç kız, ruhunda annelerinden kalan bir sır taşımaktadır. Acının yerini giderek derinleşen bir dehşet alırken, açılan kapı artık kapanmaz.
Tür: Korku
Yönetmen: Özgür Akbaş
Oyuncular: Sude Nur Balcı, Zeynep Kıvanç, Recep Özdemir
Biyoteknoloji profesörü Se-jeong, önemli bir biyoteknoloji konferansına katılmak üzere bir araştırma tesisine gelir. Ancak bilimsel bir buluşun gölgesinde başlayan etkinlik, hızla kontrolden çıkan ölümcül bir virüs nedeniyle kısa sürede kabusa dönüşür.
Tür: Korku
Yönetmen: Sang-Ho Yeon
Oyuncular: Gianna Jun, Kyo-hwan Koo, Ji Chang-Wook
Film, küçük bir kasabada geçici olarak şeriflik yapan bir adamın, yerel bir banka soygununun ardından kasabadaki karanlık gizemleri gün yüzüne çıkarmasını konu ediyor.
Tür: Aksiyon, Gerilim, Komedi
Yönetmen: Ben Wheatley
Oyuncular: Bob Odenkirk, Henry Winkler, Lena Headey
Film, komşusunun yaptığı kıskançlık büyüsünün hedefi olan Aslı'nın, hayatının giderek kabusa dönüşmesini anlatıyor.
Tür: Korku
Yönetmen: Abbas Karatekin
Oyuncular: Merve Peker Akay, Jale Ak, Zuhal Deliağaoğlu
Film, fen bilgisi öğretmeni Hank'in, ilk aşkını yeniden keşfetmesi, yeni bir öğrenci ve kasabalarında uzaylı tehdidiyle hayatının değişmesini anlatıyor.
Tür: Bilim Kurgu
Yönetmen: Joseph Kahn
Oyuncular: Mena Suvari, Brandon Routh, Malina Pauli Weissman
Son Dakika › Güncel › Sinemalarda 8 Yeni Film! - Son Dakika
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