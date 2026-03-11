Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik ‘Yolsuzluk’ davasında aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 105'i tutuklu 402 sanık, üçüncü kez Silivri’de hakim karşısına çıkıyor. Duruşmada İş insanı Bulut Aydöner ve Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük savunma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç Gelirlerinin Aklanması’, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık’, ‘Kişisel Verilerin Kaydedilmesi’, ‘Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma’, ‘Suç Delillerini Gizleme’, ‘Haberleşmenin Engellenmesi’, ‘Kamu Malına Zarar Verme’, ‘Rüşvet Alma’, ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama’, ‘İhaleye Fesat Karıştırma’, ‘Çevrenin Kasten Kirletilmesi’, ‘Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet’, ‘Orman Kanunu’na Muhalefet’ ve ‘Maden Kanunu’na Muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

"KIZIMI AYDA 45 DAKİKA GÖRÜYORUM"

Eski Genel Başkan yardımcısı Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, "Öncelikle eylem 22’nin gerçekleşmediğini, üzerime atılan bu suçlamayı da kabul etmediğimi beyan ederek ifademe başlamak istiyorum. Efendim, şimdi şöyle bir durumdan bahsetmek istiyorum. Siz de muhakkak bu durumu görmüşsünüzdür. Biz bunu avukatımla beraber 11 Kasım 2025 tarihinde tespit ettik. Tespit ettiğimiz konu da şu, Ömer Güngör isimli şahıs 12 Haziran 2025 tarihinde ifade veriyor ama bunun öncesinde ne bir ifadede ne de bir bilgi notunda Sırrı Küçük ismi hiçbir noktada yer almıyor, geçmiyor. Ben sizin huzurunuzda sormak isterim. 31 Mayıs 2025 günü cumartesi sabah saat 6’da 3-4 tane polis memuru arkadaş neden beni gözaltına aldı? Diyelim ki orada bir gözaltı kararı oldu, alındım. 3 gün Vatan Yerleşkesi’nde neden tutuldum? Tutuldum, hakkımda bir iddia yok. Neden ben 165 gün Silivri 3 No’lu Cezaevi’nde kaldım? Benim 4 yaşında kızım vardı o gün. Ben 4 yaşındaki kızıma neden yalan söylemek zorunda kaldım? Silivri Cezaevi’nin neden bir polis okulu olduğunu anlatmak zorunda kaldım? Neden her görüşte ağlamak zorunda kaldım? Ömer Güngör isimli şahısla ben aynı hukuken, aynı çerçevede olduğumuzu düşünüyorum. Onlar yaklaşık 270 gündür çocuklarıyla, ailesiyle dolu dolu zaman geçirirken ben aileme hasret kaldım. Burada el salladıkça suçlu olduk. Neden? Ayda bir kere görüyorum ben kızımı. Ayda bir defa görüyorum 45 dakika. 45 dakika görmek 45 saniye gibi geliyor. 285 gündür tutukluyum o gün bugündür. Ama şükür ki Allah’a 285 gün sonra huzurunuzda en azından kendimi ifade etmeye hazır durumdayım. Biz eşimle beraber 2018 yılında evlendik. 2021 yılında kızımız doğdu. İsmi Masal. 31 Mayıs tarihine kadar kızımıza bir tane yalan söylemedik Sayın Başkanım. Her anne, her baba gibi doğrusu neyse yapacağımız neyse onu anlatmaya çalıştık. Çocuk küçük, anladığı kadar ama anlatmaya da mücadele ettik" dedi.

