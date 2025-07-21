Sosyal Medya Fenomenlerine Dolandırıcılık Davası

SOSYAL medya fenomeni Beril ve Kıvanç Talu'nun 3 milyon 17 bin liralık vurgun yaptıkları iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde bulunan 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, haklarında 195'er yıla kadar hapis cezası istenen Talu çiftinin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 25 Eylül Perşembe gününe erteledi.

'Var böyle tipler' sayfasıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti yaklaşık 3 milyon 17 bin liralık vurgun yapıp yurtdışına kaçtıkları iddiasıyla, 5 Ocak 2024'te Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldikleri sırada gözaltına alındı.Anadolu Adliyesi'nde savcılıkta ifadeleri alınan Beril ve Kıvanç Talu 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık' suçundan çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Kıvanç ve Beril Talu kaldıkları cezaevinden getirildi. Tutuksuz sanık Ertan Koç, müştekiler ve avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu.

'REKLAMLAR İÇİN SERMAYE BİRİKTİRDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Müşteki Burçin K. beyanında, "Sanık Beril Talu'yu eşim vasıtasıyla tanıyorum. Telefon üzerinden görüşme sağladık. Reklam çekimler için sermaye biriktirdiğini söyledi. Beril Talu'ya 80 bin lira Hayriye'ye 200 bin lira olacak şekilde toplam 280 bin lira verdim. İki hafta sonra geri verilmek üzere verdim. Şu an benim zararım giderildi. Tutuklu sanık Kıvanç Talu'nun 'Benimle daha önce aramızda para ilişkisi oldu mu, sohbetimiz oldu mu' sorusuna karşılık cevap veren müşteki, seni sosyal medyadan tanıyorum herhangi bir iletişimimiz olmadı. Senden şikayetçi değilim; Beril Talu'dan şikayetçiyim" dedi.

'HERŞEYİ SONRADAN ÖĞRENDİM'

Tanık Burak H. ise beyanında, "Bilge Hanımın evinde Beril Talu ile tanıştık. Toplantı yaptığımızda Beril Hanım eve geldiğimde ne iş yaptığını sordum. Eşinin ünlü olduğunu, ünlü firmaların reklamını yaptığını, eşinden dostundan sponsor aradığını söylüyordu. Tutuklu sanık Beril Talu, "Eşiniz bana para gönderdikten sonra mı sizinle parayı nasıl ödeme yaparız konusunda konuşma yaptık" sorusuna cevap veren tanık, "Ben herşeyi sonradan öğrendim" dedi.

'20 AYDIR TUTUKLUYUM'

Tutuklu sanık Beril Talu savunmasında, "Araştırılmasını istediğim birşey var. 20 aydır tutukluyum elime adil şekilde bilirkişi raporunun geçmesini istiyorum. Sadece müştekilerin para çıkışı bilirkişi raporuna göre. 20 aydır tutukluyum. İşleri hayali dendi faturalarımızı sunduk, işleri hayali dendi müşterilerimizi getirdik. En nihayetinde tutar kaç para çıkarsa çıksın bir borç aldığımızı ve faiziyle ödeyeceğimiz belli. 20 ay sonra tutukluluğumun devamı değil, 5 yaşındaki çocuğumun yanına gitmeyi hayal ediyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

'TAHLİYEMİZİ TALEP EDİYORUZ'

Tutuklu sanık Kıvanç Talu ise, "Buraya çıkıp konuşulan şeyler belge ve delille anlatılmayan şeyler. Burada somut olarak beyan edilen şeyler delille anlatılmıyor. Bizim üzerimizde suçlama olarak bu iddiayla 20 aydır eşimle ben cezaevindeyiz. Avukatlarımız, eşim de ben de dilekçeler yazıyoruz. Bu sektörde olan herkes zararda olduğunu söyleyen herkes işlerin bu şekilde olduğunu bilir. Bu işlerin hepsi kanıtlı dosyada önünüzde duruyor. Bizim şu anki borçlar tutuklu olduğumuz için ödeyemediğimiz borçlardır. İçeride olduğumuz için eşimle çalışamadığımızdan borçlarımızı ödeyemiyoruz. Ben, eşim, eşimin babası defalarca bankalardan kredi çektik. Evdeki eşyalarımıza kadar satıp bu insanlara faiziyle ödeme yaptım. Karşılığında 20 aydır tutuklu olduğumuz için bu süreçte bu insanların borcunu ödeyemiyorum. Ben sadece yarım saat oğlumu görebiliyorum. Ben tanımadığım konuşmadığım insanlar yüzünden 20 aydır hapis yatıyorum. Oğlum 3 yaşındaydı, şimdi 5 yaşında oğlum bizim işe gidip para kazanıp geleceğimizi düşünüyor. Tutuksuz yargılanarak tahliyemizi talep ediyoruz" dedi.

DURUŞMA 25 EYLÜL'E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, mütalaa için dosyanın savcıya verilmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 25 Eylül Perşembe gününe erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, sanıklar Kıvanç Talu, Beril Talu ve Ertan Koç'un kurdukları sistemle 13 kişiyi toplamda 3 milyon 17 bin lira dolandırdığı vurgulandı. Sanıkların 'Üç veya daha fazla kişiyşe birlikte tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçunu işlediği savunulan iddianamede, sanıkların 58 yıl 6'şar aydan 195'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.