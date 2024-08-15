Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 'Ülkemizde adeta bir seferberlik ilan etmiş durumdayız' - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 'Ülkemizde adeta bir seferberlik ilan etmiş durumdayız'

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki yangını yerinde takip ederek açıklamalarda bulundu. Yumaklı, önümüzdeki günlerde düşük nem, yüksek sıcaklık ve yüksek rüzgar beklendiğini belirterek, tüm valiliklere ikaz yazısı gönderdiklerini söyledi. Ülke genelinde bugüne kadar 42 yangın çıktığını ve müdahale çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Yumaklı, vatandaşlardan yangına meydan vermeyecek şekilde hareket etmelerini istedi.

15.08.2024 21:29
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde süren yangını yerinde takip edip açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "Yarın, cumartesi ve pazar günü şu ana kadarki yaşadıklarımızın çok daha üzerinde düşük nem, yüksek sıcaklık ve yüksek rüzgar olması söz konusu. Bu konuda bütün valiliklerimize tekraren bir ikaz yazısı gönderdik. Bu 3 gün ülkemizde hakikaten adeta bir seferberlik ilan etmiş durumdayız" dedi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyünde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden yangında incelemelerde bulunmak için Çanakkale'ye geldi. Bakan Yumaklı ilk olarak helikopterle bölgede incelemelerde bulundu. Daha sonra Çanakkale Savaşları Destanı Tanıtım Merkezi'ne gelen Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Aracı önünde açıklamalarda bulundu. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan da Yumaklı'ya eşlik etti.

'7 KİLOMETRELİK BİR HAT OLUŞTURDU'

Ülke genelinde bugün şu ana kadar 19'u orman 23'ü de kırsal alan olmak üzere 42 yangın çıktığını söyleyen Bakan Yumaklı, "Bugün, içinde bulunduğumuz Çanakkale Eceabat başta olmak üzere halihazırda ülkemizde üst risk grubu olarak tanımladığımız 3 tane yangınımız devam ediyor. Çanakkale- Eceabat yangını sabah saat 09.51'de meydana geldi. İlk müdahale 3 dakika sonra yapıldı. Ancak çok şiddetli rüzgar var, yaklaşık 45 kilometrenin üzerinde. Bu hissedilen, yüksekte etkisi daha da artıyor. Yangın yaklaşık 7 kilometrelik bir hat oluşturdu. Boşaltılan herhangi bir yerleşim yeri olmamakla beraber, 57. Alay Şehitliği yanan alanın dışında kalıyor. Ancak tedbirimizi aldık. Takibimizi de sürdürüyoruz. Güney hattı dediğimiz alanda herhangi bir problem yok. Düz bir çizgi halinde yangının başlangıç noktasıyla denize kadar ki olan alanda devam ediyor. Yangına müdahaleye giderken bir ekibimiz maalesef kaza geçirdi. Ama çok şükür ki herhangi bir can kaybı yok. Durumları iyi. Tedavilerin ardından bu arkadaşlarımız bizim ısrarlarımıza rağmen tekrar görevlerinin başına döndüler. İkinci yangınımız Bolu- Göynük- Bekirfakılar. Saat 12.41'de meydana geldi, 12.56'da ilk müdahale yapıldı. Kırsal alanda başlayan bir yangın ormana sıçradı. Nemin yüzde 20'lerde olması ve orada da çok şiddetli rüzgarla birlikte yangın yayıldı maalesef. 3 köy risk altında şu anda. Yani herhangi bir gerekçe oluştuğunda boşaltılmak üzere tedbir alındı. Seferler isminde bir köy de boşaltıldı. 3'üncü yangın Manisa Gördes'te dün saat 14.35'te çıkmıştı bu yangın. 14.45'te ilk müdahale yapılmıştı. Kırsal alanda başladı, ormana sıçradı. Sıcaklığın yine yüksek olması, nemin çok düşük olması Eceabat'ta ve Bolu'da olduğu gibi yangının yayılmasında etkili oldu. Kara Yakup köyü de burada tedbiren boşaltıldı. Yangınların her 3'üne de 14 uçak, 31 helikopter, 265 kara aracımız ve 1413 personelimiz direkt müdahale ediyor. Bunun dışında valiliklerimiz başta olmak üzere tüm kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz araç ve personel desteği vermeye devam ediyorlar. Yangınları karadan ve havadan kontrol altına almak için çabalarımız sürüyor" dedi.

Bakan Yumaklı sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Yarın, cumartesi ve pazar günü şu ana kadar ki yaşadıklarımızın çok daha üzerinde düşük nem, yüksek sıcaklık ve yüksek rüzgar olması söz konusu. Bu konuda bütün valiliklerimize tekraren bir ikaz yazısı gönderdik. Tabii meteorolojik verilerin an ve an takibi onlar tarafından da yapılıyor. Ancak özellikle Çanakkale'den başlayarak Akdeniz'e kadar olan ki Havza'da, bütün risk altındaki illerimizde vatandaşlarımızın yangına meydan verebilecek herhangi bir eylemden kaçınmasını özellikle rica ediyoruz. Bu 3 gün ülkemizde hakikaten adeta bir seferberlik ilan etmiş durumdayız. Ben şimdiden Çanakkale, Bolu ve Manisa'ya geçmiş olsun diliyorum. Gece boyu devam edecek olanlar var, arkadaşlarımızın çabaları devam ediyor. Bununla ilgili de sizlerin vasıtasıyla kamuoyumuza gerekli bilgileri vermeye devam edeceğiz."

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: \'Ülkemizde adeta bir seferberlik ilan etmiş durumdayız\'
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 'Ülkemizde adeta bir seferberlik ilan etmiş durumdayız' - Son Dakika

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