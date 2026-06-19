Sinemalarda 8 Yeni Film!

(ANKARA) - Bu hafta sinemalarda farklı türlerde 8 yeni film vizyona girecek. Dikkati çeken yapımlar arasında serinin devam filmi olan "Oyuncak Hikayesi 5" ile " Robin Hood'un Ölümü" yer alıyor. Ayrıca "Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2" yeniden gösterilecek.

Vizyona girecek filmler şöyle:

Robin Hood'un Ölümü

Film, Robin Hood'un hayatının son döneminde geçmişiyle yüzleşmesini konu ediyor.

Tür: Aksiyon, Gerilim, Macera

Yönetmen: Michael Sarnoski

Oyuncular: Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgård

Romantik Kahraman

Eski asker Theo, eşinin anılarıyla sürdürdüğü yalnız hayatında tek bağı olan Olga'nın öldürülmesi üzerine, peşine bir polis müfettişi ve kiralık katilin takıldığı şiddetli bir intikam sürecine girer.

Tür: Gerilim

Yönetmen: Gabriel Beristain

Oyuncular: Ron Perlman, Megan Montaner, Hovik Keuchkerian

Oyuncak Hikayesi 5

Serinin bu filmi; Buzz, Woody, Jessie'nin başını çektiği oyuncakların, çocukların elektronik aletleriyle karşı karşıya gelmesini anlatıyor.

Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera

Yönetmen: Andrew Stanton, McKenna Harris

Oyuncular: Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack

Cinhar

Sakarya'nın bir dağ köyünde yaşayan genç çift Narin ve Yusuf, bebeklerini kaybettiklerinde hayatları sonsuza dek değişir. Kardeşi Narin'in acısını paylaşmak için şehirden yanına gelen Çiçek, beraberinde sıradan bir teselli değil, karanlıkla mühürlenmiş bir muska getirir. Çocukluğundan beri büyüler ve ruhani varlıklarla uğraşan genç kız, ruhunda annelerinden kalan bir sır taşımaktadır. Acının yerini giderek derinleşen bir dehşet alırken, açılan kapı artık kapanmaz.

Tür: Korku

Yönetmen: Özgür Akbaş

Oyuncular: Sude Nur Balcı, Zeynep Kıvanç, Recep Özdemir

Koloni

Biyoteknoloji profesörü Se-jeong, önemli bir biyoteknoloji konferansına katılmak üzere bir araştırma tesisine gelir. Ancak bilimsel bir buluşun gölgesinde başlayan etkinlik, hızla kontrolden çıkan ölümcül bir virüs nedeniyle kısa sürede kabusa dönüşür.

Tür: Korku

Yönetmen: Sang-Ho Yeon

Oyuncular: Gianna Jun, Kyo-hwan Koo, Ji Chang-Wook

Normal

Film, küçük bir kasabada geçici olarak şeriflik yapan bir adamın, yerel bir banka soygununun ardından kasabadaki karanlık gizemleri gün yüzüne çıkarmasını konu ediyor.

Tür: Aksiyon, Gerilim, Komedi

Yönetmen: Ben Wheatley

Oyuncular: Bob Odenkirk, Henry Winkler, Lena Headey

Dakhul

Film, komşusunun yaptığı kıskançlık büyüsünün hedefi olan Aslı'nın, hayatının giderek kabusa dönüşmesini anlatıyor.

Tür: Korku

Yönetmen: Abbas Karatekin

Oyuncular: Merve Peker Akay, Jale Ak, Zuhal Deliağaoğlu

Ick

Film, fen bilgisi öğretmeni Hank'in, ilk aşkını yeniden keşfetmesi, yeni bir öğrenci ve kasabalarında uzaylı tehdidiyle hayatının değişmesini anlatıyor.

Tür: Bilim Kurgu

Yönetmen: Joseph Kahn

Oyuncular: Mena Suvari, Brandon Routh, Malina Pauli Weissman