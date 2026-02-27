Slovenya-Türkiye İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
Slovenya-Türkiye İlişkileri Güçleniyor

Slovenya-Türkiye İlişkileri Güçleniyor
27.02.2026 11:26
Slovenya Ulusal Meclis Başkanı, iki ülke arasındaki işbirliğinin mükemmel olduğunu belirtti.

Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic, Slovenya- Türkiye ilişkilerinin, çeşitli düzeylerde düzenli ikili temaslar ve dinamik ekonomik işbirliğiyle iyi ve dostane bir nitelik taşıdığını belirterek "İki hükümet arasındaki işbirliği mükemmel. Düzenli siyasi diyalog büyük önem taşımakta." ifadesini kullandı.

Klakocar Zupancic, Lübliyana- Ankara ilişkileri, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail-Filistin meselesine ilişkin AA muhabirine yazılı değerlendirmede bulundu.

Slovenya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, Mart 2011 tarihli Stratejik Ortaklık ve Ağustos 2024 tarihli Eylem Planı temelinde, çeşitli düzeylerde düzenli ikili temaslar ve dinamik ekonomik işbirliğiyle iyi ve dostane bir nitelik taşıdığını vurgulayan Klakocar Zupancic, "İki hükümet arasındaki işbirliği mükemmel. Düzenli siyasi diyalog büyük önem taşımakta." değerlendirmesinde bulundu.

Klakocar Zupancic, iki ülkenin stratejik ortaklığının özellikle ekonomik ortaklık olmak üzere birçok alanda artan faaliyetlerle işbirliğini olumlu etkilediğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Kültür ve halklar arası ilişkiler dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde ikili işbirliğinin daha da güçlenmesini bekliyoruz. İki ülke arasındaki faaliyetler güçleniyor. Özellikle ekonomi alanında işbirliğini güçlendirme çabaları cesaret verici. Türk inşaat şirketleri, Slovenya'daki en önemli altyapı projelerinin bazılarında yer alıyor. Lübliyana ile İstanbul arasında düzenli hava bağlantısı sağlayan Türk Hava Yollarının faaliyetlerini de takdirle karşılıyoruz."

Klakocar Zupancic, özellikle inşaat, turizm, ulaştırma ve lojistik alanlarında ikili ekonomik işbirliğini daha da geliştirmek için sayısız fırsat bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Zorlu jeopolitik koşullara ve uluslararası hukuka dayalı kurallara dayalı uluslararası düzeni baltalamaya yönelik girişimlere tanık oluyoruz. Bu da uluslararası barış, düzen ve istikrarı korumak ve güvence altına almak için barışa ve kurallara dayalı uluslararası düzene bağlı devletlerin olağanüstü çabalarını gerektiriyor. Slovenya, Türkiye ile olan ortaklığa değer vermektedir ve Türkiye'nin bölgede ve ötesinde barış ve istikrarı teşvik etme konusundaki çabalarını ve rolünü takdir etmektedir."

"Ukrayna, tüm barış görüşmelerine dahil edilmeli"

Klakocar Zupancic, ülkesinin, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı da dahil olmak üzere, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na dayanan Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışa bağlılığını sürdürdüğünü aktararak "Ukrayna, tüm barış görüşmelerine dahil edilmeli ve savaşı sona erdirecek şartlar konusunda söz sahibi olmalıdır. Herhangi bir barış anlaşmasının, Ukrayna'ya gelecekteki Rus saldırganlığını caydırmak ve Avrupa'nın güvenliğini sağlamak için güçlü güvenlik garantileri sağlaması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Slovenya'nın, elinden gelenin en iyisini yaparak Ukrayna'ya yardım etmeye kararlı olduğunu vurgulayan Klakocar Zupancic, "İnsani yardım ve kalkınma yardımlarımız, mayın temizleme, savaş mağdurlarının rehabilitasyonu, çocuklara psikososyal yardım sağlanması ve yerel toplulukların güçlendirilmesine odaklanmaktadır. Slovenya, Ukrayna'ya verdiği desteği sürdürmekte ve artırmaktadır. 2024'te toplamda 55 milyon avrodan fazla, bu yıl ise 35 milyon avrodan fazla bağışta bulunduk." ifadelerini kullandı.

