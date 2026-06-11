Suriye Başkonsolosluğu 15 Yıl Aradan Sonra Açıldı - Son Dakika
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Suriye Başkonsolosluğu 15 Yıl Aradan Sonra Açıldı

Suriye Başkonsolosluğu 15 Yıl Aradan Sonra Açıldı
11.06.2026 20:05
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Gaziantep'te Suriye Başkonsolosluğu, Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla yeniden faaliyete geçti.

GAZİANTEP'te Suriye Arap Cumhuriyeti Başkonsolosluğu 15 yıl aranın ardından Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel'in katılımı ile yeniden açıldı. Bakan Şeybani, "Ankara başta olmak üzere diğer merkezlerde de çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Mesajımız nettir. Yeni Suriye devleti, vatandaşları için her zaman hazırdır" dedi.

Gaziantep'te 2005-2011 yılları arasında faaliyet gösterdikten sonra Suriye iç savaşlarının ardından kapatılan Suriye Arap Cumhuriyeti Başkonsolosluğu 15 yıl aranın ardından Gaziantep'te yeniden açıldı. Açılışa Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel'de katılım sağladı.

ŞEYBANİ: GAZİANTEP SURİYE HALKININ EN ZOR GÜNLERİNDE YANINDA YER ALDI

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, açılışı yapılan başkonsoloslukla Suriye ve Türk halkları arasında köklü komşuluk ilişkilerinin daha da pekiştirileceğini söyledi. Gaziantep'in Suriye halkının en zor günlerinde yanında yer aldığını belirten Şeybani, "Suriye halkını en zor günlerinde bağrına basan, köklü ve asil bir şehir olan Gaziantep'ten bugün sizlerle birlikte, uzun süredir beklenen çok önemli bir ana tanıklık ediyoruz. Bugün burada, Suriye Arap Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nun yeniden açılışını ilan etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu adım, onuruyla yeniden ayağa kalkan bir vatanın doğal bir devamı olduğu kadar, devlet kurumlarının vatandaşlarını koruyan ve onlara hizmet eden asli rolüne güçlü bir dönüşün de açık bir ifadesidir. Aynı zamanda bu gelişme, Suriye ve Türk halkları arasındaki köklü komşuluk ve iş birliği ilişkilerini daha da pekiştiren sağlam bir köprü niteliği taşımaktadır" dedi.

'YENİ SURİYE DİPLOMASİSİNİN SOMUT YANSIMASI'

Açılışı yapılan başkonsolosluğun yeni Suriye diplomasisinin somut yansıması olduğunu belirten Şeybani, "Bu kürsüden ve basın aracılığıyla, Türkiye'de yaşayan kıymetli Suriyeli kardeşlerimize en derin saygı ve takdirlerimizi iletiyoruz. Onlar ki gurbetin zorluklarına sabırla göğüs germiş, Suriye'nin adını kalplerinde ve zihinlerinde daima diri tutmuş, bilgi, emek ve sarsılmaz iradeleriyle ülkelerini en iyi şekilde temsil etmişlerdir. Bugün kendilerine açıkça ifade etmek isteriz ki; devletleri yanlarındadır, onları korumak, hizmet etmek ve işlerini kolaylaştırmak için hazırdır. Bugün bu kurumun açılışı, Sayın Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara'nın doğrudan yönlendirmesi ve yakından takibiyle şekillenen yeni Suriye diplomasisinin somut bir yansımasıdır. Bu yeni yaklaşım, Suriyeli vatandaşın onurunu ve hizmetini ulusal egemenliğin merkezine yerleştirmektedir. Çünkü devletin gerçek değeri, vatandaşlarına nerede olurlarsa olsunlar etkin ve onurlu bir şekilde hizmet edebilme gücünden gelir" dedi.

