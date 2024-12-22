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TBMM Çalışmalarına Devam Ediyor

TBMM Çalışmalarına Devam Ediyor

TBMM, bütçe sonrası yasa tekliflerini görüşmek için mesaiye devam edecek.

22.12.2024 12:56
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(TBMM) - Bütçe maratonunu geçen hafta tamamlayan TBMM, mesaisine devam edecek. Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Genel Sağlık Sigortası ve aile hekimliği ile ilgili  düzenlemeler getiren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bu hafta görüşülmesi bekleniyor.

2025 yılı bütçe kanununun 20 Aralık'ta yasalaşmasının ardından, TBMM Genel Kurulu, 2025'ten önce yasalaşması gereken düzenlemeler olduğu için çalışmalarına bu hafta da devam edecek.

Genel Kurul, 24 Aralık Salı günü, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek. Torba teklifle, sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenlerin de 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanabilmesi öngörülüyor. Uzman yardımcılığına atananlardan yeterlik sınavına girmeye hak kazananlar için sınav, en geç 6 ay içinde yapılacak. Uluslararası kuruluşlarda görevlendirilenler ile kamu sermayeli kurum veya kuruluşların yurt dışı birimlerinde çalışanların memur olan eşlerine 10 yılı aşmamak üzere, görev süresince aylıksız izin verilebilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığına, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan ve 30 Kasım 2024'te mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin mücbir sebep halini, 1 Aralık 2024'ten itibaren her defasında 6 ayı geçmeyen süreler halinde bir yıla kadar uzatma yetkisi verilecek. Malul ve engellilerin araç alımlarındaki istisna kapsamına girecek araçları, yerli katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türü ve değerine göre belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Bu teklifin ardından 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası primlerinin silinmesini  ve aile hekimliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine geçilmesi bekleniyor.

Komisyonlar

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nun 24 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek toplantısında RTÜK yetkilileri sunum yapacak.

Adalet Komisyonu'nda Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'ne ilişkin görüşmeleri 25 Aralık Çarşamba günü görüşülecek.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşacak bir ekip, 26 Aralık Perşembe günü görülecek Narin Güran cinayeti duruşmasını izlemek için Diyarbakır'a gidecek. Tekirdağ'da, istismar ve şiddet sonucu Sıla bebeğin ölümüyle ilgili davanın duruşmasına izleyici alınmaması nedeniyle komisyon üyelerinin gitmeyeceği öğrenildi.

Grup toplantıları

AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ile Gelecek Saadet grup toplantıları gerçekleştirilecek.

TBMM'de planlanan çalışmaların bu hatfa tamamlanması halinde 7 Ocak'a kadar tatil yapılması öngörülüyor.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Politika, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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