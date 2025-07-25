Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı Açıklaması

25.07.2025 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya ve Bilecik ile Eskişehir'de başlayıp Afyonkarahisar'a ulaşan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya ve Bilecik ile Eskişehir'de başlayıp Afyonkarahisar'a ulaşan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, Karabük'te orman yangınları çıkan bölgelerde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra merkeze bağlı Cemaller Orman Deposuna gelen Yumaklı, koordinasyon toplantısının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Yumaklı, memleketin bir tek dalı için, bir küçük taşı için gözünü kırpmadan canını feda edebilecek milletin mensubu olmaktan gurur duyduğunu belirterek, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan 5 orman çalışanı ile 5 AKUT gönüllüsüne Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Yangınlarla ara vermeden mücadele ederken maalesef çeşitli dezenformasyonların, yalan bilgilerin ve iftiraların ortaya saçıldığını gördüklerini dile getiren Yumaklı, bunlara cevap vermeyeceklerini, sadece ve sadece doğruyu anlatacaklarını kaydetti.

Yumaklı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğru ve zamanında bilgiyle kamuoyunu en iyi şekilde bilgilendirmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Yalan ve dedikoduyla prim elde etmek isteyenlerin ya da tartışmayla kendisine pozisyon elde etmek isteyenlerin bu isteklerine, bu amaçlarına ulaşmasına izin vermeyeceğiz. Onları milletimizin engin ferasetine havale ediyoruz." diye konuştu.

"Bugün 73 yangınla mücadele edildi"

Bu haftanın çok riskli olduğunu defaten belirttiklerini hatırlatan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bugün de dün de ülkemizin farklı yerlerinde maalesef yangınlar oldu, başladı. Onlarla ilgili sizlere son durumun bilgisini vermek istiyorum. Bugün 37'si ormanlık alanda, 36'sı da kırsal alanda, yani ormanlık dışı alanda olmak üzere toplam 73 yangınla mücadele edildi. Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik Osmaneli'ye kadar ulaşan Bozören yangınını, yine Sakarya'nın Doğançay ve Bilecik'e ulaşan Bayat yangınını tamamen kontrol altına almış bulunuyoruz. Şehitler verdiğimiz Eskişehir Seyitgazi'deki yangını da ki Afyon sınırına kadar ulaşmıştı, bunları da an itibarıyla tamamen kontrol altına aldığımızı belirtmek istiyorum.

Bugün başlayan Mersin Anamur, Antalya Aksu Kurşunlu, Muğla Yatağan yangınları da kontrol altına alındı. Yine bugün başlayan Antalya Muratpaşa Güzeloba, Uşak Sivaslı, Adana Kozan, Denizli Acıpayam, Antalya Alanya Söğüt yangınlarını da büyük ölçüde kontrol altına aldık. Şu anda buralarda soğutma çalışmalarımız devam ediyor."

Bakan Yumaklı, Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde başlayan iki ayrı yangının da devam ettiğini aktararak, "Buraya 2 uçak, 19 helikopter ve kara araçlarımızla müdahaleyi sürdürüyoruz. Alanın geniş olması hasebiyle ve coğrafyanın çok kırıklı, engebeli, kanyonlarla ve dik kayalıklarla dolu olması sebebiyle bizi biraz uğraştıracak gibi ama arkadaşlarımız sahada konumlanmalarını gerçekleştirdiler, müdahale ediyorlar. Zaman zaman burada da belirttiğimiz gibi kararsız rüzgarların işimizi güçleştirmesi söz konusu ama inşallah üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yangının Perge Antik Kenti'ne zararı olmadı"

Bakan Yumaklı, Antalya Gazipaşa'da orman dışı alanda başlayan yangına 2 uçak, 8 helikopter ve kara unsurlarıyla müdahalenin sürdüğünü dile getirerek, "Bu arada yine polemik konusu yapılan, kontrol altına aldığımız Aksu Kurşunlu yangınıyla ilgili bir not vereyim. Burada Perge Antik Kenti'ne kadar ulaşmıştı ama antik kente herhangi bir zararı olmadı. Son olarak bu basın toplantısına gelmeden evvel Manisa Akhisar'da yine orman dışı alanda başlayan yangına 4 uçak ve 10 helikopterle müdahalemiz devam ediyor. Hava karardıktan sonra da bütün gücümüzle yüklenmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Yumaklı, Türkiye'de bütün yangınlarla bir savaş halinde olduklarını vurgulayarak, yorulmayan, dinlenmeyen, acıkmayan, rüzgarla çok hızlı mesafe kat eden, sıcaklıkla güç toplayan bir düşmandan bahsettiğini söyledi.

Bölgelerde olağanüstü hava şartlarının yaşandığına işaret eden Yumaklı, bütün zamanların sıcaklık rekorunun bugün kırıldığını kaydetti.

