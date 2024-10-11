TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova ile görüştü Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova ile görüştü Açıklaması

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova ile görüştü Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan Meclisi'ni ziyaret ederek Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile bir araya geldi.

11.10.2024 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan Meclisi'ni ziyaret ederek Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile bir araya geldi.

Büyük Türkmen şairi ve düşünürü Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum gününde düzenlenen "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu" dolayısıyla Aşkabat'ta bulunan Kurtulmuş, Türkmenistan Meclisi'ni ziyaret etti.

Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova bir araya gelen Kurtulmuş, ata yurdu Türkmenistan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye ve Türkmenistan devlet başkanları arasında var olan samimi, yakın diyaloğun iki ülkenin her alandaki ikili ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sağladığını gördüklerini söyledi.

Türk ve Türkmen halkları arasında dostluk ve kardeşliğin güçlendirilmesine yaptığı önemli katkılar doğrultusunda Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum günü şerefine devlet nişanı verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, Firaki'nin sadece Türkmen illeri için değil aynı zamanda çok geniş coğrafya içinde etkili bir şair, edip ve düşünce insanı olduğunu belirtti.

TÜRKSOY tarafından 2024'ün Mahtumkulu Firaki yılı ilan edilmesini değerli bulduklarını söyleyen Kurtulmuş, Aşkabat'taki forumun, her sözünde hikmet olan büyük bir şairin birlik beraberlik, hakkaniyet ve adalet konusunda ortaya koyduğu fikirlerden bütün dost ve kardeş ülkelerin yararlanmasına vesile olmasını temenni etti.

Türkiye ve Türkmenistan arasında ikili ticaret, kültür, savunma sanayinde çok yakın ilişkilerin bulunduğunu aktaran Kurtulmuş, enerji alanındaki işbirliği imkanlarına işaret ederek, iki ülke devlet başkanlarının bu konuda da görüşme yaptığını kaydetti.

Parlamenter diplomasinin imkanlarından da istifade etme arzusunda olduklarını belirten Kurtulmuş, iki ülke arasında hem dostluk grupları hem de uluslararası komisyonlarda işbirliklerinin daha da artırılmasını önemli bulduklarını söyledi.

Türkmenistan'ın TÜRKPA ve Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) tam üye olmasını temenni ettiklerini belirten Kurtulmuş, ayrıca Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova'ya Türkiye'ye davetini iletti.

Orta Asya'dan Türkiye'ye ve Balkanlar'a kadar olan coğrafyada yaklaşık 300 milyon Türk nüfusunun bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, bu coğrafyanın imkanlarını ortak bir şekilde, işbirliğiyle en güzel noktaya taşımak ve Türk dünyasını bir güç merkezi haline getirmek gerektiğini vurguladı.

Türk dünyasının varlığının dünya barışı için bir tehdit değil dünya barışının daha rahat temin edilebilmesi için bir imkan olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Ümit ederim ki Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkileri ekonomi, kültür, ticaret, enerji ve diğer alanlarda güçlü bir şekilde geliştiririz ve bu coğrafyanın daha da ilerlemesi için işbirliğini kuvvetlendiririz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan çatışmalara işaret ederek İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına ve Lübnan'a yönelik saldırılarını anımsatan Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün dünyada kural bazlı bir sistem yoktur. Dünya bir orman kanunuyla yönetilen yer haline gelmiştir. Bunun için hep beraber, haktan, hukuktan, adaletten ve barıştan yana olanlar bir araya gelip yeni bir dünyanın nasıl kurulacağı konusunda kafa yormalıyız, siyasi teklifleri ortaya koymalıyız. Cumhurbaşkanı'mızın her platformda dile getirdiği 'Dünya beşten büyüktür.' sözü, aslında bu dünyadaki arayışın açıkça ifade edilmesidir. Hep beraber siyasi çalışmalarımızın merkezine bu konuyu yerleştirmemiz gerekir. Bu konuda dünya halkları arasında adalet arayışının yükselen bir dalga şeklinde gelişmesinin çok faydalı sonuçlar doğuracağını inanıyorum."

Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ise TBMM Başkanı Kurtulmuş ve heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum günü vesilesiyle düzenlenen "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu"na katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Görüşmede, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok da yer aldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Numan Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı, Türkmenistan, Diplomasi, Edebiyat, Politika, Ekonomi, Savunma, Kültür, Güncel, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova ile görüştü Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:37 Bakan Kurum: ’Hatay’ı Deprem Sonrası Yalnız Bırakan Kendileridir’ Bakan Kurum: 'Hatay'ı Deprem Sonrası Yalnız Bırakan Kendileridir'
17:37 Listeye giren yeni firmalar var Akıl alır gibi değil zeytinyağ, şeker ve çayda da çıktı Listeye giren yeni firmalar var! Akıl alır gibi değil zeytinyağ, şeker ve çayda da çıktı
16:22 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak
15:45 Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak
15:45 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var
09:21 Prenses Kate, kemoterapi tedavisinden sonra ilk resmi görevinde eşi Prens William’a eşlik etti Prenses Kate, kemoterapi tedavisinden sonra ilk resmi görevinde eşi Prens William'a eşlik etti
09:03 Arka Sıradakiler’in Yadigar’ıydı, son halini görenler şaşırdı Arka Sıradakiler'in Yadigar'ıydı, son halini görenler şaşırdı
08:52 Uzmanlardan lahmacun uyarısı: 100 liranın altında satılıyorsa sakın almayın Uzmanlardan lahmacun uyarısı: 100 liranın altında satılıyorsa sakın almayın
08:45 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızının aşk pozu hayranlarını şaşırttı Kızılcık Şerbeti'nin yıldızının aşk pozu hayranlarını şaşırttı
08:32 Motorine gelen 77 kuruşluk zammın ardından bir fiyat artışı da benzinde yaşandı Motorine gelen 77 kuruşluk zammın ardından bir fiyat artışı da benzinde yaşandı
08:26 Ölümden dönmüştü Duayen gazeteci Reha Muhtar’ın sağlık durumunda son gelişme Ölümden dönmüştü! Duayen gazeteci Reha Muhtar'ın sağlık durumunda son gelişme
08:13 Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 21 yaralı Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 21 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 19:04:34. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova ile görüştü Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.