Suriye devletinin diplomatik anlamda yaptığı çalışmalardan bahseden Şeybani, "Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı olarak bu anlayışı; yurt içinde ve dışında milyonlarca konsolosluk işlemini başarıyla tamamlayarak, hizmetlerimizi dijital ortama taşıyarak, 'Sıla' platformu gibi iletişim kanallarını hayata geçirerek ve yüz binlerce belgeyi ücretsiz olarak sunarak hayata geçirdik. Diplomatik alanda ise birçok başkent ve önemli şehirde büyükelçilik ve konsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçirdik. Ankara başta olmak üzere diğer merkezlerde de çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Mesajımız nettir. Yeni Suriye devleti, vatandaşları için her zaman hazırdır. Gaziantep'in başlıca konsolosluk merkezi olarak seçilmesi, Güney Türkiye'de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon Suriyelinin varlığına verilen doğal ve yerinde bir karşılıktır. Bu çerçevede, Gaziantep Göç İdaresi ile özellikle Sayın Muhammed Arkuc ile yürütülen yapıcı iş birliğini takdirle karşılıyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın işlemleri için uzun ve yorucu yolculuklar yapmak zorunda kalmalarını ortadan kaldırmaktır. Bu konsolosluk, günlük binden fazla işlemi gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip modern bir kurum olarak tasarlanmıştır" dedi.

ÖZEL: KONSOLOSLUK GÜÇLÜ BAĞLAR OLUŞTURACAK

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, 15 yıl aranın ardından Gaziantep'te yeniden Suriye Arap Cumhuriyeti Başkonsolosluğunun açılmasından mutlu olduklarını söyledi. Konsolosluk faaliyetleri ile Gaziantep ve Suriye arasında ilişkilerin daha da geliştirileceğini söyleyen Özel, "Suriye'de Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara liderliğindeki yeni hükümetin kurulması sonrasında, Gaziantep'in Suriye'deki şehirlerle hızlı şekilde geliştirdiği güçlü bağlar, bugünkü açılış törenini daha da anlamlı kılmaktadır. Bu kapsamda, 2005-2011 yılları arasında faaliyet gösterdikten sonra, Suriye'deki iç savaş nedeniyle kapanan Suriye'nin Gaziantep Başkonsolosluğunun, yaklaşık 15 yıllık aranın ardından, Dışişleri Bakanı Sayın Esad Şeybani tarafından bizzat açılması bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Başkonsolosluğun, Gaziantep ve çevresinde yerleşik Suriyeli kardeşlerimizin konsolosluk ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, milletlerimiz arasındaki dayanışmayı pekiştireceğine inancımız tamdır" diye konuştu.

Şam Büyükelçilik ve Halep Başkonsolosluğunun ardından Gaziantep Suriye Arap Cumhuriyeti Başkonsolosluğunun da faal hale getirildiğini söyleyen Özel, "Suriye'de zalim Esad rejiminin devrilmesinin hemen ardından, Türkiye de Şam Büyükelçiliğini ve Halep Başkonsolosluğunu derhal faal hale getirmiştir. Kardeş ülke Suriye'yle siyasi, ticari/ekonomik, kültürel ve diğer birçok alanda gelişmekte olan ilişkilerimizin ruhuna uygun olarak, Suriye'deki temsil ağımızı genişletme çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Şara liderliğindeki Suriye Hükümeti'nin, gerek ülkenin uluslararası toplum içinde hak ettiği yeri tekrar elde etmesi, gerek Türkiye'yle kardeşlik ilişkilerini ilerletme yönünde attığı adımlar takdire şayandır. Gaziantep'te açılışını yapmakta olduğumuz Başkonsolosluğun, ekonomik, ticari ve beşeri ilişkilerimizin kardeşlik ve müşterek menfaatler çerçevesinde gelişmesine katkı sağlayacağı şüphesizdir. Gaziantep'te bulunan Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerinin yeniden imarında ve kalkınmasında önemli rol oynayacağına, açılışını yaptığımız Gaziantep Başkonsolosluğunun esasen bu sürece de önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Suriye'nin Gaziantep Başkonsolosu Sayın Ali Cemal El Din Mustafa'ya görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Suriye Başkonsolosluğu 15 Yıl Aradan Sonra Açıldı - Son Dakika

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