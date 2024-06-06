TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Malatya'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Malatya'da İncelemelerde Bulundu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu, deprem mağduru çocuklar için yapılan çalışmaları incelemek üzere Malatya'ya geldi. Komisyon, yaşanan depremlerin çocuklar üzerindeki etkilerini araştırmak ve destekleri değerlendirmek amacıyla 11 ilde incelemelerine devam ediyor. Malatya Valiliği'nde yapılan toplantıda komisyon yetkilileri, deprem sonrası mağdur olan çocuklar hakkında bilgi aldı. Komisyon başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, çocukların da depremlerden derin izler taşıdığını belirtti ve raporlarının Temmuz ayında tamamlanacağını söyledi.

06.06.2024 10:02
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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi(TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan ve 7 milletvekilinden oluşan Çocuk Hakları Alt Komisyonu incelemelerde bulunmak üzere Malatya'ya geldi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu deprem sonrası oluşturdukları 'Deprem Mağduru Çocuklar' teması adı altında mağdur çocuklar için yapılan çalışmaları yerinde incelemek için Malatya'ya geldi. Temmuz ayı içerisinde hazırlanacak olan raporu üst komisyona sunmak adına refakatsiz kalan, ailesinden ayrı düşmüş çocuklar ile yaşanan deprem sonrası hayatını engelli birey olarak devam ettirmeye çalışan çocuklara verilen destekleri araştırma çalışmaları depremden etkilenen 11 ilde devam ediyor.

Malatya Valiliğinde kurum müdürleri ile bir araya gelen komisyon yetkililerden yaşanan deprem sonrası mağdur olan çocuklar ile ilgili bilgiler altı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan komisyon başkanı Ak Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, 11 ili sarsan depremlerin, yetişkin bireylerde açtığı yaralar kadar bütün çocuklarda da derin izler bıraktığını ifade etti.

Yaşanan depremler sonrasını kayıp çocuğun olmadığını 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 5 çocuğun ise bakım ve koruma altına alındığını aktaran Katırcıoğlu, "Kültür ve Turizm Bakanlığından, AFAD'tan ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan depremden etkilenen 11 ilin valiliklerinden deprem mağduru çocuklara yönelik çalışmalara ilişkin raporları talep ettik. Alt komisyon olarak, Aralık ayında Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep (Nurdağı), Hatay da yerinde incelemeler gerçekleştirdik. Bugün Malatya ili ikinci inceleme ziyareti programımıza başladık. Komisyon üyesi olan tüm siyasi partilere milletvekilleriyle birlikte Malatya Valisi Sayın Ersin Yazıcı ile görüşmeyi gerçekleştirdik. Programımıza Elazığ ve Diyarbakır illerimizde yapacağımız incelemelerle devam edeceğiz. İncelemelerimiz sona erince hazırladığımız raporu inşallah Temmuz ayında nihayetine erdireceğiz. Bu raporumuzun çıktıları ile; ilgili kurumlarımıza yönelik gerek kanuni, gerek yönetmelik, gerek proje düzeyinde iyileştirmelerin ve düzenlemelerin yapılmasını sağlamak, ülkemizin geleceğine ışık tutabilmek, aynı acıların tekrar yaşanmasına engel olabilmek, bu acıyı yaşayan çocuklarımızın; bilim insanı, mühendis, işçi, doktor, milletvekili, sanatçı ve hatta belki cumhurbaşkanı olarak ülkemizin gelişimine, büyümesine, kalkınmasına ve çok daha müreffeh bir ülke olmasına hizmet edebilmelerini sağlamak adına çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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