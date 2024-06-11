TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurmak için yoğun diplomasi faaliyeti yürüttü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurmak için yoğun diplomasi faaliyeti yürüttü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail\'in Gazze\'deki soykırımını durdurmak için yoğun diplomasi faaliyeti yürüttü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği, katliam boyutlarını aşan soykırımının durdurulması, "insanlık cephesi"nin desteklenmesi ve uluslararası camianın harekete geçirilmesi için yoğun parlamenter diplomasi faaliyeti yürüttü.

11.06.2024 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği, katliam boyutlarını aşan soykırımının durdurulması, "insanlık cephesi"nin desteklenmesi ve uluslararası camianın harekete geçirilmesi için yoğun parlamenter diplomasi faaliyeti yürüttü.

Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana aralarında devlet ve hükümet başkanları ile meclis başkanlarının da bulunduğu yaklaşık 200 yabancı devlet adamıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Gazze için yürüttüğü uluslararası diplomasi trafiğine "parlamenter diplomasi" aracılığıyla destek sağlayan Kurtulmuş, resmi yurt dışı ziyaretlerinde muhataplarıyla yaptığı her görüşmede Gazze'yi gündeme getirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den sonra Hindistan'da 12-14 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenen G20 Parlamento Başkanları (P20) Zirvesi'ne katılarak aralarında Rusya, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin meclis başkanlarının da bulunduğu birçok mevkidaşıyla ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Yakın tarihi hatırlattı

Kırım Platformu İkinci Parlamenter Zirvesi için 22-24 Ekim 2023'te Çekya'ya, 2-4 Kasım 2023'te ise Bosna Hersek'e resmi ziyaret gerçekleştiren Kurtulmuş, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, en büyük katliam ve soykırımların yaşandığı yakın tarihteki olaylara işaret ederek, "Nasıl Auschwitz ve Srebrenitsa için oradaki kasaplar, uluslararası mahkemelere çıkmış ve bunun bedelini ödemişlerse bugün Gazze'deki katliamın sorumluları da mutlaka uluslararası ceza mahkemesine çıkacak, bu yaptıklarının bedelini ödeyeceklerdir. Bu katliama sesini çıkarmayanlar da göz yumanlar da hesap vereceklerdir." mesajını verdi.

Endonezya'da 19-22 Kasım 2023'te düzenlenen MIKTA 9. Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılan Kurtulmuş, toplantı kapsamındaki oturumlarda Gazze için çağrılarda bulundu.

18 Aralık 2023'te Kuveyt'i, 28-29 Ocak 2024'te Bahreyn'i, 29-31 Ocak'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret eden Kurtulmuş, Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) 14. Genel Kurul Toplantısı dolayısıyla 21-23 Şubat'ta Azerbaycan'a yaptığı ziyarette de İsrail'in saldırılarına yönelik mesajlar paylaştı.

İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18. Konferansı için 3-6 Mart'ta Fildişi Sahili'ne giden Kurtulmuş, 5-7 Mayıs'ta MIKTA 10. Parlamento Başkanları Toplantısı dolayısıyla Meksika'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Görüşmelerinde, Gazze'de devam eden, İsrail'in artık soykırıma varan ağır katliamlarının ve insanlık suçlarının, binlerce masum insanın hayattan koparılmasına sebep olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu saldırıların, yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşan büyük bir sivil kayba neden olduğunu söyledi.

"Kuvözdeki bebeklerin, 8 milyar insanın gözü önünde çırpına çırpına öldüğü, öldürüldüğü o vahşeti insanlık asla unutmayacaktır" diyen Kurtulmuş, muhataplarına, dünyanın bu savaştan, devam eden insanlık katliamlarından ders çıkarması gerektiğini aktardı.

7-9 Mayıs'ta Küba, 19-21 Mayıs'ta Kazakistan, 21-23 Mayıs'ta Özbekistan, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13. Genel Kurulu Asamble Konseyi Toplantısı dolayısıyla da 5-6 Haziran'da Azerbaycan'ı ziyaret eden Kurtulmuş, ikili görüşmelerinde Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için birlikte hareket etme çağrısı yaptı. Kurtulmuş, İslam coğrafyalarındaki ülke ve milletlerin birlik içerisinde hareket etmesine dönük görüşlerini de her platformda dile getirdi.

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan isimlerle görüştü

Kurtulmuş, katıldığı zirveler ve ziyaret ettiği ülkelerde gerçekleştirdiği görüşmelerin yanında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan devlet ve hükümet başkanları, meclis başkanları, bakanlar, uluslararası kuruluşların başkanları ve çok sayıda heyet başkanıyla bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ziyaretlerin yanı sıra yaptığı telefon görüşmeleriyle de Gazze'de katliam boyutlarını aşan soykırımın bir an evvel durdurulması için yoğun diplomasi yürüttü.

Görüşmelerinde, iki devletli çözüm vizyonunun hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, muhataplarına, Orta Doğu barışı için 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu başta olmak üzere her platformda dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" mesajına görüşmelerinde vurgu yapan Kurtulmuş, yeni, adil, etkin, barışı esas alan, çifte standarttan uzak bir uluslararası sistemin kurulabilmesi konusunda işbirliği çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Filistin, İsrail, Kırım, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurmak için yoğun diplomasi faaliyeti yürüttü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
07:27 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dikkat çeken hediye “Payidar Gondol“un anlamı bir hayli derin Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! "Payidar Gondol"un anlamı bir hayli derin
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 07:32:35. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurmak için yoğun diplomasi faaliyeti yürüttü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement