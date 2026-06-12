Şişli\'de Poğaça Tepsileri Hırsızlığı

Şişli'de kendisine ait fırında sadece poğaça satan Hakkı Korkut, Kurban Bayramı tatilinden döndüğünde iş yerinden 280 poğaça tepsisinin çalındığını fark etti. Tepsilerin her birinin bin lira olduğunu ve yaklaşık bir ton ağırlığındaki 280 tepsinin çalındığını söyleyen Korkut "1 tepsi fiyatı bin lira, benim şu an bunları almaya bütçem yok. İnşallah çalan arkadaşlar getirirlerse tepsilerimi çok mutlu olurum. Polis kardeşlerimiz bulacak onları; çünkü eşkalleri belli, yüzleri belli; tepsilerimi getirsinler" dedi. Tepsilerin çalınma anı güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan 2 şüpheli 'İş yerinden ve kurumdan hırsızlık' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tepsilerin 44 tanesi Korkut'a iade edilirken 244'ünün şüpheliler tarafından hurdacılara satıldığı öğrenildi.

Şişli'de yaşayan ve 23 yıldır seyyar poğaçacılık yapan sanal medya ünlüsü Hakkı Korkut, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Mayıs pazar günü memleketine gitti. 8 Haziran pazartesi günü İstanbul'a dönen Korkut, Paşa Mahallesi'ndeki iş yerine gitti; poğaça üretimi için hamurlarını hazırlamaya başladı. Üretime başlayacağı sırada tepsilerin yerinde olmadığını farkeden Korkut, iş yerinde yaptığı aramalarda toplam 280 tepsinin çalındığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 yıl önce pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 'Askıda Poğaça' projesini başlattığını söyleyen Korkut, işini büyütmek için yeni tepsiler aldığını, memleketten döndüğünde ise tepsilerinin yerinde olmadığını gördüğünü anlattı.

'HAMURUMU HAZIRLAYACAKKEN BAKTIM TEPSİLER YOK'

Hırsızların iş yerindeki daha değerli eşyalara dokunmadığını ifade eden Hakkı Korkut, "23 yıldır seyyar poğaçacıyım. Sokaklarda poğaça satarak geçimini sağlıyorum. 5 yıl önce bir pandemi sürecinde bir proje başlattım askıda poğaça projesi diye. Tam işimi büyüttüm derken tepsilerimizi, yeni tepsiler aldım daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için; derken bir talihsiz olay yaşadım. Kurban Bayramı için memleketime gitmiştim, bir 10 gün için. Gittim, dönüşte ilk iş günümde dükkanıma geldim. Hamurumu hazırladım, tam tepsilerimi de hazırlayacakken, yağlayacakken baktım tepsiler yok. Başka yere mi koydum acaba dedim, dükkanı aradım ama bulamadım. Bir baktım 280 tane tepsimin hepsi çalınmış. Hırsızlıktan hiç şüphelenmedim bir an. Çünkü dükkanda daha değerli hamur makinesi gibi şeyler var, bunlar daha değerli tepsilere göre. Hırsız girseydi bunları çalardı ilk önce dedim. Hiç düşünmedim onu. Sonradan bir baktım gerçekten hırsız girmiş" dedi.

'300 BİN LİRA ZARARIM VAR'

Korkut, "İşi uzakta aramıyorum, ya beni bilen birisinin çaldığına inanıyorum. Çünkü bunu dışarıdan birisi bir hırsız desem ilk alacağı şey hamur makinesi, daha pahalı, değerli onlar, onları alırdı. Bilgisayarı alırdı mesela. Onları almamış, sadece yöneldiği şey tepsi. Tepsi arabalarını bile bırakmış, sadece aldığı tepsi. Çünkü dışarıdan bakıldığında polis kardeşlerimiz de öyle dedi. Bu önceden tasarlanmış bir hırsızlık olayı' dedi. Emniyetimize güveniyoruz. Dükkanımdaki kameralara geldiğimde, hemen emniyetimiz geldi kameraları inceledi. Kameralara bir darbe vurarak kadrajı değiştirilmiş. Farklı kadraj bulunmuş ama o anda bir boşluk var, o boşluğu bulamadı polisler incelemek için götürdüler. 280 adet tepsim vardı; tanesi bin lira. Yaklaşık 280-300 bin lira zararım var şu an. Sadece aldığı şey tepsiler. Tepsi arabalarını bile bırakmıyor, bakarsanız ya tepsilerin arabaları boş. Bunları dahi götürmüyor. İnanır mısınız, çocuklarıma sıfır bisiklet almıştım, onlara da bakıyor, önünden geçiyor onları almıyor. Bilgisayarı görüyor, bilgisayar zaten yan yana, bilgisayarı da görüyor hiç dokunmamış onlara. Sadece odaklandığı şey tepsiler" diye konuştu.

'BİR TEPSİ FİYATI BİN LİRA; ALMAYA BÜTÇEM YOK'

Korkut, "Yaklaşık bütün tepsilerin kilogramı 1 ton yapıyor. 1 tonluk 280 tane tepsi, yaklaşık 2,5-3 kilo geliyor bir tanesi. 1 tonluk tepsiyi alıp götürüyor. İnşallah güvenlik görüntülerinden de çıkacağına inanıyorum. İnşallah bulunur. Bunlar alınması şu an gerçekten çok zor. 1 tepsi fiyatı bin lira, benim şu an bunları almaya bütçem yok. Şu an onu alma gibi bir bütçem yok. İnşallah o arkadaşlar, çalan arkadaşlar ve kişiler getirirlerse tepsimi çok memnun olurum, mutlu olurum. Polis kardeşlerimiz bulacak onları; çünkü eşkalleri belli, yüzleri belli; tepsilerimi getirsinler" dedi.

TEPSİLERİN ÇALINMA ANI KAMERADA

Diğer yandan şüphelinin tepsileri dükkandan çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elindeki tepsilerle dükkandan çıkan şüphelinin yolda yürüdüğü anlar görülüyor.

ÇALDIKLARI TEPSİLERİN 244'ÜNÜ SATMIŞLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince yapılan incelemelerde, iş yerindeki güvenlik kameralarının görüş açısının değiştirildiği tespit edildi. Saha çalışmaları ve kamera incelemeleri sonucunda olayı gerçekleştirdikleri belirlenen T.Ö. (25) ve T.Ö. (30) gözaltına alındı. Çalışmalarda, çalınan tepsilerin bir kısmının hurda olarak satıldığı belirlenirken, el konulan diğer tepsiler iş yeri sahibi Korkut'a teslim edildi. Çalınan tepsilerin 244'ünün şüpheliler tarafından hurdacıya satıldığı, 44'ünün ise iş yeri sahibi Korkut'a teslim edildiği öğrenildi. Şüpheliler, 'İş yerinden ve kurumdan hırsızlık' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.