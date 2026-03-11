Tahran'da Komutanlar İçin Cenaze Töreni

İran'da on binlerce kişi, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İranlı komutanların cenaze törenine katılmak için başkenti Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda bir araya geldi.

ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İranlı komutanlar için cenaze töreni düzenlendi.

İnkılap Meydanı'ndaki törene, saldırılarda hayatını kaybeden eski Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, eski Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur, eski İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, eski İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ve eski İran lideri Ali Hamaney'in ofisinin Genel Sekreteri Tümgenaral Muhammed Şirazi'nin naaşları getirildi.

Komutanların naaşlarının yanı sıra saldırılarda hayatını kaybeden çocukların cenazeleri de İnkılap Meydanı'na getirildi.

Cenaze törenini gözyaşları içerisinde takip eden halk burada, ABD, İsrail ve İngiltere aleyhine sloganlar atarak cenaze konvoyuna eşlik etti.

İran emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemi aldığı cenaze töreninde, telefon şebekelerinin ve internetin kesilmesi dikkati çekti.