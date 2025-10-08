Sultangazi'de Tartışma Sonrası Balkondan Düşme - Son Dakika
Sultangazi'de Tartışma Sonrası Balkondan Düşme

Sultangazi\'de Tartışma Sonrası Balkondan Düşme
08.10.2025 18:00
Merve Yücel, eşi ile tartışırken balkondan düşerek ağır yaralandı. Eşi tutuklandı.

Sultangazi'de Merve Yücel (19) balkonda eşi Samet Gündoğdu ile tartıştığı sırada düşerek ağır yaralandı. Gözaltına alınan Samet Gündoğdu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde meydana gelen feci olay gündemdeki yerini korunuyor. Olay, 4 Ekim saat 20.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana gelmişti.

METRELERCE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

İddiaya göre; evli ve bir çocuk annesi Merve Yücel, evinin balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Yücel'i ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Alkollü olduğu öğrenilen ve olaydan önce eşiyle tartıştığı öne sürülen Samet Gündoğdu polis ekiplerince gözaltına alındı.

"EŞİM KENDİ İRADESİYLE BALKONDAN ATLADI"

Samet Gündoğdu'nun emniyetteki ifadesinde "Eşimle tartıştık. Sinirlenip eşyaları kırdım ama ona fiziksel olarak zarar vermedim. Eşim kendi iradesiyle balkondan atladı" dediği öğrenildi. 2024 yılında evlenen çiftin bir çocuğunun olduğu öğrenilirken aralarında herhangi bir tedbir kararının bulunmadığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanması üzerine adliyeye sevk edilen Samet Gündoğdu, savcılık ifadesinin ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan mahkemeye sevk edildi. Gündoğdu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BABASINA 'ONU KURTAR' DİYORDU"

Mahalle sakinlerinden İntizar Hınç, "Biz yerdeyken gittik, gördük. Ben bilmiyorum, nasıl düşmüş. Yerdeyken bir zelzele koptu, 'Kadın düştü, düştü' dediler. Gittik, kadın orada böyle yan yatıyordu. O zaman gördüm. Babasına 'Kurtar, kurtar onu, baba, kurtar' diyordu. Babası yanında değildi, sonra gelmiş. Ben camdan bakıyordum. Ondan sonra çıktım. Ama cesaret edip gidip kadının üstüne bakmadım. Çocuklar kayınbabasındaymış. Onlar da oradaymış, onlar gelmiş. Çocuk orada kalmış. Gelmiş, evde kavga etmişler. Oğlum Bilal'e dedim. 'Ne oldu?' dedi. Böyle böyle kavga ettiler. Kadınlar bağırınca dışarı çıktık. Bizim de haberimiz yok. İçiyor, içiyor, kendini kaybediyor. Bir de raporu varmış herhalde" dedi.

"MERDİVENLERDE KAN VARDI"

Çiftin üst kat komşusu olan Mustafa Ünsal ise, "Valla, biz gürültü duyduk, o akşam tartışıyorlardı. Hatta polis aradık, 112'ye. 'Gelin' dedik. Polis gelene kadar olan oldu. Kapıyı böyle sert çekti, vurdu. Bağıra bağıra merdivenden aşağı indi Merve bunu bana yapma, bunu bana yapma" dedi eşine. Anlamadık. Ama merdivenlerde bir sürü kan vardı. Elleri kanlıydı yani. Dövdü demek onu. Artık kadın mı atladı, o mu ittirdi, göremedik. Kadını biz burada yerde gördük yani hareketsiz yatıyordu" diye konuştu.

Ünsal, "Geldi başına, çılgınca bağırıyordu. Merve, bunu yap, bana yapma, beni bırakma diye. 10-15-20 dakika geçti, polis geldi, ambulans geldi. Ambulansı bindirdiler, götürdüler yani" dedi.

"1-2 AY ÖNCE DE NEZARETTE KALMIŞTI"

Daha önce duyduklarını da aktaran Ünsal, "Daha önceden de vukuatlıymış. Daha bir iki ay önce de yine öyle bir kavga olmuştu. Yine polisi aramıştık. Polis gelip almış, götürmüştü onu, 3 gün nezarette kalmış galiba. Zaten duyduğumuza göre de işte bir sürü sabıkası varmış. Psikopatın biriydi yani. Yazık oldu kadıncağıza. Bir bebekleri de varmış. O akşam kayınpederindeymiş ki bebek orada bırakılmış, kavga etmişler. Kadın oradan çıkmış, gelmiş, peşinden gelmiş. Evde devam etmişler. Olay bu yani" diye konuştu.

Ev sahibinin evle ilgili anlattıklarını da anlatan Ünsal, "Zaten evi darmadağın etmişler. Televizyon kırılmış, eşyalar alt üst olmuş. Görmedik. Sonradan ev sahibi geldi, onun söylemesiyle duyduk yani. Eşyaların durumu, cam kırıkları falan varmış evin içinde. Durum bu vaziyette yani" dedi.

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.