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Otomobil camı kırıp alışveriş merkezine girdi, yürüyen merdivende asılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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Otomobil camı kırıp alışveriş merkezine girdi, yürüyen merdivende asılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı

Şişli'de bir AVM'nin otoparkında sürücüsünün kontrolünü kaybeden bir otomobil, cam kapıyı kırarak içeri girdi ve yürüyen merdivenlerde asılı kaldı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralı çocuğun durumunun ağır olduğu belirtilirken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

20.01.2024 - 23:21,
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Şişli'de bir AVM'nin otoparkında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, cam kapıyı kırıp içeri girerek yürüyen merdivenlerde asılı kaldı. Kazada 3 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Otomobil camı kırıp alışveriş merkezine girdi, yürüyen merdivende asılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı

AVM'YE GİREN OTOMOBİL YÜRÜYEN MERDİVENDE ASILI KALDI

Kaza, saat 18.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bir AVM'nin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre İ.G.'nin kullandığı 35 MIA 08 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine cam kapıyı kırıp içeri girdi. Daha sonra yürüyen merdivenlere giren otomobil burada asılı kaldı. Kazada biri çocuk 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Otomobil camı kırıp alışveriş merkezine girdi, yürüyen merdivende asılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı

3 KİŞİ YARALANDI

Polis ve itfaiye ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Kazada merdivenin başındayken otomobilin çarptığı S.Ö.(46) ile yanındaki K.Ö. (8) ve otomobildeki bir kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan 8 yaşındaki K.Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer yaralıların ise iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili gözaltına alınan sürücü İ.G.'nin ise taksirle yaralama suçundan adli makamlara sevk edileceği belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Otomobil camı kırıp alışveriş merkezine girdi, yürüyen merdivende asılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin cam kapıyı kırarak girdiği ve sonrasında merdivenin başında bekleyen 8 yaşındaki K.Ö ile yanındaki S.Ö.'ye çarparak merdivende asılı kaldığı görüldü. Bu sırada otomobilden panikle bir kadının indiği ve otomobilin altında kalmaktan kurtulan çevredekilerin de şaşkınlık yaşadığı anlar yer aldı.

Otomobil camı kırıp alışveriş merkezine girdi, yürüyen merdivende asılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı
Otomobil camı kırıp alışveriş merkezine girdi, yürüyen merdivende asılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı
Otomobil camı kırıp alışveriş merkezine girdi, yürüyen merdivende asılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı
Otomobil camı kırıp alışveriş merkezine girdi, yürüyen merdivende asılı kaldı: 1\'i ağır 3 yaralı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Otomobil camı kırıp alışveriş merkezine girdi, yürüyen merdivende asılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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