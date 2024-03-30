Tarımın kalbi Sivas\'ta sunduğu şartlarda çoban bulunamıyor

Yok böyle teklif, sunduğu şartlarda çoban bulamıyor
-Tarımın kalbi Sivas'ta sunduğu; toplamda 42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev ve karavan imkanlarına rağmen çalıştırılacak çoban bulunamıyor
SİVAS - Tarımın kalbi Sivas'ta sunduğu; 42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev ve karavan imkanlarına rağmen çalıştırılacak çoban bulunamıyor.
Hayvancılık sektöründe çalışacak nitelikli iş gücünün azalması, endüstriyelleşmenin yaygınlaşması ve şehirleşmenin artmasıyla birlikte geleneksel mesleklerden biri olan çobanlık, teknolojinin ilerlemesi ve şehirleşme eğilimiyle artık genç nesiller tarafından tercih edilmiyor. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bölgeye bir istihdam sağlayıp koyun yetiştirmek amacıyla bir girişimde bulunan ve aile çobanı arayan Niyazi Mit, koyun yetiştiriciliği için sağlanacak olan maaş, sigorta, barınma, giyim ve yeme içme gibi temel ihtiyaçlar, yaz aylarında arazide rahat etmesi için karavan gibi imkanlar sağlamasına rağmen, çoban bulma sürecinde zorluk yaşıyor.
"Emekliliğe kadar bir iş imkanı sağlayacağız ama bulamadık"
Çevresinden bu işi yapacak kimseyi bulamayınca sosyal medyadan bir ilan paylaşan ve aile çobanı aradığını belirten Mit, "Günümüzün sorunu işçi bulamamak. İnsan gücüne dayalı, sahada tarımla uğraşan insanların sayısı giderek azalıyor. Biz şu an birçok tarım sektöründe bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bu iş endüstriyelleşmeye gidiyor. Artık insanı bulmak çok zor hale geldi. Biz de iş arkadaşları arıyoruz. Burada barınacakları ev, kıyafet, gıda yardımı, maaşı ve sigortaları bizimle birlikte çalışırlarsa emekliliğe kadar bir iş imkanı sağlayacağız ama bulamadık. Aile çobanı arıyoruz. Koyunla ilgilenecek kişiye 25 bin lira, sigorta ve yeme içme, giyim gibi masrafları bizden olacak. Eşine ise burada çiftlikte kalıp ev işleriyle ilgilenip ufak tefek işleri yapacağı için asgari ücret ve sigorta vaat ettik. Tabi bunlarla birlikte gelecek ailenin çocukları varsa çocukların eğitim masrafları dahil yaşamsal tüm ihtiyaçlarını karşılamayı düşünüyoruz. Fakat yine de bulamıyoruz. Barınmaları için kaloriferli sıfır daire yaptık. Yaz ayında hayvanı araziye götürdüğünde zorlanmaması için güneş paneli olan, duşu yatağı içerisinde olan bir karavan veriyoruz. Teknolojinin de gelişmesiyle insanlar şehre özeniyor veya eğitim gibi zorunlu nedenlerle göç ediyorlar. İnsanlar artık büyükşehirde yaşamak istiyor ama olanak açısından artık tarımsal sektörde daha yüksek gelir elde ediliyor. Artık ülkemizin de tarıma gereken önemi verdiğini düşünüyorum. Çobanlık deyince insanlar ilk başta küçümsenecek bir durummuş gibi görüyor ama aslında kutsal mesleklerden bir tanesi çobanlık. Çünkü ülkemizde üretim olmazsa hiçbir zincir ilerlemez. Aslında çok fazla iş var. Ülkemizde üniversite mezunu kişilerde bu işleri yapacak birçok kişide lazım. Her kesimden insan lazım" ifadelerini kullandı.
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