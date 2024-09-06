Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı ve eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven'den CHP'ye tebrik mesajı - Son Dakika
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Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı ve eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven'den CHP'ye tebrik mesajı

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Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı ve eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven, CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı'na tebrik mesajı gönderdi. Sanchez ve Löfven, sosyal adalet ve Avrupa yoluna dönüş vurgusu yaptı.

06.09.2024 17:01  Güncelleme: 17:45
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(ANKARA) - Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı ve eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven, CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı'na tebrik mesajı gönderdi. Sanchez ve Löfven, sosyal adalet ve Avrupa yoluna dönüş vurgusu yaptı.

CHP'nin "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" başlıklı tüzük kurultayı Ankara'da başladı. Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı ve eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven, CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı'na tebrik mesajı gönderdi. Sanchez ve Löfven, sosyal adalet ve Avrupa yoluna dönüş vurgusu yaptı.

Pedro Sanchez, gönderdiği video mesajda, "CHP'nin değerli dostları; bu özel anda aranıza katılmak istiyorum. Ayrıca Sosyalist Enternasyonal'in 'küresel ve yerel sorunlara ilerici yanıtlar' başlıklı bu özel komitesine ev sahipliği yaptığınız için liderliğinize teşekkür etmek istiyorum. Bu girişim, üye partilerimiz arasında bu uygulamaların paylaşımını derinleştirmenin ve her şeyden önce ortak değerlerimiz olan demokrasi, insan hakları ve sosyal adaleti birlikte teşvik etmenin önemini vurgulamaktadır. Sevgili Özgür, Sevgili Selin ve tüm delegeler, hepinize çok başarılı bir toplantı ve kurultay diliyorum" dedi.

"CHP, Türkiye'deki demokratik düşünceye sahip insanlar için bir umut ışığı oldunuz"

Löfven de gönderdiği video mesajda, şunları kaydetti:

"Değerli delegeler ve konuklar, Sevgili Özgür, sevgili dostlar, CHP'nin yirminci olağanüstü kurultayında sizlere hitap etmekten onur duyuyorum. Önceden belirlenmiş sorumluluklarım nedeniyle bugün Ankara'da sizlerle birlikte olamadığım için içtenlikle üzgünüm. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'deki demokratik süreç için o kadar çok şey yapıyor ki, her demokratik lider size şahsen teşekkür etme fırsatını değerlendirmelidir. O yüzden teşekkür ederim. Sevgili Özgür, sen ve CHP, Türkiye'deki demokratik düşünceye sahip insanlar için bir umut ışığı oldunuz. Bu yılın Nisan ayında yapılan son yerel seçimlerde aldığınız şaşırtıcı sonuçlar bir dönüm noktası oldu. En büyük şehir olan İstanbul'da, başkent Ankara'da ve neredeyse tüm Batı Türkiye'de CHP'li belediye başkanları, ülkenizde demokrasinin yeniden kök salmaya başladığının kanıtıdır. Bu büyük şehirleri kazanarak, ülkenin siyasi gündemini vatandaşların endişelerini öncelikli olarak ele alan etkili bir şekilde değiştirebilirsiniz. Bu, Türkiye'de demokrasi için önemli bir zaferdir. CHP, Erdoğan rejiminin seçim sonuçlarını saptırma, yasal olarak seçilmiş muhalefet figürlerine karşı suçlamalarda bulunma ve Türk halkı arasında korku yayma girişimlerine rağmen yerel düzeyde büyük bir iş başarıyor. CHP ve partinizin arkasında birleşen muhalefet güçleri karşısında Türkiye halkı, tam da Kurucu Lider Mustafa Kemal Atatürk'ün öngördüğü gibi adil ve demokratik bir ülkenin ışıklarını görmektedir. Avrupa'da bizler, Türkiye'yi Avrupa yoluna geri döndürebilecek itici gücü CHP'de görüyoruz. Avrupalı Sosyalistler ve Demokratlar, ortak temel değerlerimizi savunarak sizinle omuz omuza durmaktadır. Bu asil çabanızda size iyi dileklerimizi sunuyoruz. Teşekkür eder, kongrenizin verimli geçmesini dileriz."

Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı ve eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven\'den CHP\'ye tebrik mesajı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı ve eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven'den CHP'ye tebrik mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı ve eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven'den CHP'ye tebrik mesajı - Son Dakika
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