Klakocar Zupancic, ülkesinin, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarını takdir ettiğini de belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye, 2022 baharında tarafların İstanbul'da bir anlaşmaya çok yakın olduğu ancak daha fazla ilerleme kaydedilemediği dönemde de arabulucu rolünü üstlenmişti. Türkiye'ye, Ukrayna tahılının ihracatı konusunda anlaşmanın sağlanmasında (Karadeniz Tahıl Girişimi) arabulucu olarak oynadığı önemli rol ve Rusya'nın Temmuz 2023'te çekildiği bu girişimde barış çabalarında her iki tarafa da iyi niyetli arabuluculuk hizmetlerini sürdürdüğü için minnettarız. Türkiye'nin Ukrayna'nın çok ihtiyaç duyduğu silah sistemlerini tedarik ederek verdiği desteği de göz ardı etmemeliyiz."

"Gazze ve Batı Şeria'nın bölünmesi ve Gazze'nin bölgelere ayrılması kabul edilemez"

Klakocar Zupancic, Slovenya ve Türkiye'nin Orta Doğu'daki çatışmalar konusunda aynı görüşleri paylaştığını belirterek "Slovenya, 2024'te Filistin'i egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanıyarak, uluslararası ve insani hukuk ile BM Şartı'nın ihlal edildiği konusunda uyarıda bulunarak önemli bir adım atmıştır. Bu adım, 2024-2025'te BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi olarak da dahil olmak üzere, dünya çapında bize büyük destek sağlamıştır." ifadelerine yer verdi.

Ülkesinin, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının ve toprak bütünlüğü ilkesinin vazgeçilmez olduğunu vurgulamaya devam ettiğini aktaran Klakocar Zupancic, "Gazze ve Batı Şeria'nın bölünmesi ve Gazze'nin bölgelere ayrılması kabul edilemez. Bu, iki devletli çözümü doğrudan baltalamaktadır." yorumunu yaptı.

Klakocar Zupancic, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) gibi uluslararası mahkemelerin, uluslararası hukuk ihlallerini ele alma ve hesap verebilirliği teşvik etme konusundaki rolünü güçlü bir şekilde desteklediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Slovenya, uluslararası hukuku, BM Şartı'nı ve iki devletli çözümün geleceğini baltalayan, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) hedef alan İsrail yasasına şiddetle karşı çıkmaktadır. UNRWA'nın savunmasız nüfuslara insani yardım ve temel hizmetler sağlama konusundaki kritik rolünün yerine geçebilecek başka bir alternatifin olmadığını vurgulamaktayız."

"Türkiye önemli bir ortak ve kilit bir aktör"

Klakocar Zupancic, Türkiye'nin, Avrupa Birliği (AB) üyeliğine aday olarak siyasi, ekonomik ve dış politika açısından "önemli bir ortak ve kilit bir aktör" olduğunu belirterek "Slovenya, ortak çıkar alanlarında AB-Türkiye ilişkilerini güçlendirmeye kararlıdır ve olumlu gündeme yönelik adımları desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

İşbirliğinin kilit alanlarından birinin göç sorunu olduğunun altını çizen Klakocar Zupancic, "Türkiye, en fazla mülteci kabul eden ülkelerden biridir. Slovenya, dış boyutuna ve göçün temel nedenlerine odaklanan ortak ve kapsamlı bir AB göç yaklaşımını desteklemektedir. AB ile üçüncü ülkeler arasında göç odaklı anlaşmaların kolaylaştırılmasına yönelik devam eden çabaları memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

