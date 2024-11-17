ŞÖNİM'ler 7/24 Şiddetle Mücadele Hizmeti Veriyor - Son Dakika
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ŞÖNİM'ler 7/24 Şiddetle Mücadele Hizmeti Veriyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ile şiddeti önlemeye çalışıyor.

17.11.2024 11:49
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde (ŞÖNİM), 7 gün 24 saat esasıyla şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanmasına yönelik hizmetler yürütülüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ŞÖNİM'ler 2012 Aralık ayı itibarıyla öncelikle 14 ilde 2 yıllık pilot uygulama yapılması planlanarak Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon'da hizmete açıldı.

Kasım 2019 itibarıyla ülke geneline yaygınlaştırma çalışmaları tamamlanan ve 2022'de Mersin-Silifke, 2024'te İstanbul- Sancaktepe ve İzmir- Menemen'de hizmet vermeye başlamasıyla ŞÖNİM'lerin büyükşehirlerde ikinci kez açılması çalışmasına fiilen başlandı. Bu kapsamda, 2012'de 13 olan ŞÖNİM'lerin sayısı bu yıl itibarıyla 84'e ulaştı.

Şiddet mağdurunun ihtiyaç duyduğu destek, işbirliğiyle tek elden sağlanıyor

Kanun kapsamında, ŞÖNİM'lerde hizmetin etkin biçimde sunulması için sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, sosyolog ve psikolojik ve rehberlik danışmanlık bölümü mezunu meslek elemanları görevlendiriliyor.

Bunların yanı sıra kadına yönelik şiddetle mücadele alanında hizmet veren ilgili kamu kurum ve kuruluş personellerinden polis, hemşire ve eğitimcilerin de ŞÖNİM'de yarı zamanlı/tam zamanlı görev yapması planlanıyor. Böylece şiddet mağdurunun ihtiyaç duyduğu destek, işbirliği ile tek elden sağlanıyor.

Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik 7 gün 24 saat esasıyla destek ve izleme hizmetlerinin verildiği ŞÖNİM'lerde, tedbir kararlarının izlenme ve takibi ile şiddet mağdurlarının desteklenmesine yönelik, şiddet uygulayanlara yönelik ve şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Ayrıca, şiddetin önlenmesi ve bu konuda toplumsal bilinçlendirmenin sağlanması ve duyarlılık kazandırılması amacıyla eğitim çalışmaları yapılarak, seminerler ve konferanslar düzenleniyor.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık, Güncel, ankara, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞÖNİM'ler 7/24 Şiddetle Mücadele Hizmeti Veriyor - Son Dakika

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