"TELEFONUMUN ŞİFRESİNİ KENDİM VERDİM"

Küçük savunmasının devamında "Sabah polis memurları kapımızı çaldığında eşimle ben ‘Hayırdır ya bu sabah ne oldu, bir şey mi oldu?’ dedik. Polis memuru arkadaşlar ellerinde bir belgeyle dediler ki gözaltı ve arama kararınız var. Tabii okumadım da. Ben devletin polisine inanmayacak kadar cahil bir insan değilim. Dedim ki arkadaşlar, siz de görevinizi yapıyorsunuz. Biz de bir anne babayız. Sizden ricam, çocuğumuz içeride uyuyor. 4 yaşında. Korkutmadan, uyandırmadan tüm vazifenizi siz yerinize getirin. Biz de size yardımcı olalım. İçeri aldım. Cep telefonumu istediler. Ağızlarından daha şifre çıkmadan dedim ki memur arkadaşlar, şifreleri de bu telefonum. Çünkü kendimden o kadar eminim. Korktuğum bir şey yok. Arkadaşlar tutanağa giderken son şifrenin harfini yanlış yazmışlardı. Ben de bunu gördüm. Özellikle dedim ki efendim bakın şifre yanlış, düzeltin. Yarın Vatan’da Emniyet Müdürlüğü’nde size zorluk çıkartmasınlar" diye konuştu.

"BAŞAK PETROL'DE BAZ VERDİM DİYE GÖZALTINA ALINDIM"

Sırı Küçük "Asıl konu Başak Petrol. Başak Petrol yolun üstünde bir işletmedir. Başak Petrol 39 tane sanayi sitesinin içinde bulundurulan İstanbul’un en büyük sanayi bölgesi olan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nin tam girişindedir. İkitelli Sanayi Bölgesi’ne girmek istiyorsanız Edirne istikametinden gelin, Ankara istikametinden gelin, E5 istikametinden gelin, mutlaka onun önünden geçeceksiniz. Başak Petrol bizim ofisimizle, mali müşavir ofisimizle yaklaşık 2 kilometre uzaklıktadır. Özgür Bey İstanbul’da yokken de ben Özgür Bey’in mali müşavir ofisindeki arkadaşlara sahada ve ofiste destek sunuyorum. Başak Petrol’ün olduğu lokasyon Arnavutköy ilçemiz hariç 3. bölgenin geri kalan 12 ilçesine gidebileceğimiz tek güzergah. Arnavutköy neden söyleniyor? Arnavutköy bizim ofisimizden arkadan gittiğimizde daha hızlı gidiyoruz, orayı kullanmıyoruz. Kuzey Marmara’ya çıkmamıza gerek kalmıyor. Güzergah Arnavutköy’ün bulunduğu güzergah. Efendim, şimdi Başak Petrol’ün bulunduğu alanı buradan nasıl soralım? Peki, şimdi benim Başak Petrol’e mal sevk etmekle ilgili suçlandığım söyleniyor. Başak Petrol’de rüşvet almakla, rüşvete aracılık etmekle suçlanıyorum. Başak Petrol üzerinden benim gibi günde milyonlarca vatandaş, milyonlarca araç geçiyor. Binlerce de toplu taşıma güzergahı burada bulunuyor. 2018’den bu yana bırakın binlerceyi milyonlarca kez baz kaydı vermişimdir, bu hayatın olağan akışına aykırı değildir. Silivri’de burada herkes baz veriyor diye suçlu olabilir mi? Rüşvete aracılık etmiş olabilir mi? Ben de Başak Petrol’de baz verdim diye gözaltına alındım. Ömer Güngör’ün ifadesi baştan aşağı çelişki. ‘Ben Sırrı Küçük’ü aradım, ben sana 5 milyon para vereceğim’ diyor. Ben de ortak bir noktada buluşalım diyorum. Efendim Başak Petrol 2 kilometre uzak benim ofisime. Biz salağız ya o kadar kameranın, MOBESE’nin altında rüşvet alacağız. Ömer Güngör’ün HTS kayıtlarında beni araması yok. Bana belgesini çıkarsın, ben de paşalar gibi Silivri’de yatayım" dedi.

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Duruşma savunmaların alınmasının ardından 12 Mart Perşembe günü saat 10.00'a ertelendi. Duruşmanın 4'üncü gününde de sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek.