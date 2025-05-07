2 kardeşin boğazları kesilerek katledildiği vahşette detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
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2 kardeşin boğazları kesilerek katledildiği vahşette detaylar ortaya çıktı

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Sivas'ta 16 ve 22 yaşlarındaki iki kardeşin elleri bağlı ve boğazları kesilmiş bir halde ölü bulundukları vahşete ilişkin detaylar ortaya çıktı. Kardeşlerin babalarının 2020 yılından beri kayıp olduğu, kardeşleri ve eşinin bulmak için televizyon programına çıktıkları öğrenildi. 1 şüphelinin gözaltına alındığı ve olayla ilgisinin olup olmadığının araştırıldığı bildirildi.

07.05.2025 13:29
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Sivas'ta Kılavuz Mahallesi 58'inci Sokak'ta yer alan İdil Apartmanı'nda saat 00.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. Köyüne yakınlarının yanına giden Ayşegül Şimşek, gece geç saatlerde eve geldiğinde çocukları Umutcan (22) ve Melisa (16) Şimşek'i kanlar içinde hareketsiz buldu. Annenin feryatları üzerine komşuları 112 Acil çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şimşek kardeşlerin hayatını kaybettiği tespit edildi.

ELLERİ BAĞLANMIŞ, BOĞAZLARI KESİLMİŞ

Olaya ilişkin polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede her iki kardeşin de ellerinin plastik kelepçelerle bağlandıktan sonra bıçakla boğazlarının kesildiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin cenazeleri otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

2 kardeşin boğazları kesilerek katledildiği vahşetin detayları ortaya çıktı

MASKELİ ŞÜPHELİ 5 SAAT BİNADA KALMIŞ

Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saat 17.00 sıralarında apartmana giren ve saat 22.00 sıralarında yeniden çıkan yüzünde maske, gözlük ile başında şapka ve elinde poşet bulunduran kişiyi tespit etti. Binadaki görgü tanıklarının da ifadeleri doğrultusunda cinayetleri işlediği tahmin edilen kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekipleri harekete geçti. Şüphelinin binadan çıktıktan sonra yaya olarak uzaklaştığı bilgisine ulaşan ekipler çevrede araştırma yaptı. Çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Ancak şu ana kadar şüphelinin izine rastlanmadı.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli görülen 1 kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgisinin olup olmadığının soruşturulduğu öğrenildi. Ölen kardeşlerin hastanedeki otopsi işlemleri ise devam ediyor.

2 kardeşin boğazları kesilerek katledildiği vahşetin detayları ortaya çıktı

BABALARINDAN 5 YILDIR HABER YOK

Öldürülen Umutcan ve Melisa Şimşek'in babaları Uğur Şimşek'in 48 yaşındayken 5 yıl önce kaybolduğu ortaya çıktı. Sivas'ta yaşayan ve zaman zaman taksicilik ve besicilik gibi işlerle uğraştığı belirlenen Uğur Şimşek'in 24 Temmuz 2020'de eşi Ayşegül Şimşek'e şehir dışına çıkacağını söyleyerek ayrıldığı ve o tarihten sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı belirtildi. Şimşek'in en son Ankara'da görüldüğü belirlendi.

KARDEŞLERİ VE EŞİ TELEVİZYON PROGRAMINA ÇIKMIŞ

O tarihten yaklaşık 11 ay sonra Uğur Şimşek'in bulunması için kardeşleri ve eşi Ayşegül Şimşek'in o dönem ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programa konuk oldukları belirtildi. Programda Uğur Şimşek'in eşi Ayşegül Şimşek'in, eşinin düzenli bir işi olmadığını, genellikle internet üzerinden sürekli yazışmalar yaptığını, şehir dışına çıkacağını belirttiği günden sonra kendisinden bir daha haber alamadıklarını söylediği ortaya çıktı. 5 yıldır kendisinden haber alınamayan Uğur Şimşek hakkında gaiplik kararı çıkartıldığı öğrenildi.

2 kardeşin boğazları kesilerek katledildiği vahşetin detayları ortaya çıktı

"AĞABEYİ SONRADAN GELMİŞ, İKİSİNİ DE ÖLDÜRMÜŞ"

Uğur Şimşek'in amcası Fevzi Şimşek, olayın yaşandığı bina önünde basın mensuplarına gözyaşları ile bildiklerini anlattı. Şimşek, "Anneleri Yıldızeli ilçesine gitmişti. Çocuklar evdeydi. İkindiden sonra biri geliyor. Maskeli, şapkalı, eldivenli bir adam gelmiş. İçeride kızı buluyor, onu kesiyor. Sonra kardeşi geliyor onu da kesiyor. Kız evde yalnızmış, ağabeyi sonradan gelmiş. İkisini de öldürmüş. Biz böyle duyduk. Babaları kayıptı. Onun kahrını çekiyor bu çocuklar. Erkek adam niye kaçıyorsun. Para alış verişi, alacak verecek meselesi varmış. O yüzden kaçıyordu. O tarihten sonra yakınları televizyona çıktılar. Polisler şüpheliyi arıyor. Kameradan baktılar. Kim olduğunu bilmiyorum, şüphelendiğimiz biri yok. Çocuklar çok efendiydi. Dört dörtlüklerdi. Efendi, nazlı, sakin, anneleri de sakinlerdi. Onlara hiçbir şey diyemem. Herhangi bir kötülükleri yoktu" dedi.

2 kardeşin boğazları kesilerek katledildiği vahşetin detayları ortaya çıktı

MELİSA MİLLİ KAYAKÇIYDI

Öldürülen kardeşlerden Melisa Şimşek'in Kongre Lisesi 10'uncu sınıfında eğitim gördüğü, aynı zamanda milli kayak sporcusu olduğu ve müsabakalarda dereceleri bulunduğu öğrenildi. Ağabeyi Umutcan Şimşek'in ise kentte düğün salonlarında garsonluk yaptığı öğrenildi.

2 kardeşin boğazları kesilerek katledildiği vahşetin detayları ortaya çıktı
2 kardeşin boğazları kesilerek katledildiği vahşette detaylar ortaya çıktı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 2 kardeşin boğazları kesilerek katledildiği vahşette detaylar ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • poyraz can:
    sonra gelsin depremler seller 8 4 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Ulkemde insanlar mutsuz ve umutsuz 6 0 Yanıtla
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