"Bu yangınları da bundan öncekiler gibi söndüreceğiz"

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün yayınladığı bir bilginin, kendilerini daha büyük endişeye sevk ettiğini aktaran Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarından itibaren bütün hava sıcaklıklarının 10 derece daha artacağını belirttiler. Halihazırda geçen seneki yangınlar gibi, daha önceki yangınlar gibi bir düşmanla değil, daha güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Böylesine bir düşmanla elbette 2 asırlık tecrübesiyle orman teşkilatı, valiliğimiz koordinasyonunda AFAD başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarımız, bütün sivil toplum kuruluşlarımız, gönlü bu vatanın bir dalına bile halel gelmesine izin vermeyecek vatandaşlarımızla mücadele ediyoruz. Bu yangınları da söndüreceğiz elbet, bundan öncekiler de olduğu gibi. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Yumaklı, 86 milyon vatandaşın üzerine düşen görev bulunduğunu, bu mücadeleyi tek başlarına kazanamayacaklarının altını çizerek, "Lütfen açık alanda ateş yakmayın. Açık alanda yaptığınız faaliyet her neyse, alev almaya müsait bir ortamsa, açık alan, işte ağaçlara, ormana uzak diye düşünmeyin. Birdenbire ne olduğunu anlamadan, işte bugün içinde bulunduğumuz Karabük'te yaşadığımız şeyi yaşayabiliriz. Bütün vatandaşlarıma sağduyuları için, bize destekleri için, bize duaları için canıgönülden teşekkür ediyorum. Söndürme çalışmalarına katılan bütün kardeşlerime kolaylıklar diliyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin." diye konuştu.

Bakan Yumaklı'ya, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AFAD ve orman teşkilatından yetkililer eşlik etti.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Orman Yangınları, Basın Toplantısı, Eskişehir, Politika, Bilecik, Sakarya, Güncel, Tarım, Çevre, Afyon, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup maç biter bitmez telefona sarılarak tepki gösterdi Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup maç biter bitmez telefona sarılarak tepki gösterdi
Sümeyye Erdoğan Bayraktar, NEXT Sosyal’e katıldı İlk hoş geldin mesajı eşinden geldi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, NEXT Sosyal'e katıldı! İlk hoş geldin mesajı eşinden geldi
Arda Turan: Eğer Beşiktaş’ı elemek istiyorsak daha iyi olmalıyız Arda Turan: Eğer Beşiktaş'ı elemek istiyorsak daha iyi olmalıyız
İzmir’de bahçe sulama kavgası çıktı Komşusuna kurşun yağdırdı İzmir'de bahçe sulama kavgası çıktı! Komşusuna kurşun yağdırdı
Ole Gunnar Solskjaer rövanş maçının şifresini açıkladı Ole Gunnar Solskjaer rövanş maçının şifresini açıkladı
Netanyahu’dan, Fransa’nın Filistin’i devlet olarak tanıma kararına ilk yanıt Netanyahu'dan, Fransa'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararına ilk yanıt
Suriye Ordusu ile YPG arasında gerginlik 11 asker esir alındı Suriye Ordusu ile YPG arasında gerginlik! 11 asker esir alındı
Karabük’te çıkan yangınlar 3. gününde 14 köy tahliye edildi, 5 personel dumandan etkilendi Karabük'te çıkan yangınlar 3. gününde! 14 köy tahliye edildi, 5 personel dumandan etkilendi
Diyarbakır’da petrol sondaj kuyusunda patlama Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda patlama

19:41
Bakan Yumaklı: Şehitler verdiğimiz Eskişehir yangınını an itibari ile kontrol altına aldık
Bakan Yumaklı: Şehitler verdiğimiz Eskişehir yangınını an itibari ile kontrol altına aldık
19:28
Antalya kabusu yaşıyor Sıcaklık rekoru kırıldı, 6 noktada orman yangını çıktı
Antalya kabusu yaşıyor! Sıcaklık rekoru kırıldı, 6 noktada orman yangını çıktı
18:33
Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4’ü polis 5 kişi tutuklandı
Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4'ü polis 5 kişi tutuklandı
17:18
Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ev hapsi kaldırıldı
Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı
16:27
ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak
ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak
09:35
LPG zammı pompaya yansıdı: İşte yeni fiyatlar
LPG zammı pompaya yansıdı: İşte yeni fiyatlar
09:35
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
09:12
Ağaç tepesinden cesur poz Fotoğrafa düştüğü not düşündürücü
Ağaç tepesinden cesur poz! Fotoğrafa düştüğü not düşündürücü
09:08
Şehir eşkıyaları, aracın önünü kesip hamile kadına saldırdı
Şehir eşkıyaları, aracın önünü kesip hamile kadına saldırdı
09:04
Rekor sıcaklık esnafı isyan ettirdi İş yerine not asıp tatile çıktı
Rekor sıcaklık esnafı isyan ettirdi! İş yerine not asıp tatile çıktı
08:51
Yüzlerce kişiye istihdam sağlayan dev şirket iflas etti
Yüzlerce kişiye istihdam sağlayan dev şirket iflas etti
08:42
İstanbul’u nem vurdu, bir ilçede yüzde 99’a ulaştı
İstanbul'u nem vurdu, bir ilçede yüzde 99'a ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 20:57:18. #7.13#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.